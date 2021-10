Dodge Charger và Challenger với gói độ "quỷ dữ" cho Halloween 2021

Thương hiệu xe cơ bắp Dodge tới đây sẽ cung cấp thêm các gói trang trí tùy chọn bao gồm gói HEMI Orange và gói SRT Black Packages cho hai dòng xe Dodge Challenger và Charger. Những gói trang trí này là một “luồng gió mới” giúp tăng vẻ hầm hố cũng như tạo sự khác biệt cho những chiếc Charger và Challenger so với những mẫu xe cơ bắp Dodge thông thường. Khách hàng có thể lựa chọn các gói nâng cấp cho chiếc xe yêu thích của mình với một mức giá bổ sung không quá cao. Gói trang trí ngoại thất HEMI Orange cho Dodge Charge 2021 được thiết kế đơn giản với đường sọc chạy dọc nóc xe màu đen mờ cùng đường màu cam tạo điểm nhấn chính là một lời tri ân tới động cơ HEMI mang tính biểu tượng đã đem tới sức mạnh cho những chiếc Dodge trong nhiều thập kỷ. Dodge sẽ bổ sung thêm tùy chọn này cho các phiên bản GT RWD và Scat Pack Widebody trên Charger và Challenger. Gói HEMI Orange trên thực tế không đem tới quá nhiều chi tiết cầu kỳ, trái lại chỉ trang bị cho xe một số chi tiết nhỏ tạo điểm nhấn cho khoang nội thất và ngoại thất của xe. Đường kẻ dọc mui xe ở ngoại thất được thiết kế với ba đường sọc mỏng màu đen, một đường sọc đen nhám dày cùng một đường sọc mỏng màu vàng cam. Một số chi tiết như logo biểu thị phiên bản trên xe cũng được sơn màu vàng cam tạo điểm nhấn. Một số chi tiết như lưới tản nhiệt trên xe được sơn màu xám Midnight Grey Metallic trên cả hai mẫu xe. Trên Scat Pack Widebody, bộ cùm phanh Brembo sáu piston được sơn màu vàng cam nổi bật trên bộ mâm Wrap Speed 21 inch màu đen Carbon. Đối với phiên bản GT RWD, xe sẽ được trang bị bộ cùm phanh bốn piston Brembo với bộ mâm có kích thước 20 inch màu đen bóng Medium Gloss Black. Về nội thất, Dodge trang bị cho xe đường chỉ thêu màu cam trên bảng đồng hồ, các phần bung cửa và bệ tỳ tay, phần trên của bảng táp lô, cần số và vô lăng của xe được bọc da cao cấp. Ghế của xe cũng được thêu với các đường chỉ khâu màu cam thể thao với logo Dodge Rhombus đơn sắc trên lưng ghế. Đối với phiên bản Scat Pack Widebody, huy hiệu “392” trên bảng điều khiển sẽ được sơn màu cam. Khách hàng có thể lựa chọn trang bị gói trang trí này khi đặt hàng xe kể từ quý 4 năm 2021 với giá bán lẻ đề xuất là 2.995 Đô cho phiên bản GT RWD và 1.500 Đô cho phiên bản Scat Pack Widebody. Trong năm 2022, Dodge dự kiến sẽ mở rộng gói HEMI Orange cho các dòng Dodge Durango R/T và R/T Tow N Go và thông tin cụ thể sẽ được công bố vào khoảng quý 1/2022. Gói SRT Black có sẵn cho Charger và Challenger ở các phiên bản SRT Hellcat và SRT Hellcat Redeye. Gói trang bị này đem tới các chi tiết màu đen hầm hố ở ngoại thất của xe, khiến hai mẫu xe này trở nên dữ dằn hơn so với nguyên bản. Trước đây, Dodge Durango từng sở hữu gói tùy chọn tương tự cho phiên bản Durango SRT 392.





Phiên bản SRT Hellcat được trang bị loạt chi tiết màu đen hầm hố như lưới tản nhiệt, cánh lướt gió phía sau cũng như phần líp ốp hông. Các logo trên xe cũng được sơn màu đen hầm hố với điểm nhấn màu Midnight Grey Metallic.



Phiên bản Dodge Charger SRT 2021 mới cũng được trang bị loạt chi tiết màu đen ấn tượng cùng các đầu ống xả Black Nickel. Các chi tiết đầu ống xả Black Nickel là trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu Challenger SRT. Khách hàng có thể bắt đầu lựa chọn gói nâng cấp ngoại hình SRT Black này thông qua các đại lý chính hãng kể từ quý 4/2021. Theo công bố của Dodge, giá khởi điểm cho gói nâng cấp ngoại hình này được công bố ở mức 695 USD. Với những nâng cấp nhỏ, hai mẫu Dodge Charger và Challenger đã trở nên hầm hố hơn, dữ dằn hơn đáng kể so với nguyên bản. Những tùy chọn này hoàn toàn phù hợp với những người mua xe ưa thích sự khác biệt cũng như chú trọng tới việc nâng cấp và hoàn thiện tới từng chi tiết nhỏ nhất của chiếc xe yêu thích. Video: Ngắm Dodge Hellcat Challenger độ cực ngầu chơi Halloween.

