Điểm mặt xe ôtô điện "hàng hot" sắp đến tay khách Việt năm 2022

Xe ôtô điện dường như đang dần trở thành xu thế tất yếu trong ngành công nghiệp, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang lên kế hoạch cấm bán xe mới chạy xăng và diesel để chuyển sang xe xanh. Thị trường Việt Nam sau nhiều năm “ngó lơ” với ôtô điện, thì năm 2022 hứa hẹn sẽ là một năm rất sôi động. Minh chứng là nhà sản xuất ôtô Việt Nam – VinFast đã liên tiếp “nổ những phát súng” vào thị trường xe điện vốn trầm lắng tại nước nhà với màn ra mắt của một loạt mẫu xe điện như VFe34, VF8, VF9,… Bên cạnh đó, những nhà sản xuất khác cũng không chịu “ngồi yên” khi đã lên kế hoạch trình làng nhiều mẫu xe xanh trong năm nay. VinFast VF8 và VF9

Vào đầu tháng 1/2022, VinFast đã chính thức công bố mở bán hai mẫu xe điện VF8 và VF9 (tên gọi cũ VF e35 và VF e36) tại thị trường quê nhà. Theo đó, VinFast VF 9 sẽ có giá bán 1,443 tỷ đồng đối với bản Eco và 1,571 tỷ đồng đối với bản Plus. Trong khi mẫu xe ôtô điện hạng D - VinFast VF8 sẽ có giá bán từ 1,057 triệu đồng tại thị trường Việt Nam, chưa bao gồm gói hỗ trợ người lái ADAS và Smart Service (giá 132 triệu đồng). Nhìn chung giá xe VinFast VF9 và VF8 rất cạnh tranh với các đối thủ dùng động cơ đốt trong cùng phân khúc. VinFast VF8, mẫu SUV điện sở hữu thiết kế hiện đại do Pininfarina “chắp bút” với kiểu dáng mềm mại lai coupe. Trong khi đó, VF9 có ngoại hình hầm hố, vuông vức hơn. Tương tự như VF 8, Pininfarina cũng là đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế cho VinFast VF9, với chi tiết quen thuộc là dải đèn LED hình chữ V kéo dài ở cả phía trước và phía sau. Về hệ truyền động, VinFast VF8 và VF9 đều được trang bị động cơ điện sản sinh công suất 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 640 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh. Theo nhà sản xuất, VinFast VF8 bản Eco sẽ có phạm vi hoạt động tối đa là 460 km và Plus sẽ lên tới 510 km.VinFast VF9 phiên bản pin tiêu chuẩn chạy tối đa 485 km trong một lần sạc và Plus có thể di chuyển tới 680 km khi sạc đầy. Một điểm đáng chú ý trên VinFast VF8 và VF9 là cả hai mẫu xe này đều được trang bị các tính năng tự lái cấp độ 2+ trên các phiên bản Eco và Plus, cấp độ 3 và 4 cho phiên bản Premium, cùng các ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh như bộ ứng dụng Ngôi nhà thông minh, Văn phòng di động, Mua sắm trên xe, Giải trí trên xe,... . Kia EV6

Theo kế hoạch, Kia EV6 sẽ được bán tại Việt Nam trong quý II/2022 và đây sẽ là hãng xe thứ ba sau Porsche, VinFast bán xe điện chính thức tại dải đất hình chữ S. Kia EV6 được ra mắt toàn cầu vào hồi tháng 3/2021 và đây là mẫu xe điện đầu tiên của nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc. EV6 là mẫu xe đầu tiên của Kia được phát triển dựa trên nền tảng E-GMP của tập đoàn Hyundai. Nhìn tổng thể, Kia EV6 mang kiểu dáng SUV lai coupe với những đường nét hiện đại, năng động, thể thao nhờ áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United mới. Xe có chiều dài x rộng x cao tương ứng 4.695 x 1.890 x 1.550 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm. Số đo này không chênh lệch quá nhiều so với VinFast VF8. Tại thị trường quốc tế, Kia EV6 có nhiều phiên bản động cơ, sản sinh công suất từ 167 mã lực đến 576 mã lực, mô-men xoắn 350-605 Nm. Xe được trang bị hệ dẫn động cầu sau hoặc AWD. Ở phiên bản cao nhất, Kia EV6 có phạm vi hoạt động 510 km sau mỗi lần sạc đầy với gói pin 77,4 kWh và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong chỉ 3,5 giây, tương đương siêu xe. Mercedes-Benz EQS và EQB

Vào hồi tháng 11/2021, Mercedes-Benz đã có buổi giới thiệu trực tuyến dòng xe sedan thuần điện cỡ lớn EQS. Mặc dù chưa có công bố chính thức nhưng EQS đã được liệt kê trong danh sách sản phẩm "sẽ ra mắt" của Mercedes-Benz Việt Nam. Trước đây, Mercedes-Benz EQS vốn từng được coi là một phiên bản điện hoá của dòng S-Class nhưng thực tế lại cho thấy, đây là một mẫu xe hoàn toàn khác biệt về mọi thứ từ thiết kế tới khung gầm,... . Thậm chí, nó còn có phần đẳng cấp hơn hẳn S-Class. Dựa trên những thông tin được đăng tải trên trang chủ của Mercedes-Benz Việt Nam, dòng xe EQS có thể được phân phối với 2 phiên bản là EQS 450+ và EQS 580 4Matic. Về mặt thẩm mỹ, diện mạo của EQS khác biệt hoàn toàn với các mẫu xe Mercedes-Benz sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Kiểu dáng tổng thể của Mercedes-Benz EQS có hình cánh cung, gồm những đường nét cực mềm mại với cabin hướng về phía trước.Đây cũng là lần đầu tiên mà một mẫu xe thương mại của Mercedes-Benz có thiết kế mui xe kiểu vỏ sò và chỉ có thể mở ra trong quá trình bảo dưỡng. Về truyền động, Mercedes-Benz EQS 450+ được trang bị động cơ điện với sức mạnh 329 mã lực và 568 Nm mô-men xoắn, đi kèm hệ dẫn động cầu sau (RWD). Trong khi đó, bản EQS 580 4Matic được trang bị động cơ điện với sức mạnh lên tới 516 mã lực và 854 Nm mô-men xoắn, đi kèm hệ truyền động 4 bánh toàn thời gian 4Matic. Cả 2 phiên bản EQS 450+ và EQS 580 4Matic có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h lần lượt trong 6,2 và 4,3 giây. Vận tốc giới hạn của EQS dừng lại ở mức 210 km/h và khả năng di chuyển tối đa phạm vi 770 km trong một lần sạc đầy. Bên cạnh mẫu sedan điện EQS, Mercedes-Benz Việt Nam cũng đã có thông tin về EQB, mẫu SUV 7 chỗ thuần điện tương đương với dòng GLB dùng động cơ đốt trong. Tại Đức, Mercedes-Benz EQB được phân phối với 2 phiên bản 300 4MATIC và 350 4MATIC với khả năng vận hành khoảng 420 km trong một lần sạc đầy. Mercedes-Benz EQB được trang bị 2 động cơ điện và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cho công suất 225 mã lực / mô-men xoắn cực đại 390 Nm trên bản EQB 300 4MATIC và 288 mã lực / 520 Nm trên EQB 350 4MATIC. Video: Những chiếc ôtô điện tốt nhất thế giới 2021 - 2022.

