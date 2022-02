Earl Travel Trailer 1913 - chiếc "nhà di động" lâu đời nhất thế giới

Xe moóc cắm trại hay nhà di động là những phương tiện mang lại cho bạn cảm giác thoải mái “như ở nhà” trên những hành trình du lịch xa xôi, rời xa mạng lưới điện thành phố. Trong những năm gần đây, dưới sự ảnh hưởng của đại dịch và các hạn chế đi lại bằng máy bay, phân khúc xe này ở nhiều nơi trên thế giới đã có sự bùng nổ về nhu cầu khi ngày càng nhiều người tìm tới chúng để có một chuyến đi chơi thư giãn. Tuy nhiên, liệu bạn có biết rằng ý tưởng xe moóc cắm trại không phải mới, và chiếc xe đầu tiên như vậy đã ra đời cách đây hơn 100 năm? Chiếc xe moóc mang ý nghĩa lịch sử đó có tên là Earl Travel Trailer đời 1913 và nó vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay. Nó đã được trưng bày tại bảo tàng Recreational Vehicle/Motor Home (RV/MH) Hall of Fame Museum ở Elkhart, tiểu bang Indiana, Mỹ trong nhiều năm, và chắc nó sẽ còn ở đó thêm nhiều năm nữa. Tên gọi của chiếc xe moóc này bắt nguồn từ người chủ sở hữu nó, một người tên Earl – một giáo sư tại Đại học Công nghệ California. Chiếc xe đã được chế tạo cho ông ấy bởi một nhà sản xuất xe ngựa ở Los Angeles, vì vậy không bất ngờ khi nó cơ bản là một chiếc hộp gỗ khung thép trên bánh xe. Nhưng nó đã được chế tạo tốt và lắp ráp hợp lý, đặc biệt là theo các tiêu chuẩn của thời đó.Xe kéo Earl Travel Trailer có nửa dưới được bọc thép, trong khi nửa trên là vải dầu. Các cửa sổ có lẽ đã được làm bằng những tấm đồng và không còn tồn tại theo thời gian. Chiếc xe moóc này đã được phục chế vào những năm 1980, và hiện có các cửa sổ sáng bóng bằng đồng theo đúng thời kỳ, với các tấm rèm chắn bão làm bằng vải bạt. Nội thất xe được làm chủ yếu bằng gỗ cứng, từ sàn đến trần, cung cấp chỗ ngủ và ăn cho hai người. Giáo sư Earl đã sử dụng nó như ngôi nhà di động của mình trong các chuyến đi thực tế, vì vậy nó phải có những chức năng cơ bản cho cuộc sống hàng ngày, không bao gồm nhà vệ sinh – nguyên nhân dễ hiểu là vì nó ra đời trong năm 1913, vậy nên không tránh thiếu sót. Trong cabin có một bàn ăn gấp, và hai ghế dài. Mỗi chiếc ghế dài có thể gập ra và trở thành một chiếc giường đơn, do đó một khi chiếc bàn ăn được cất đi, phòng khách sẽ trở thành phòng ngủ cho hai người. Ở một bên cạnh lối vào là một gian đựng thức ăn, trong khi bên kia có một tủ quần áo nhỏ bằng gỗ. Chiếc xe dùng để kéo Earl Travel Trailer đi khắp nơi là một chiếc Ford Model T được sản xuất cùng năm, và nó cũng đang được trưng bày ở bảo tàng Recreational Vehicle/Motor Home (RV/MH) Hall of Fame Museum ở Elkhart, tiểu bang Indiana, Mỹ. Ford Model T là một chiếc xe mui trần 2 chỗ đã được phục chế lại màu sơn xanh lam ban đầu. Hai phương tiện được kết nối với nhau bằng một thanh gài được chế tạo thủ công bởi một thợ rèn địa phương. Cả chiếc Earl Travel Trailer 1913 và Ford Model T đều được tặng cho viện bảo tàng bởi Wade Thompson của Thor Industries. Nhìn chung, đây không chỉ là một phần rất quan trọng của lịch sử ôtô mà còn là một chiếc xe moóc gọn gàng và được chế tạo tốt, ngay cả theo tiêu chuẩn ngày nay. Video: Chi tiết chiếc xe Earl Travel Trailer 1913 cổ nhất thế giới.

