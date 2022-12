Delahaye cổ điển mua 7,6 tỷ, sau 3 tháng bán hơn 336 tỷ đồng

Chiếc Delahaye 180 Cabriolet Limousine Convertible đời 1950 này từng được công ty đấu giá RM Sotheby's chào bán với mức giá 318.500 USD (tương đương khoảng 7,65 tỷ đồng) vào hồi tháng 8/2022 này. Sau 3 tháng, chiếc xế cổ này tiếp tục được bán đấu giá trên trang Hemmings với giá xe Delahaye 180 Cabriolet Limousine Convertible đề nghị tăng 44 lần, lên đến 14 triệu USD (khoảng 336,7 tỷ đồng). Tính đến thời điểm hiện tại, mức giá cao nhất được trả cho xe là 7,5 triệu USD (180,3 tỷ đồng). Sở dĩ chiếc xe cổ Delahaye 180 Cabriolet Limousine Convertible này tăng giá mạnh như vậy vì người bán đã tìm ra tài liệu mới xác nhận lai lịch của xe. Theo tài liệu này, chiếc Delahaye 180 Cabriolet Limousine Convertible 1950 hóa ra từng thuộc sở hữu của 2 vị vua. Chiếc xe này được Tiểu vương Mohammed V của Vương quốc Maroc đặt mua mới vào năm 1950. Lúc đó, vị Tiểu vương này đã đặt mua xe với ngoại thất màu đen và nội thất đỏ tương phản. Để đứng lên dễ dàng khi xe đang diễu hành sao cho người dân có thể nhìn thấy mình, Tiểu vương Maroc đã yêu cầu nhà sản xuất trang bị mui trần cho chiếc ô tô. Được biết, khung gầm của xe do hãng ôtô Pháp Delahaye chế tạo. Trong khi đó, phần thân vỏ của xe lại do một công ty khác của Pháp là Franay sản xuất. Vào năm 1955, Tiểu vương Mohammed V về nước và trở thành Quốc vương Maroc. Ông tiếp tục sử dụng chiếc Delahaye 180 Cabriolet Limousine Convertible của mình đến năm 1961. Sau đó, Hoàng tử Hassan II - con trai của Mohammed V - lên ngôi vua và được thừa kế chiếc ôtô này. Về sau, chiếc Delahaye 180 Cabriolet của Quốc vương Maroc được bán sang Mỹ rồi qua tay nhiều người, bao gồm 1 bác sĩ và 1 bảo tàng. Trước khi được bán đấu giá trên trang Hemmings, chiếc xe đã trải qua quá trình phục chế hoàn toàn. Chủ sở hữu hiện tại của xe hiện đang sống tại thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ. Theo thông tin rao bán, chiếc Delahaye 180 Cabriolet Limousine Convertible 1950 có số công-tơ-mét khá thấp, chỉ 34.313 dặm (khoảng 55.000 km). Động cơ của xe là máy xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 4.5L, kết hợp với hộp số sàn 4 cấp. Động cơ này tạo ra công suất tối đa chỉ 140 mã lực, truyền sức mạnh tới cầu sau. Trong khi đó, cảm giác êm ái của xe được đảm bảo bằng hệ thống treo độc lập phía trước và sau. Ngoài ra, xe còn sở hữu chiều dài cơ sở lên đến 3,3 m, mang đến nội thất rộng rãi. Bên trong xe xuất hiện vô lăng hình tròn cỡ lớn với thiết kế 4 chấu. Bảng đồng hồ của xe trải dài trên mặt táp-lô với 4 đồng hồ hình chữ nhật nhỏ và đồng hồ đo vòng tua máy hình tròn nằm sau vô lăng. Điều thú vị là đồng hồ công-tơ-mét của xe nằm khá xa so với ghế lái, về phía bên phải, và cũng có thiết kế hình tròn. Bên cạnh đó là một đồng hồ xem giờ hình chữ nhật. Nằm giữa đồng hồ đo vòng tua máy và đồng hồ công-tơ-mét là radio của Motorola. Khoang lái và khoang hành khách của chiếc Delahaye 180 Cabriolet Limousine Convertible 1950 này được tách riêng bằng vách ngăn ở giữa. Phía sau vách ngăn này là hàng ghế dài với khoảng duỗi chân cực rộng, cho phép các vị vua đứng để vẫy chào người dân. Có thể nói, chiếc Delahaye 180 Cabriolet Limousine Convertible 1950 này có lý lịch rất đặc biệt nên sở hữu giá cao cũng không lạ. Video: Ngắm Delahaye 180 Cabriolet Limousine Convertible cổ điển.

