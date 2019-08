Điểm mặt những động cơ ôtô tốt nhất từng được sản xuất

Động cơ boxer 6 xylanh của Porsche

Ra mắt lần đầu vào năm 1964 dưới dạng động cơ ôtô tốt nhất này được làm mát bằng không khí, đến nay nó vẫn còn được sử dụng trên hầu hết các mẫu xe thể thao hai cửa của Porsche. Porsche đã thiết kế động cơ này dựa trên động cơ xylanh phẳng mà VW từng muốn sử dụng trên Beetle và mang nó lên nhưng mẫu xe thể thao của mình. Động cơ V8 “nắp phẳng” của Ford

Với Ford Model T, nó không phải là chiếc xe hơi đầu tiên nhưng nó lại là chiếc xe đầu tiên mà mọi người khi ấy đều có thể mua được. Giống với mẫu xe này, động cơ V8 nắp phẳng của Ford cũng là động cơ V8 đầu tiên được sử dụng rộng rãi. Cái tên “nắp phẳng” được hình thành do vị trí đặt xupap bên trong thân máy làm cho nắp động cơ không bị lồi lên của động cơ này. Động cơ 8 xylanh của Duesenberg



Trước khi sụp đổ vào năm 1937, Duesenberg đã sản xuất ra động cơ dung tích khủng 6.9 lít 8 xylanh thẳng hàng. Động cơ này có khả năng sinh ra công suất đến 265 mã lực và 320 mã lực khi sử dụng hệ thống tăng áp vào thời điểm bấy giờ. Hai chiếc xe đặc biệt được chế tạo Clark Cable và Gary Cooper sử dụng động cơ này có công suất đến 400 mã lực. Động cơ V8 của Chevrolet Động cơ V8 “thân nhỏ” của Chevrolet ra mắt lần đầu vào năm 1955, đến nay, nó được biết đến như một động cơ V8 bền bỉ và hiệu quả nhất. Động cơ này hiện vẫn được Chevrolet sử dụng rộng rãi trên nhiều mẫu xe của mình, từ sedan, SUV đến xe bán tải và thậm chí là xe thể thao. Rover V8

Động cơ này lần đầu được sử dụng trên Buick 125, nó là một động cơ tốt, nhỏ, nhẹ nhưng lại gặp một số vấn đề về tản nhiệt, kín nhớt và bộ tản nhiệt dùng vật liệu không tương thích với thân máy. Cummins 6BT

Lý do 6BT có mặt trên dòng xe tải của Dodge là do được thiết kế ban đầu cho các thiết bị nông nghiệp và xây dựng. Đó thực sự là một động cơ nông nghiệp, và điều đó có nghĩa là nó có thể làm công việc khó khăn mà chủ sở hữu xe tải cần làm với độ tin cậy cao. Volkswagen boxer 4 xylanh

Dù có ghét hay thích VW Beetle, mọi người cũng đều phải công nhận độ “vĩ đại” của dòng xe này cùng động cơ 4 xylanh boxer của nó trong suốt 70 năm qua. Với gần 30 triệu động cơ được sản xuất trong khoảng 70 năm đó, khiến nó trở thành một trong những động cơ có số lượng lớn nhất trên thế giới. Jaguar XK Động cơ 6 xylanh thẳng hàng cung cấp nền tảng cho thành công của Jaguar, cũng được sinh ra từ Thế chiến II. Chuyện kể rằng ý tưởng về động cơ đã được Sir William Lyons và William Haynes nghĩ ra khi họ ngồi trên sân thượng như một phần của đội theo dõi hỏa hoạn trong khi các máy bay ném bom của Đức thả bom lên thành phố Coventry ở Anh. BMW I6

Một động cơ khác có tuổi thọ cao và cũng được sản xuất sau thế chiếc thứ 2, đó là động cơ 6 xylanh thẳng hàng được BMW tạo ra nhằm cạnh tranh với Mercedes. Vào năm 1968, hãng xe đã quyết định thêm 2 xylanh vào động cơ đang có tiếng vang thời đó, động cơ 4 xylanh 2.0. Lexus V8

Khi Lexus ra mắt LS 400 đời 1990 trên thế giới, thương hiệu mới đã đưa ra tạo ra một mối nguy mới cho các thương hiệu xe sang châu Âu. Một phần của lời cảnh báo đó là một động cơ V8, sử dụng mọi kỹ thuật tiên tiến của Lexus, các kỹ sư của Lexus có thể nhồi nhét để tạo ra một động cơ V8 mạnh mẽ đến mức bạn có thể đổ ly rượu sâm banh lên mui xe và không nhìn thấy chúng nhỏ giọt để chuyển hướng. Honda CVCC CVCC là tên viết tắt của Compound Vortex Controlled Combustion và nó chính là tiền thân của động cơ VTEC sau này. Năm 1975, các nhà sản xuất ô tô tại hoặc cho Hoa Kỳ thấy mình cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nhiên liệu nghiêm ngặt. Honda B Series

Trong khi động cơ CVVC đảm nhiệm các tiêu chuẩn khí thải, động cơ VTEC đầu tiên của Honda đưa thương hiệu này lên bản đồ cho những người đam mê và độ xe. Động cơ này đáng tin cậy, kinh tế, dễ bảo trì. MoPar Street HEMI

Động cơ Hemi được sinh ra từ cuộc đua NASCAR. Thiết kế sử dụng buồng đốt bán cầu cho phép lắp các xupap lớn hơn trong khi vẫn tuân thủ các quy định chỉ cho phép hai xupap trên mỗi xi lanh. Động cơ Colombo V12 của Ferrari

Động cơ này được thiết kế bởi Gioachinno Colombo và lần đầu xuất hiện trên chiếc xe đua Công thức 1 Ferrari 125 với dung tích chỉ 1.5 lít. Động cơ này đã giúp hãng giành được đến 6 chiến thắng chặng ngay trong mùa giải đầu tiên. Động cơ EcoBoost của Ford Mặc dù có thể hơi sớm để tuyên bố, nhưng Ford Ecoboost V6 có tất cả các tác phẩm của một tác phẩm kinh điển, bất cứ điều gì mà mọi ngườicó thể nói. Các nhà chế tạo xe tải đã tránh cảm ứng cưỡng bức, nhưng Ford đã vui vẻ đưa động cơ tăng áp V6 vào xe tải, bao gồm cả chiếc F-150 Raptor. Động cơ V8 3.9 lít tăng áp kép của Ferrari Tuy không mang tính biểu tượng như động cơ V12 Colombo, nhưng khối động cơ V8 này vẫn tạo tiếng vang tốt khi 2 năm liều giành được giải thưởng “động cơ của năm”. Động cơ này cũng cho thấy được những tinh hoa của Ferrari trong việc giữ được tiếng vang của động cơ và sự nhanh nhạy của động cơ khi hoạt động ở vòng tua thấp. Video: Top 10 động cơ xe hơi tốt nhất sau 20 năm.

