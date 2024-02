DV Tiến Luật được vợ tặng BMW 735i M Sport hơn 5,7 tỷ đồng

Gần đây, diễn viên Tiến Luật đã chia sẻ lên mạng xã hội loạt ảnh anh nhận món quà “khủng” từ người vợ Thu Trang, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. Theo đó, diễn viên Thu Trang tặng Tiến Luật xe BMW 735i M Sport đời mới nhất theo đúng lời hứa. Diễn viên Tiến Luật cho biết trước đây anh không yêu thích xe BMW, nhưng sau khi nhìn mẫu mã, kiểu dáng của dòng 7-Series mới ra mắt, anh đã thích luôn và quyết định mua mẫu xe này. BMW 735i M Sport đời mới hiện đang có giá bán niêm yết 5,199 tỷ đồng và để xe lăn bánh tại Sài Gòn ước tính tổng chi phí lên tới 5,74 tỷ đồng. Hiện chưa rõ diễn viên Thu Trang đã phải chi bao nhiêu tiền để tậu BMW 735i M Sport tặng chồng. Mặc dù đây là món quà diễn viên Thu Trang tặng chồng, nhưng theo chia sẻ của nam diễn viên: “Mang tiếng mình được tặng xe nhưng giấy tờ xe đều do vợ ký, màu xe do vợ chọn. Mình được chọn mỗi cái màu nội thất.” So với thế hệ cũ, BMW 735i được làm mới gần như toàn bộ để trở nên sang chảnh, tiện nghi, mạnh mẽ và an toàn hơn. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.391 x 1.590 x 1.544 (mm), đều gia tăng đáng kể so với thông số của mô hình tiền nhiệm. Trục cơ sở đạt 3.215 mm, lớn hơn đối thủ S-Class.BMW 735i M Sport của vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang sở hữu màu sơn ngoại thất đen Sapphire. Vốn được xây dựng để trở thành mẫu sedan hạng sang đầu bảng nên BMW 735i sở hữu một diện mạo vô cùng sang chảnh, bắt mắt nhưng không hề kém phần thể thao. Khu vực đầu xe vẫn là lưới tản nhiệt tạo hình quả thận đôi cỡ lớn quen thuộc, xung quanh xuất hiện đèn viền "Iconic Glow". Phiên bản M Sport được trang bị mâm kích thước 21 inch, trong khi ốp hông, tay nắm cửa...đều được sơn đen bóng. BMW 735i M Sport sở hữu khoang nội thất rộng rãi, thoải mái và giàu công nghệ. Xe của diễn viên Tiến Luật có nội thất mang tông màu đỏ sang trọng. BMW 735i M Sport được trang bị màn hình cong khổ lớn là sự kết hợp của cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch với màn hình cảm ứng trung tâm 14,9 inch chạy hệ điều hành iDrive8 mới nhất cho hệ thống thông tin giải trí, đồng thời hỗ trợ kết nối 5G cho phép người dùng theo dõi các ứng dụng truyền tải dữ liệu theo thời gian thực như YouTube. Tiếp đến là cần gạt số tại cụm điều khiển trung tâm đã được thay đổi thiết kế, nhỏ nhắn hơn trước. Chi tiết đáng chú ý nhất tại vị trí này là thanh điều khiển cảm ứng - Interaction Bar, được đặt giữa táp lô và cụm điều khiển trung tâm nơi đặt hàng loạt nút bấm điều khiển ảo cũng như hệ thống đèn nền nội thất. Về trang bị an toàn, xe sở hữu hàng loạt tính năng hỗ trợ lái như: cảnh báo lệch làn đường, đánh lái tự động, phanh tự động, đánh lái bánh sau, cảnh báo va chạm phía trước… Cung cấp sức mạnh cho mẫu BMW 735i M Sport là động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp kép TwinPower Turbo, dung tích 3.0L kết hợp với mô tơ điện cho ra công suất tối đa 286 mã lực và mô-men xoắn cực đại 425 Nm. Sức mạnh trên giúp xe có thể dễ dàng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 6,7 giây. Video: Trên tay BMW 735i G70 M Sport hoàn toàn mới.

