De Tomaso P900 hơn 94 tỷ đồng và “tuyệt tác nghệ thuật” ống xả

Trong thời gian tới, thương hiệu sẽ cho ra mắt mẫu xe De Tomaso P900 2024 mới. Phiên bản giới hạn sẽ có giá lên tới 3 triệu USD (tương đương 94,2 tỷ đồng). Thương hiệu vừa qua đã hé lộ thiết kế hệ thống xả của mẫu xe đặc biệt này. Khác với những mẫu xe hiệu năng cao khác, mẫu siêu xe De Tomaso P900 2024 sở hữu khối động cơ V12 này có một hệ thống xả tuyệt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Những đường ống dẫn khí xả được thiết kế một cách cầu kỳ, tinh xảo với độ hoàn thiện cao. P900 được biết đến là phiên bản hiệu năng cao dành cho đường đua của P72, một chiếc hypercar lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển đã được phát triển nhiều năm và cuối cùng sẽ được đưa vào sản xuất thương mại từ nửa cuối năm nay.Hệ thống ống xả của De Tomaso P900 được thiết kế đối xứng cùng các đường dẫn khí, những đường ống này sẽ được hội tụ với đầu ra duy nhất dẫn vào hai ống xả. Hiện tại, thương hiệu De Tomaso chưa tiết lộ vật liệu sử dụng cho hệ thống xả đắt đỏ này, nhưng với mức giá xe De Tomaso P900 tới 3 triệu USD, rất có thể hệ thống xả này được hoàn thiện với vật liệu Titanium hoặc Inconel. Khi De Tomaso lần đầu tiên công bố P900 vào cuối năm 2022, hãng cho biết khách hàng sẽ có thể tùy chọn cấu hình xe với khối động cơ V12 6.2 lít do công ty Capricorn của Đức chế tạo hoặc động cơ V10 từ chiếc xe Công thức 1 Benetton B197 đời 1997. Hiện tại, hệ thống xả này được sử dụng cùng với phiên bản sử dụng khối động cơ V12 của xe. Theo De Tomaso, phiên bản với khối động cơ V12 hàng đầu đang được định hình là một tác phẩm nghệ thuật. De Tomaso cho biết khối động cơ V12 này sẽ chỉ nặng 220 kg và vòng tua máy có thể đạt mức 12.300 vòng/phút. Mức vòng tua máy này cao hơn 200 vòng/phút so với khối động cơ Cosworth V12 của xe Gordon Murray T.50. Xe sẽ được trang bị hệ dẫn động cầu sau thông qua hộp số Xtrac tuần tự. Mẫu xe dự kiến sẽ đạt công suất lên tới 900 mã lực – con số rất lớn khi so với trọng lượng khô của xe chỉ khoảng 900 kg. Video: Giới thiệu siêu xe De Tomaso P900 hơn 94 tỷ đồng.

