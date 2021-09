Cận cảnh Dodge Challenger GT 2021 tại Việt Nam, hơn 3 tỷ đồng

Nếu là fan của loạt phim đua xe hành động Mỹ như "Fast and Furious", chắn chắn đã có lần bạ nhìn thấy sự xuất hiện của chiếc xe thể thao tốc độ Dodge Challenger cơ bắp. Trải qua nhiều thế hệ, cho đến tạn ngày nay Dodge Challenger vẫn giữ được phong cách thiết kế vuông vức, nam tính đặc trưng. Về ngoại hình, chiếc Dodge Challenger 2021 mới về Việt Nam đầy giữ dằn với cặp đèn pha tạo hình elip mang đến cho chiếc xe sự hầm hố. Đèn pha/cos trên xe sử dụng công nghệ LED Projector được đặt khéo léo dưới lớp mui xe. Trung tâm là hệ thống lưới tản nhiệt được chia thành 2 khoang riêng biệt có logo GT, trên nắp ca-pô xe sở hữu hốc thoát gió để làm mát động cơ. Dodge Challenger thế hệ mới sở hữu cản trước khí động học giúp chiếc xe hoạt động ở tốc độ cao. Đặc biệt, xe còn sở hữu hệ thống radar phía trước trong gói an toàn cao cấp và hệ thống đèn sương mù được tích hợp. Hông xe thiết kế khỏe khoắn, đuôi có thiết kế nhô lên đầy khác biệt. Sự hầm hố của xe còn được gia tăng bởi đây là phiên bản sở hữu "lớp áo" sơn đen toàn bộ. Ngôn ngữ thiết kế đuôi xe Dodge Challenger không khác biệt với phần đầu khi cụm đèn hậu LED tạo hình chữ nhật đặc trưng, ống xả kép đặt đối xứng mang đến vẻ cân đối cho chiếc xe đến từ Mỹ này. Hơn nữa, Dodge Challenger 2021 còn được tích hợp cánh gió thể thao, hệ thống camera/cảm biến lùi là những trang bị không thể thiếu... "Dàn chân" xe Dodge Challenger 2021 tạo hình cánh hoa 5 chấu kép với kích thước 19 inch kết hợp cùng bộ lốp 235/55R19, tay nắm cửa mang phong cách cổ điển nhưng được kết hợp với nút bấm mở cửa thông minh. Gương chiếu hậu xe được đặt tách biệt trụ A, đồng màu với thân xe. Dù có những tính năng hiện đại như cảnh báo điểm mù, sấy gương, chỉnh điện nhưng không tích hợp đèn xi-nhan. Bên trong khoang nội thất, Dodge Challenger 2021 mới tiếp tục thể hiện sự cơ bắp với tâm điểm là hệ thống màn hình trung tâm nối liền cụm đồng hồ lái. Thiết kế của xe theo xu hướng thể thao nên sẽ không quá sang trọng ở đây. Tuy nhiên, cách bố trí mọi chi tiết đều hướng về người lái giúp việc điều khiển xe dễ dàng hơn. Vô-lăng xe được thiết kế dạng 3 chấu bọc da với các lỗ thông khí cùng hàng loạt phím bấm chức năng. Trong đó, chiếc xe này được Dodge cung cấp 2 chế độ ga tự động và ga tự động thích ứng mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng. Ở phía sau, cụm đồng hồ dạng Analog kết hợp với màn hình trung tâm hiển thị thông tin vận hành. Cũng giống như nhiều đối thủ khác, chiếc Sport Car đến từ Mỹ sở hữu hệ thống ghế ngồi 2+2 với chất liệu da kết hợp da lộn. Ghế lái chỉnh điện và ghế phụ chỉnh cơ cùng chức năng sưởi ấm/làm mát được điều chỉnh trên màn hình trung tâm. Hệ thống giải trí trên Dodge Challenger thế hệ mới nổi bật với màn hình cỡ lớn có tính năng kết nối điện thoại thông minh, phát wifi, kết nối USB, Bluetooth… Bên cạnh đó, xe có điều hòa tự động, sấy kính, nút bấm khởi động, chìa khóa thông minh, loa Alpine, đèn pha tự động… Dodge Challenger 2021 được đánh giá là chiếc xe thể thao an toàn với nhiều công nghệ tiên tiến như: phanh ABS/BA/EBD, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm thông qua radar, ga tự động thích ứng, camera/cảm biến lùi… Là phiên bản tiêu chuẩn nên Dodge Challenger GT 2021 sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.6L cho công suất cực đại 305 mã lực và mô-men xoắn 363 Nm. Cỗ máy trên kết hợp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Ngoài ra, khách hàng còn có thêm lựa chọn phiên bản cao cấp với động cơ V8 dung tích 6.2L cho công suất đến 717 mã lực. Phía đại lý phân phối dòng không công bố mức giá xe Dodge Challenger 2021 chính thức, tuy nhiên nhiều nguồn tin cho biết để sở hữu xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra số tiền không dưới 3 tỷ đồng. Được biết, Dodge Challenger là đối thủ cạnh tranh với các mẫu xe đồng hương như Ford Mustang, Chevrolet Corvette V8 hay Chevrolet Camaro... Video: Đánh giá Dodge Challenger 3.6 GT 2021 mới.