Thương hiệu xe cơ bắp Dodge tới đây sẽ cung cấp thêm các gói trang trí tùy chọn bao gồm gói HEMI Orange và gói SRT Black Packages cho hai dòng xe Dodge Challenger và Charger. Những gói trang trí này là một “luồng gió mới” giúp tăng vẻ hầm hố cũng như tạo sự khác biệt cho những chiếc Charger và Challenger so với những mẫu xe cơ bắp Dodge thông thường. Khách hàng có thể lựa chọn các gói nâng cấp cho chiếc xe yêu thích của mình với một mức giá bổ sung không quá cao. Gói trang trí ngoại thất HEMI Orange cho Dodge Charge 2021 được thiết kế đơn giản với đường sọc chạy dọc nóc xe màu đen mờ cùng đường màu cam tạo điểm nhấn chính là một lời tri ân tới động cơ HEMI mang tính biểu tượng đã đem tới sức mạnh cho những chiếc Dodge trong nhiều thập kỷ. Dodge sẽ bổ sung thêm tùy chọn này cho các phiên bản GT RWD và Scat Pack Widebody trên Charger và Challenger. Gói HEMI Orange trên thực tế không đem tới quá nhiều chi tiết cầu kỳ, trái lại chỉ trang bị cho xe một số chi tiết nhỏ tạo điểm nhấn cho khoang nội thất và ngoại thất của xe. Đường kẻ dọc mui xe ở ngoại thất được thiết kế với ba đường sọc mỏng màu đen, một đường sọc đen nhám dày cùng một đường sọc mỏng màu vàng cam. Một số chi tiết như logo biểu thị phiên bản trên xe cũng được sơn màu vàng cam tạo điểm nhấn. Một số chi tiết như lưới tản nhiệt trên xe được sơn màu xám Midnight Grey Metallic trên cả hai mẫu xe. Trên Scat Pack Widebody, bộ cùm phanh Brembo sáu piston được sơn màu vàng cam nổi bật trên bộ mâm Wrap Speed 21 inch màu đen Carbon. Đối với phiên bản GT RWD, xe sẽ được trang bị bộ cùm phanh bốn piston Brembo với bộ mâm có kích thước 20 inch màu đen bóng Medium Gloss Black. Về nội thất, Dodge trang bị cho xe đường chỉ thêu màu cam trên bảng đồng hồ, các phần bung cửa và bệ tỳ tay, phần trên của bảng táp lô, cần số và vô lăng của xe được bọc da cao cấp. Ghế của xe cũng được thêu với các đường chỉ khâu màu cam thể thao với logo Dodge Rhombus đơn sắc trên lưng ghế. Đối với phiên bản Scat Pack Widebody, huy hiệu “392” trên bảng điều khiển sẽ được sơn màu cam. Khách hàng có thể lựa chọn trang bị gói trang trí này khi đặt hàng xe kể từ quý 4 năm 2021 với giá bán lẻ đề xuất là 2.995 Đô cho phiên bản GT RWD và 1.500 Đô cho phiên bản Scat Pack Widebody. Trong năm 2022, Dodge dự kiến sẽ mở rộng gói HEMI Orange cho các dòng Dodge Durango R/T và R/T Tow N Go và thông tin cụ thể sẽ được công bố vào khoảng quý 1/2022. Gói SRT Black có sẵn cho Charger và Challenger ở các phiên bản SRT Hellcat và SRT Hellcat Redeye. Gói trang bị này đem tới các chi tiết màu đen hầm hố ở ngoại thất của xe, khiến hai mẫu xe này trở nên dữ dằn hơn so với nguyên bản. Trước đây, Dodge Durango từng sở hữu gói tùy chọn tương tự cho phiên bản Durango SRT 392.





Phiên bản SRT Hellcat được trang bị loạt chi tiết màu đen hầm hố như lưới tản nhiệt, cánh lướt gió phía sau cũng như phần líp ốp hông. Các logo trên xe cũng được sơn màu đen hầm hố với điểm nhấn màu Midnight Grey Metallic.



Phiên bản Dodge Charger SRT 2021 mới cũng được trang bị loạt chi tiết màu đen ấn tượng cùng các đầu ống xả Black Nickel. Các chi tiết đầu ống xả Black Nickel là trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu Challenger SRT. Khách hàng có thể bắt đầu lựa chọn gói nâng cấp ngoại hình SRT Black này thông qua các đại lý chính hãng kể từ quý 4/2021. Theo công bố của Dodge, giá khởi điểm cho gói nâng cấp ngoại hình này được công bố ở mức 695 USD. Với những nâng cấp nhỏ, hai mẫu Dodge Charger và Challenger đã trở nên hầm hố hơn, dữ dằn hơn đáng kể so với nguyên bản. Những tùy chọn này hoàn toàn phù hợp với những người mua xe ưa thích sự khác biệt cũng như chú trọng tới việc nâng cấp và hoàn thiện tới từng chi tiết nhỏ nhất của chiếc xe yêu thích. Video: Ngắm Dodge Hellcat Challenger độ cực ngầu chơi Halloween.