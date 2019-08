Điểm mặt siêu xe tiền tỷ độ Liberty Walk tại Việt Nam

Liberty Walk là một hãng độ xe nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Những bản độ siêu xe của hãng này đặc trưng với phần thân xe được làm rộng ở các vòm bánh xe cũng như phuộc hạ sát khiến chiếc xe như nằm trên mặt đường. Để thực hiện việc độ thân rộng kết hợp cùng hạ gầm sát đất với bộ phuộc khí nén, các thợ độ lành nghề phải cắt bỏ một phần thân xe. Với việc chiếc siêu xe độ Liberty Walk thứ năm sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian tới, hãy cùng nhìn lại bốn chiếc siêu xe đình đám từng được chủ nhân nâng cấp với gói độ đến từ hãng độ xe Nhật Bản này. Ferrari 458 Itali là mẫu xe đi đầu trong việc mang phong trào độ Liberty Walk về với Việt Nam. Chiếc Ferrari 458 Italia màu vàng này được hoàn thiện vào giữa năm 2017 và được đội ngũ chuyên nghiệp của Liberty Walk sang tận nơi để thực hiện, trong đó có cả CEO Kato Wataru, người sáng lập nên hãng độ này.

Chiếc xe cũng thường xuyên có mặt trên đường phố, trái với suy nghĩ của nhiều người khi lần đầu thấy xe với gói độ này. Xe cũng sở hữu khá nhiều màu sắc kể từ khi độ, như bộ decal xám theo phong cách chiến đâu cơ Zero, màu xanh dương, đen – xanh lá, đen mờ hay mới nhất là màu sơn đỏ truyền thống của Ferrari cùng bộ mâm màu đồng. Ferrari 488 GTB - Trong lần thứ hai có mặt tại Việt Nam, đội ngũ của Liberty Walk đã thực hiện đến hai mẫu siêu xe khác nhau, một trong đó là chiếc Ferrari 488 GTB với màu ngoại thất đen độc nhất Việt Nam này. Chiếc xe nhanh chóng được hoàn thiện tại Wrapstyle TP HCM, sau đó được bàn giao về với chủ nhân tại Hà Nội. Khi mới hoàn thành, chiếc xe chỉ được thêm thắt một số chi tiết màu vàng tạo điểm nhấn nhưng vô cùng tinh tế. Sau đó không lâu xe được thay bộ áo vàng – đen và góp mặt trong hành trình Car Passion vào tháng 6 vừa qua. Tuy không xuất hiện nhiều như đàn anh Ferrari 458 Italia Liberty Walk, tuy nhiên chiếc xe này vẫn tạo cho mình một điểm nhấn với những bộ decal vô cùng ấn tượng mỗi khi xuống phố. Lamborghini Aventador LP700-4 - Được thực hiện song song với chiếc Ferrari 488 GTB phía trên chính là siêu phẩm Aventador Liberty Walk Limited Edition với chỉ 50 bộ được bán ra trên toàn thết giới. Bộ của chiếc Aventador tại Việt Nam có số thứ tự 02/50. Trên bản độ này, Liberty đã thay thế một số chi tiết từ gói độ trước như cánh gió được đặt trên đuôi xe cùng bộ khuếch tán phía sau “hoành tráng” hơn Đây cũng là một chiếc siêu xe không mấy xa lạ với người mê xe khắp cả nước khi được chủ nhân sử dụng thường xuyên và cũng hay có mặt tại các cuộc hành trình lớn nhỏ. Xe cũng được đổi màu với màu đầu tiên là xám crom mờ, màu nhũ và mới đây nhất là màu crom xanh ngọc vô cùng bắt mắt. Mclaren 650S Spider - Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là chiếc Mclaren 650S Spider của một doanh nhân tại Hà Nội. Chiếc xe được thực hiện trong lần thứ ba các chuyên gia Nhật Bản đến nước ta. Với khả năng mở mui của một chiếc Spider, xe trở nên nổi bật và khác biệt so với ba chiếc siêu xe mui cứng (coupe) phía trên. Giống với chiếc Ferrari 488 GTB Liberty Walk, chiếc 650S Spider này cũng ít khi được chủ nhân mang xuống phố. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản việc chiếc xe góp mặt tại hành trình Car Passion vừa qua. Không kém cạnh những chiếc siêu xe khác trong đoàn, chiếc xe đã thu hút không ít sự chú ý từ phía người hâm một, một phần là do gói độ độc đáo, một phần là do màu decal bắt mắt của xe. Video: Siêu xe Lamborghini Aventador Liberty Walk tại Việt Nam.

