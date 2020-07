Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021 - sedan mạnh nhất thế giới

Theo hãng xe đến từ Mỹ, phiên bản Charger SRT Hellcat Redeye mới này là mẫu sedan thương mại mạnh mẽ và nhanh nhất trên thế giới. Cụ thể, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong khoảng 3,5 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 326 km/h. Khả năng chạy drag trong quãng đường 0,25 dặm khoảng 10,6 giây với tốc độ tối đa 207 km/h. Phần đầu Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021 cũng được tinh chỉnh lại nhiều chi tiết khác nhau. Lưới tản nhiệt của phiên bản Redeye bị loại bỏ đi 2 khe hút gió nhỏ và thay thế bằng khe hút gió kéo dài theo chiều ngang thân xe. Nắp capo cũng được thiết kế với các khe gió lớn hơn giúp tối ưu luồng không khí vào làm mát động cơ. Cản trước của xe cũng được tinh chỉnh lại với các hốc gió kích thước lớn. Bên cạnh đó, chiếc Charger SRT Hellcat Redeye chỉ có duy nhất một phiên bản thân rộng Widebody, khiến chiều ngang thân xe tăng thêm khoảng 89 mm. Ngoài ra, mẫu xe này nhận được thiết kế mâm thửa riêng Carbon Black khối lượng nhẹ, kích thước 20 inch, đi kèm bộ lốp hiệu suất cao Pirelli với thông số 305/35ZR20. Tương tự với những lần phát triển trước, Dodge tiếp tục trang bị khối động cơ HEMI V8 Supercharged dung tích 6.2L vốn đang có trên chiếc Challenger Redeye cho chiếc Charger SRT Hellcat Redeye 2021. Khối động cơ này sản sinh công suất lên đến 808 mã lực và mô men xoắn 958 Nm. Xe được trang bị hộp số 8 cấp tự động TorqueFlite 8HP90 do ZF sản xuất. Đặc biệt, khối động cơ HEMI được trang bị trên Charger SRT Hellcat Redeye có đến 25 chi tiết nâng cấp lớn so với phiên bản Hellcat tiêu chuẩn. Các chi tiết đó bao gồm bộ siêu nạp dung tích lên đến 2.7L, tay dên và piston được gia cố cứng cáp hơn, hệ thống xupap mới cải thiện khả năng đóng mở ở tần suất cao, hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp cũng như hệ thống bôi trơn được cải thiện. Hệ thống truyền động của xe cũng được cải thiện rõ rệt. Bộ chia lực kéo mới được nâng cấp cho khả năng truyền tải mô men xoắn thêm 18% so với cấu tạo có trên chiếc Charger SRT Hellcat tiêu chuẩn. Nhờ vào bộ siêu nạp mới, áp suất nén sản sinh đạt mức 14,5 psi so với mức tiêu chuẩn chỉ 11,6 psi. Giới hạn vòng tua của xe được nâng lên mức 6.500 vòng/phút, thay cho 6.200 vòng/phút. Đặc biệt hơn, Dodge còn trang bị thêm tính năng SRT Power Chiller. Tính năng này cho phép sử dụng trực tiếp dòng không khí từ hệ thống máy lạnh trong khoang lái di chuyển trực tiếp vào cổ hút của động cơ. Điều này làm giảm nhiệt độ dòng không khí sạch, giúp tăng khả năng vận hành của xe khi di chuyển ở tốc độ cao. Một tính năng mới khác có mặt trên chiếc Charger SRT Hellcat Redeye là Race Cooldown. Hệ thống này cho phép động cơ vận hành ở nhiệt độ tối ưu nhất thông qua việc kích hoạt quạt gió cũng như bơm dung dịch làm mát liên tục vận hành. Ngoài ra, người lái cũng có thể theo dõi nhiệt độ nước làm mát thông qua hệ thống thông tin giải trí thời gian thực trên xe. Ngoài những tính năng thường gặp như kiểm soát đề pa Launch Assist và Launch Control, Dodge mang đến chiếc Charger SRT Hellcat Redeye chức năng Line Lock. Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ giữ phanh bánh trước, trong khi cho phép bánh sau quay tự do để khách hàng có thể thực hiện khả năng burnout. Line Lock sẽ cho phép bánh sau quay tự do với chu kỳ lên đến 200 vòng. Được thiết kế và chế tạo bởi Bilstein, hệ thống treo của xe có thể thay đổi độ cứng mềm theo 3 chế độ lái là Street (Auto), Sport, Track. Hệ thống phanh do Brembo sản xuất với cấu tạo đĩa phanh đôi kích thước 15,7 inch cùng kẹp phanh 6 piston. Nội thất của xe sử dụng chủ đạo chất liệu da Laguna cao cấp, với tùy chọn phối hợp cùng chất liệu Alcantara. Ghế ngồi và vô lăng đều có những đường chỉ may tương phản. Ốp nội thất sử dụng chất liệu chrome tối màu cũng như nhiều vị trí được thêu logo SRT Hellcat Redeye. Người lái có thể thao tác các tính năng vận hành và tiện nghi thông qua màn hình cảm ứng Uconnect kích thước 8,4 inch. Khách hàng có thể đặt hàng xe vào quý 3 năm nay, và xe sẽ được bàn giao sớm nhất vào đầu năm 2021. Giá xe Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021 hiện vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021.

