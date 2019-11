Điểm mặt xe ôtô mới sẽ ra mắt trong tháng 11/2019

Mẫu xe ôtô mới của Hyundai là Tucson thế hệ tiếp theo sẽ trình làng Los Angeles Auto Show 2019. Xe được thay đổi hoàn toàn thiết kế, thể thao và hiện đại hơn. Hyundai Tucson mới có các phiên bản động cơ gồm CRDi 1.6L giống thế hệ hiện tại, động cơ T-GDI 1.6L tăng áp sản sinh 180 mã lực và mô-men xoắn 264 Nm, động cơ 4 xy-lanh 2.0L và GDI 2.5L. Là đối thủ cạnh tranh với Bentley Bentayga và Rolls-Royce Culinan, Mercedes-Maybach GLS 2020 sẽ chính thức trình làng vào ngày 22/11 tới. Điểm khác biệt so với GLS thường là lưới tản nhiệt thiết kế phá cách, mâm xe lớn sơn đen, gương chiếu hậu đặt cao và ống xả kép thể thao hơn. Hai phiên bản Porsche 911 Coupe và Cabriolet sẽ được cho ra mắt tại Los Angeles Auto Show 2019. Dù được giới thiệu cách đây 1 năm, nhưng việc sản xuất trì trệ khiến thời điểm ra mắt của 2 mẫu xe này bị dời đến nay. Porsche đã rất kín tiếng về thông số kỹ thuật, nhưng có thông tin 911 (992) sử dụng động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng 3.8L, công suất 592 mã lực. Mẫu SUV lấy cảm hứng thiết kế từ Ford Mustang nhiều khả năng sẽ ra mắt tại Triển lãm Los Angeles 2019. Có thể thấy mẫu SUV có kiểu dáng khá cơ bắp với nhiều chi tiết mang thiết kế tương tự bản coupe. Theo tuyên bố của nhà sản xuất, mẫu SUV điện này có phạm vi hoạt động vào khoảng 483 km trên một lần sạc, ngang với phiên bản cao cấp nhất của Tesla Model Y. Hai phiên bản thể thao của 8-Series là BMW M8 Gran Coupe và Cabriolet sẽ trình làng tại Triển lãm Los Angeles 2019 trước khi bán ra tại Mỹ vào năm sau. BMW M8 Gran Coupe và Cabriolet được trang bị động cơ V8 4.4L tăng áp kép, sản sinh công suất 592 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Mẫu xe chạy điện Audi e-tron Sportback là một trong những chiếc xe đáng chú ý tại LA Auto Show 2019. Đây là phiên bản Coupe của chiếc SUV Audi e-tron. Phần đầu xe có thiết kế tương tự mẫu xe anh em, nhưng phần đuôi của e-tron Sportback theo kiểu fastback. Xe trang bị 2 động cơ điện, cung cấp công suất kết hợp 355 mã lực, tăng lên mức 402 mã lực khi ở chế độ Boost Mode. Cùng với M8 Gran Coupe và Cabriolet, BMW cũng sẽ trình làng mẫu xe thể thao BMW M2 CS. Xe sở hữu động cơ 6 xy-lanh TwinPower Turbo 3.0L, sản sinh công suất ước tính 444 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Động cơ đi kèm với một hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp. BMW M2 CS có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa lên tới 280 km/h. Hai mẫu xe điện gồm chiếc SUV Bollinger B1 và chiếc bán tải Bollinger B2 sẽ cùng trình làng tại LA Auto Show 2019. Cung cấp sức mạnh cho 2 mẫu xe này là hai động cơ điện, chia đều mỗi cầu, công suất kết hợp 614 mã lực và mô-men xoắn 906 Nm. Phạm vi hoạt động khi sạc đầy hệ thống pin 120 kWh là 322 km. Giá của mỗi chiếc khoảng 125.000 USD. Bollinger B1 và B2 sẽ đi vào sản xuất vào năm 2020. Porsche Taycan 4S là phiên bản thấp hơn Taycan Turbo và Turbo S. Mẫu xe này có giá thấp hơn 103.800 USD. Taycan 4S có sức mạnh 522 mã lực. Khách hàng có thể tùy chọn thêm gói Performance Battery Plus để tăng công suất lên hơn 563 mã lực. Porsche Taycan 4S có công suất thấp hơn 100 mã lực so với Taycan Turbo và 187 mã lực so với bản cao nhất Taycan Turbo S.Toyota RAV4 mới sẽ có thêm phiên bản Plug-in Hybrid 2021. Hãng xe Nhật Bản khẳng định đây sẽ là chiếc RAV4 mạnh nhất hiện nay. Toyota RAV4 PHEV có một số thay đổi nhỏ so với bản tiêu chuẩn. Thông số kỹ thuật chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn hiệu suất của mẫu xe này sẽ vượt qua bản Hybrid, vốn có công suất 176 mã lực và mô-men xoắn 221 Nm. Video: Top xe ôtô mới cho năm 2019.