Gần đây, diễn viên Tiến Luật đã chia sẻ lên mạng xã hội loạt ảnh anh nhận món quà “khủng” từ người vợ Thu Trang, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. Theo đó, diễn viên Thu Trang tặng Tiến Luật xe BMW 735i M Sport đời mới nhất theo đúng lời hứa. Diễn viên Tiến Luật cho biết trước đây anh không yêu thích xe BMW, nhưng sau khi nhìn mẫu mã, kiểu dáng của dòng 7-Series mới ra mắt, anh đã thích luôn và quyết định mua mẫu xe này. BMW 735i M Sport đời mới hiện đang có giá bán niêm yết 5,199 tỷ đồng và để xe lăn bánh tại Sài Gòn ước tính tổng chi phí lên tới 5,74 tỷ đồng. Hiện chưa rõ diễn viên Thu Trang đã phải chi bao nhiêu tiền để tậu BMW 735i M Sport tặng chồng. Mặc dù đây là món quà diễn viên Thu Trang tặng chồng, nhưng theo chia sẻ của nam diễn viên: “Mang tiếng mình được tặng xe nhưng giấy tờ xe đều do vợ ký, màu xe do vợ chọn. Mình được chọn mỗi cái màu nội thất.” So với thế hệ cũ, BMW 735i được làm mới gần như toàn bộ để trở nên sang chảnh, tiện nghi, mạnh mẽ và an toàn hơn. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.391 x 1.590 x 1.544 (mm), đều gia tăng đáng kể so với thông số của mô hình tiền nhiệm. Trục cơ sở đạt 3.215 mm, lớn hơn đối thủ S-Class. BMW 735i M Sport của vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang sở hữu màu sơn ngoại thất đen Sapphire. Vốn được xây dựng để trở thành mẫu sedan hạng sang đầu bảng nên BMW 735i sở hữu một diện mạo vô cùng sang chảnh, bắt mắt nhưng không hề kém phần thể thao. Khu vực đầu xe vẫn là lưới tản nhiệt tạo hình quả thận đôi cỡ lớn quen thuộc, xung quanh xuất hiện đèn viền "Iconic Glow". Phiên bản M Sport được trang bị mâm kích thước 21 inch, trong khi ốp hông, tay nắm cửa...đều được sơn đen bóng. BMW 735i M Sport sở hữu khoang nội thất rộng rãi, thoải mái và giàu công nghệ. Xe của diễn viên Tiến Luật có nội thất mang tông màu đỏ sang trọng. BMW 735i M Sport được trang bị màn hình cong khổ lớn là sự kết hợp của cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch với màn hình cảm ứng trung tâm 14,9 inch chạy hệ điều hành iDrive8 mới nhất cho hệ thống thông tin giải trí, đồng thời hỗ trợ kết nối 5G cho phép người dùng theo dõi các ứng dụng truyền tải dữ liệu theo thời gian thực như YouTube. Tiếp đến là cần gạt số tại cụm điều khiển trung tâm đã được thay đổi thiết kế, nhỏ nhắn hơn trước. Chi tiết đáng chú ý nhất tại vị trí này là thanh điều khiển cảm ứng - Interaction Bar, được đặt giữa táp lô và cụm điều khiển trung tâm nơi đặt hàng loạt nút bấm điều khiển ảo cũng như hệ thống đèn nền nội thất. Về trang bị an toàn, xe sở hữu hàng loạt tính năng hỗ trợ lái như: cảnh báo lệch làn đường, đánh lái tự động, phanh tự động, đánh lái bánh sau, cảnh báo va chạm phía trước… Cung cấp sức mạnh cho mẫu BMW 735i M Sport là động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp kép TwinPower Turbo, dung tích 3.0L kết hợp với mô tơ điện cho ra công suất tối đa 286 mã lực và mô-men xoắn cực đại 425 Nm. Sức mạnh trên giúp xe có thể dễ dàng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 6,7 giây. Video: Trên tay BMW 735i G70 M Sport hoàn toàn mới.