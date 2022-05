ETV - chiếc “xe ngoài hành tinh” cửa cánh chim, độ từ Chevrolet Cobalt

Một chiếc ôtô thông thường sẽ có thân vỏ hình hộp và 4 bánh lộ ra ngoài, tuy nhiên chiếc xe kỳ lạ trong hình ảnh dưới đây lại không hề như vậy. Được đặt tên xe viễn tưởng ETV, hoặc “Extra-Terrestrial Vehicle” (có nghĩa “xe ngoài hành tinh”) bởi người chế tạo Mike Vetter, nó đã khởi đầu cuộc sống dưới hình dạng một chiếc Chevrolet Cobalt 2008. Vetter điều hành The Car Factory ở Florida, nơi ông tự chế xe ETV và các phương tiện khác dựa trên nhu cầu của khách hàng. Ông ấy đã khởi đầu bằng việc chế tạo những chiếc xe Ferrari và Lamborghini nhái từ Pontiac Fiero. Chuyện đó đã dần thúc đẩy Vetter tạo ra các thiết kế của riêng mình. Chiếc ETV cụ thể ở đây trông không có gì giống với Cobalt ban đầu, và hiện có trang bị cửa cánh chim, 2+ chỗ ngồi, và một kính chắn gió khổng lồ, hình dạng kỳ quái được nhập từ một nhà cung cấp ở Peru. Mặc dù có cửa hút gió lớn phía sau cánh cửa, chiếc ETV này vẫn giữ nguyên bố cục động cơ phía trước của Cobalt, sử dụng động cơ Ecotec dung tích 2.2 lít và hộp số tự động. Dù có hình dạng khác thường, nhưng ETV vẫn hợp pháp di chuyển trên đường phố công cộng - mặc dù giấy tờ từ Bộ GTVT Anh Quốc của nó đã hết hạn và nó sẽ cần phải được kiểm tra lại trước khi xin cấp giấy phép mới - và được cho là có thể đạt hơn mức tiêu thụ nhiên liệu 5,88 lít/100 km do tính khí động học mới của nó. Với những bánh xe được che kín ở mỗi góc và thân vỏ trơn mượt, ETV có lẽ tiết kiệm nhiên liệu như thế thật. Chiếc “xe ngoài hành tinh” này đã được lưu giữ trong một viện bảo tàng ở Anh Quốc trong nhiều năm nhưng vẫn có thể chạy tốt. Nó dường như còn ở tình trạng tốt, nhưng nếu không may bị hỏng phần nào thì cũng khó tìm phụ tùng thay thế. Sau khi viện bảo tàng bị phá sản trong bối cảnh đại dịch, chiếc xe đã được rao bán trên thị trường xe cũ và được định giá khoảng 10.000 USD, rẻ hơn nhiều so với cái giá 95.000 USD khi còn mới. Ngoài việc tạo ra ETV từ Chevrolet Cobalt, Vetter thực tế còn tạo ra thêm vài chiếc tương tự dựa trên những khung gầm khác, bao gồm Chevrolet Aveo, Toyota Echo, và Porsche Boxster. Dù kiểu dáng của ETV có phù hợp với sở thích của bạn hay không, chắc ai phải thừa nhận Vetter có trình độ chế tạo thủ công ấn tượng và ETV là một chiếc xe vô cùng độc đáo. Video: Xem ETV độ - chiếc “xe ngoài hành tinh” với cửa cánh chim.

