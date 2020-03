“Điểm mặt” những biến thể đặc biệt, siêu đắt của Bugatti Chiron

1. Bugatti Vision Gran Turismo

Bugatti Vision Gran Turismo là mẫu xe concept một chỗ ngồi được phát triển bởi Bugatti và được sản xuất tại Molsheim, Alsace, Pháp. Chiếc xe đã được ra mắt tại Triển lãm ôtô Frankfurt 2015. Chiếc xe được xây dựng dựa trên khung gầm của siêu xe Bugatti Chiron prototype số #6. Vision Gran Turismo được trang bị động cơ W16 tăng áp 8.0 L, được sửa đổi rất nhiều. Tốc độ tối đa chưa bao giờ được tính trong các thử nghiệm trên thực tế nhưng kết quả hiển thị khi sử dụng trình giả lập Circuit de la Sarthe ảo cho tốc độ tối đa gần đúng của chiếc xe là 447km/h. Tuy nhiên, chỉ có 1 chiếc siêu xe Bugatti Vision Gran Turismo được sản xuất và cũng đã được bán cho Hoàng tử Badr bin Saud của Ả Rập Saudi. 2. Bugatti Chiron Sport

Được ra mắt vào năm 2018, Chiron Sport là một mẫu xe được Bugatti tạo dựng nên nhằm hướng tới khả năng vận hành trên đường đua. So với Chiron bản gốc, Chiron Sport có giá khởi điểm cao hơn khoảng 400,000 Đô. Bugatti Chiron Sport là một mẫu trong những mẫu xe gây chú ý bởi nó nhẹ và nhanh hơn so mới mẫu Chiron cơ bản, điều này giúp Chiron Sport tăng khả năng vận hành trên những đường đua thực thụ. Bugatti Chiron Sport được trang bị một vài nâng cấp như hệ thống treo cứng hơn, hệ thống lái được sửa đổi, vi sai cầu sau được tinh chỉnh cùng tính năng Dynamic Torque Vectoring. Tương tự với Chiron bản tiêu chuẩn, chiếc xe được trang bị động cơ W16 quad-turbo 8.0 lít sản sinh công suất 1479 mã lực và mô-men xoắn 1.500 Nm. Về thiết kế ngoại thất, Chiron Sport không có sự khác biệt so với Bugatti Chiron bản thương mại. Tuy nhiên, trên một số chiếc Chiron Sport sẽ được trang bị logo dạng số ở phần lưới tản nhiệt hình móng ngựa ở phần mũi xe. 3. Bugatti Divo

Được chính thức ra mắt vào tháng 8 năm 2018, Bugatti Divo là một biến thể thuộc dòng Chiron. Chiếc xe sở hữu một vẻ bề ngoài hầm hố với nhiều chi tiết khí động học với màu sơn xám-xanh, đem lại vẻ đẹp khác lạ cho Divo. Với Divo, hãng siêu xe Bugatti chỉ sản xuất 40 chiếc trên toàn thế giới với mức giá không tưởng là 5,8 triệu USD cho mỗi chiếc. Nhiều người nghĩ Bugatti khó lòng mà bán hết Divo khi Lykan Hypersport tới nay bán chưa hết 7 chiếc với giá 3,4 triệu USD. Tuy nhiên, tất cả 40 chiếc Divo đều đã tìm được chủ nhân cho mình trước khi ra mắt chính thức. 4. Bugatti La Voiture Noire

Đây là một mẫu xe đình đám, gây nhiều tiếng vang khi được ra mắt tại triển lãm Geneva Motorshow 2019 với mức giá “khủng” cùng danh hiệu chiếc xe sản xuất mới được bán với mức giá đắt nhất từ trước đến nay. Chiếc xe này được “mệnh danh” là hậu duệ của huyền thoại Type 57 SC Atlantic-chiếc xe của Jean Bugatti đã bị thất lạc trong thế chiến thứ II. La Voiture Noire có thân xe bằng sợi carbon được chế tác thủ công, giống với những chiếc xe hiện hành của Bugatti như Divo, nhưng La Voiture Noire đã được “đưa lên một tầm cao mới”. Chiếc xe được trang bị động cơ W16 8.0 lít với 4 xi-lanh tương tự với Chiron, Chiron Sport và Divo. Video: Những phiên bản đặc biệt của Bugatti Chiron.

