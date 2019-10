Escape hoàn toàn mới, tâm điểm của Ford Việt Nam tại VMS 2019

Đánh dấu năm thứ 15 góp mặt tại triển lãm Ô tô Việt Nam - Vietnam Motor Show 2019, Ford Việt Nam trưng bày một phổ sản phẩm phong phú, đa dạng các dòng xe SUV và Thương mại. Bên cạnh các dòng xe luôn dẫn đầu phân khúc như Ford Ranger, Raptor và Explorer, thì cả hai lĩnh vực xe thương mại và SUV của Ford đều có sự góp mặt của những gương mặt mới: chiếc MPV 7 chỗ Ford Tourneo vừa ra mắt thị trường và phiên bản concept của Ford Escape hoàn toàn mới. Sự hiện diện của hai dòng xe: Ford Tourneo và Escape hoàn toàn mới được đánh giá là sự bổ sung hoàn hảo cho khoảng trống trong từng phân khúc SUV và thương mại của Ford, tăng thêm lựa chọn hợp lý cho người tiêu dùng. Điều đó cũng chứng tỏ những nỗ lực của Ford Việt Nam trong việc luôn lắng nghe khách hàng, tiên phong đưa các công nghệ thông minh và an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt. Bước vào gian trưng bày của Ford tại VMS 2019, hai bản bán tải đang dẫn đầu thị trường là Ranger và Raptor cũng góp mặt. Với thiết kế mạnh mẽ “Built Ford Tough", khả năng vận hành bền bỉ, an toàn, trang bị tiện nghi, động cơ Bi-Turbo và hộp số 10 cấp, Ford Ranger đã không để đối thủ nào qua mặt trong nhiều năm. Sau 3 quý năm 2019, Ford đã bán được hơn 9.000 xe Ranger và Raptor, tăng 134% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy không có mặt tại triển lãm VMS 2019, nhưng Transit cũng đã góp phần đáng kể vào doanh số ấn tượng của dòng sản phẩm thương mại Ford, với 3.798 xe được bán ra trong 9 tháng đầu năm nay. Bên cạnh đó, mẫu SUV cỡ nhỏ đô thị Ford EcoSport linh hoạt, phù hợp cho các gia đình nhỏ và cá nhân trong đô thị. EcoSport đóng góp hơn 3.000 xe vào doanh số 3 quý của Ford năm 2019. Bổ sung vào đó, Ford Everest, chiếc SUV 7 chỗ tầm trung, chia sẻ động cơ và hệ truyền động tiên tiến với các dòng bán tải như Ranger hay Raptor, là mẫu xe SUV duy nhất hiện nay được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Everest vốn đã rất nổi tiếng về khả năng off-road mạnh mẽ, vận hành bền bỉ, an toàn và có nhiều tiện nghi, phù hợp cho các gia đình lớn hoặc các công ty vừa và nhỏ. Các dòng sản phẩm SUV chiếm vị trí trung tâm trong gian trưng bày của Ford tại triển lãm năm nay. Chính giữa sân khấu là mẫu concept Ford Escape 2020 hoàn toàn mới. Dòng SUV 5 chỗ toàn cầu này sẽ được Ford Việt Nam mang đến cho người tiêu dùng Việt vào năm sau. Với nét thiết kế hiện đại và trau chuốt, cùng các trang bị mang tính đột phá, Escape hoàn toàn mới được kỳ vọng sẽ trở thành chiếc SUV 5 chỗ được yêu thích nhất cho các gia đình và doanh nhân năng động. Mẫu xe Ford Escape 2020 thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới có nhiều thay đổi mạnh mẽ về kiểu dáng thiết kế nội ngoại thất, trang bị nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái mới. Xe sở hữu chiều dài 4.585 mm, rộng 1.882 mm, cao 1.742 mm và chiều dài cơ sở 2.710 mm. So với phiên bản cũ, kích thước của Ford Escape 2020 đã tăng đáng kể nhưng trọng lượng lại giảm 90 kg nhờ cơ sở gầm bệ toàn cầu C2 mới. Phần đầu xe, các nhà thiết kế Ford đã lấy cảm hứng từ lưới tản nhiệt hình thang trên Mustang thế hệ thứ 6 để thiết kế lưới tản nhiệt cho Escape hoàn toàn mới, bên cạnh đó phần đầu xe còn vay mượn thiết kế từ siêu xe "flagship" của hãng - Ford GT. Phần mui xe được thiết kế dốc hơn, trông mềm mại và bớt gồ ghề hơn thế hệ trước. Trong khi đó thiết sườn xe, vành la-zăng, đuôi xe và cụm đèn hậu của Ford Escape thế hệ mới cũng được thiết kế lại đẹp mắt hơn nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Subaru Forester vừa ra mắt tại Việt Nam. Về nội thất, Escape mới mang nhiều nét tương đồng với trên Explorer hay Focus mới, cụ thể là bảng táp-lô thiết kế đa tầng là màn hình cảm ứng trung tâm nhô cao kích thước 8 inch chạy hệ điều hành SYNC3 hỗ trợ kết nối với Apple CarPlay & Android Auto, trang bị màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), tiện nghi giải trí dàn âm thanh Bang & Olufsen (B&O) 10 loa có công suất 575 watt. Ngoài ra, Escape cũng có hệ thống FordPass Connect (trang bị tiêu chuẩn) cung cấp kết nối Wi-Fi 4G LTE... Ford Escape 2020 tại Việt Nam dự tính sẽ có 2 phiên bản và sử dụng chung khối động cơ EcoBoost, dung tích 1.5L có công suất tối da 180 mã lực giống với máy của Focus mới bị ngừng lắp ráp. Rất có khả năng động cơ 1.5L của Ford Escape 2020 tại Việt Nam sẽ được chuyển từ 4 xi-lanh sang 3 xi-lanh và bổ sung công nghệ ngắt xi-lanh chủ động giúp giảm lượng xăng tiêu thụ giống ở thị trường nước ngoài. Video: Ford Escape 2020 đầu tiên về Việt Nam.

