Điểm mặt Rolls-Royce Phantom triệu đô, đặc biệt tại Việt Nam

Trong thế giới của xe đắt tiền, Rolls-Royce luôn nằm trong danh sách đầu tiên mà các đại gia, những yếu nhân, nhà sưu tập hay doanh nhân mới "trúng số" trên sàn chứng khoán để tậu về một phiên bản để trải nghiệm những tinh hoa nhất trên một xe ôtô. Trong số này, Rolls-Royce Phantom siêu sang được ví như "biệt thự di động" và đã có trên 150 xe lăn bánh tại Việt Nam nhưng chỉ 1/10 xe thuộc bản giới hạn. Ngoài những chiếc Phantom được hãng xe Rolls-Royce công bố sản xuất giới hạn, không ít đại gia Việt còn thửa riêng cho mình xe Rolls-Royce Phantom không có chiếc thứ 2 trên toàn thế giới như Lửa thiêng của đại gia Trịnh Văn Quyết, Mặt trời phương đông của ông Lê Thanh Thản, Hòa bình & Vinh quang của bầu Hiển... Ngoài ra còn có chiếc Rolls-Royce Phantom Series II Hadar độc nhất thế giới cũng được các đại gia Việt săn lùng khi hay tin xe được rao bán. Để kỷ niệm năm con rồng cách đây 10 năm, hãng xe siêu sang Anh quốc cho ra đời 33 chiếc xe Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon dành cho thị trường Trung Quốc. Các đại gia Việt sau đó đã nhanh chóng thu gom 2 xe đầu tiên xuất xưởng. Và đến nay dự kiến trên 6 xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Rồng về nước. Giới thạo tin cho biết, Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon số 1 và 2 đều thuộc sở hữu của 2 ông bầu bóng đá là Nguyễn Đức Kiên và Nguyễn Đức Thụy. Ngoài Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon các đại gia Việt còn săn lùng 3 trong tổng số 100 chiếc Rolls-Royce Phantom bản giới hạn trên toàn thế giới. 2 xe mang màu đen và chiếc còn lại sở hữu màu trắng mang biển số khá dễ nhớ. Đã nói đến những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom đặc biệt tại Việt Nam nhiều người sẽ liệt kê đến Sacred Fire, phiên bản độc nhất vô nhị trên toàn thế giới được tạo ra dành cho ông Trịnh Văn Quyết. Xe có màu sơn đỏ Madeira và nửa trên được hoàn thành với tông vàng Sunrise cùng với chi tiết hình trống đồng Đông Sơn và hình ảnh 18 con hạc, tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng tại Việt Nam. Trước khi xe Rolls-Royce Phantom Sacred Fire về nước, có 1 doanh nhân Việt cũng đã sở hữu chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom hàng thửa mang tên gọi Oriental Sun - Mặt trời phương đông, người đó chính là ông Lê Thanh Thản. Xe có màu sơn đỏ làm chủ đạo cùng 6 chữ M được lồng ghép với nhau và được đặt tại cột C của xe hay thêu trên đầu ghế ngồi, dãy chữ M này được ghép thành hình mặt trời, chi tiết này mất hơn 100 giờ thực hiện và thời gian hoàn thành chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Mặt trời phương đông cho đại gia Việt trên 5 tháng. Rolls-Royce Phantom "Peace & Glory" cũng nằm trong số những chiếc xe Phantom độc nhất thế giới, được cá nhân hóa riêng cho khách hàng Việt. Bên ngoài Phantom "Peace & Glory" vẫn mang màu đỏ đặc trưng của 3 chiếc xe Rolls-Royce Phantom cá nhân hóa chính hãng nhưng có logo kép chữ H xuất hiện bên hông xe. Ngoài ra, đại gia Việt này còn chơi lớn khi thay logo Spirit of Ecstasy bằng logo hình đầu hổ được mạ vàng, nằm ở ngay vị trí đầu xe, chi tiết này được đại lý chính hãng trong nước độ lại theo ý muốn của chủ nhân, là ông Đỗ Quang Hiển hay còn gọi là bầu Hiển. Cách đây 4 năm, một chiếc xe siêu sang độc nhất vô nhị trên thế giới cập bến Việt Nam, xe mang tên gọi Rolls-Royce Phantom Series II Hadar nằm trong phiên bản Suhail Collection. Xe sơn màu bạc ánh kim đi kèm mâm đa chấu kính thước lớn và logo phiên bản Suhail Collection trên đường kẻ Coachline chạy dọc bên thân xe có màu xanh ngọc. Chưa hết, logo Spirit of Ecstasy của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Series II Hadar độc nhất thế giới không bằng bạc, vàng như thường thấy mà sử dụng bằng chất liệu polycarbonate trong suốt. Nội thất xe có ghế ngồi bọc da màu trắng muốt cùng nhiều chi tiết như hộc đựng đồ, bệ tỳ tay hay đáng chú ý nhất chính là vô-lăng được hoàn thành với màu xanh ngọc giống phong cách của giới nhà giàu Dubai. Hiện tại, đã có 2 trên tổng số 25 chiếc Rolls-Royce Phantom Tranquillity được sản xuất toàn thế giới đã lăn bánh tại Việt Nam. Vào tháng 4/2020, một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII bản Tranquility 2020 đầu tiên về Việt Nam đang gây xôn xao dư luận khi nó chỉ được sản xuất với 25 chiếc trên toàn thế giới. Được biết, thay vì được mua chính hãng từ Anh hay nhập từ Mỹ như đa phần những chiếc Rolls-Royce khác, siêu phẩm này được chủ nhân mua lại từ một đại lý ở Dubai. Độ chịu chơi và chịu chi của nhà giàu Việt thật đáng ngưỡng mộ vì Rolls-Royce Phantom Tranquillity không dành cho số đông. Tuy nhiên các anh tài trong nước còn chiếm được 2 suất mua xe thì quả nhiên Rolls-Royce Phantom giới hạn rất hút khách Việt. Cả 2 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity tại Việt Nam đều được sơn màu trắng đi kèm nắp capô màu xám, la-zăng cũng thiết kế và phối màu y hệt. Đặc điểm nhận ra của 2 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity này chính là đèn phản quang bên hông đầu xe, chiếc đầu tiên màu trắng còn xe thứ 2 là màu cam. Video: Đại lý Rolls-Royce chính hãng đầu tiên tại TP HCM.

