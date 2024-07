Điểm mặt loạt ôtô hàng hot bị "khai tử" tại Việt Nam nửa đầu 2024

Toyota Yaris

Trong số loạt ôtô khai tử tại Việt Nam năm 2024, đầu tiên phải kể đến Toyota Yaris. Mẫu xe này đã không còn nằm trong danh mục sản phẩm chính hãng. Bên cạnh đó, đại lý Toyota cũng cho biết, mẫu xe Yaris đến hiện tại đã ngừng nhận đặt hàng. Doanh số xe phát sinh từ đầu năm xuất phát từ các đơn hàng đã đặt từ trước. Việc Toyota Yaris ngừng bán tại Việt Nam là điều không quá bất ngờ trong bối cảnh phân khúc xe hatchback tại Việt Nam đang dần suy giảm sức hút. Sự xuất hiện ngày càng phổ biến của dòng CUV/SUV cỡ nhỏ mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng Việt Nam. Những mẫu xe này có thiết kế "gầm cao, máy thoáng" mang đến tầm nhìn rộng, phù hợp với nhiều dạng địa hình hơn so với xe sedan hay hatchback. Trên thực tế, tin đồn về việc Yaris khai tử tại Việt Nam đã xuất hiện từ khoảng tháng 8 năm ngoái – thời điểm mẫu Yaris Cross sắp ra mắt. Với thiết kế trẻ trung cùng hàng loạt trang bị hiện đại, mẫu CUV cỡ B này được xem như là “người kế vị” hoàn hảo của Toyota Yaris. Tính từ đầu năm đến nay, Yaris Cross đã đạt doanh số gần 3.000 chiếc, vượt qua nhiều đối thủ như Hyundai Creta và Kia Seltos để vươn lên xếp thứ 2 phân khúc CUV/SUV cỡ B. Suzuki Ciaz

Theo đại diện của Suzuki Việt Nam, Ciaz đời 2024 đã bị ngừng nhập khẩu về nước từ tháng 5 vừa qua và hiện hãng cũng chưa có kế hoạch mở bán trở lại. Hiện một số đại lý vẫn đang rao bán nốt số xe tồn kho. Ciaz tại Việt Nam được phân phối chỉ một phiên bản, đi cùng mức giá 535 triệu đồng. Suzuki Ciaz chính thức được đưa về Việt Nam từ năm 2016. Tuy nhiên, mẫu xe này lại có doanh số khá hẩm hiu. Trong tháng 5/2024, Suzuki chỉ bán được 3 chiếc. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, chỉ có 8 chiếc Ciaz được bàn giao tới khách hàng. Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Ciaz là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 91 mã lực và mô-men xoắn cực đại 130 Nm. Động cơ đi cùng hộp số tự động 4 cấp, Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của mẫu xe này là 5,79 lít/100 km. Mazda BT-50

Từ đầu tháng 5, website của Mazda Việt Nam không còn xuất hiện mẫu bán tải BT-50 trong danh mục sản phẩm. Hiện tại, hãng Nhật chỉ còn 9 mẫu xe, bao gồm các mẫu sedan và crossover thuộc phân khúc B, C, D. Đại diện Thaco, đơn vị lắp ráp, phân phối sản phẩm Mazda tại Việt Nam cho biết, hiện mẫu bán tải BT-50 đang "ngưng nguồn cung, chưa xác định thời điểm xuất hiện trở lại". Vài năm gần đây, Mazda BT-50 luôn có doanh số khá hẩm hiu và luôn “lép vế” so với các đối thủ cùng phân khúc. Kết thúc quý I/2024, Thaco chỉ bàn giao được 5 chiếc BT-50 đến tay khách hàng. Trong khi đó, đối thủ như Isuzu D-Max đạt doanh số 139 chiếc và Ford Ranger dẫn đầu phân khúc với 6.301 xe. Nguyên nhân của sự ế ẩm của Mazda BT-50 được cho là do không thường xuyên được nâng cấp. Mặt khác, thiết kế của xe lại có phần khá mềm mại, không phù hợp với gu của khách hàng Việt, khi luôn chuộng sự hầm hố, mạnh mẽ. Video: Toyota Yaris khai tử tại Việt Nam, hatchback hạng B đã hết thời?

