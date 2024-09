Đây là chiếc ôtô điện bọc thép, chống đạn nhanh nhất thế giới

Khi nghĩ đến xe bọc thép, người ta thường nghĩ đến những chiếc SUV lớn và nặng nề. Nhưng U.S. Armor Group muốn thay đổi quan niệm đó bằng cách tiết lộ " ôtô điện bọc thép chống đạn nhanh nhất thế giới". Chiếc xe bọc thép này được phát triển trên nền tảng của dòng Lucid Air Sapphire chạy điện và được thiết kế vừa an toàn vừa sang trọng. Chiếc xe sở hữu hệ dẫn động bốn bánh và 3 động cơ sản sinh công suất 1.234 mã lực (920 kW / 1.251 PS). Điều này cho phép mẫu xe tiêu chuẩn tăng tốc từ 0-60 dặm/giờ (0-96 km/h) trong 1,89 giây, đạt tốc độ tối đa 205 dặm/giờ (330 km/h). Ngoài ra, vì là xe điện nên nó có phạm vi hoạt động theo EPA là 687 km. U.S. Armor Group bổ sung các cửa sổ có thể chịu được đạn từ .44 Magnum. Chúng đi kèm với lớp giáp composite nhẹ "mạnh hơn thép đạn đạo (ballistic steel) 10 lần nhưng nhẹ hơn 5 lần" Lớp giáp này chỉ khiến xe nặng thêm 175 kg, tương đương với trọng lượng của 2 hành khách. Nhờ vậy, dù đã được "bọc thép", chiếc Lucid Air Sapphire vẫn có thể đạt tốc độ tối đa 322 km/giờ. Bên cạnh lớp giáp, chiếc xe còn được trang bị "gói bảo mật internet/WiFi không thể xuyên thủng" hứa hẹn sẽ bảo vệ dữ liệu khỏi các nỗ lực tấn công. Công ty cũng cho biết mẫu xe này có "công nghệ tiên tiến liên tục quét các mối đe dọa gần đó trong quá trình vận chuyển, thu thập thông tin tình báo từ hơn một triệu nguồn, bao gồm cả máy quét của cảnh sát và lính cứu hỏa địa phương". Những tiện ích cộng thêm này khiến giá xe Lucid Air Sapphire bọc thép khởi điểm là 475.000 USD, gần gấp đôi so với Air Sapphire nguyên bản. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể thêm lớp giáp chắc chắn hơn để bảo vệ chống lại lựu đạn, thiết bị nổ và súng trường công suất lớn. Khách hàng cũng có thể mua những sản phẩm khác như tay nắm cửa điện, bình xịt hơi cay và hộp đựng súng giấu kín – cùng nhiều thứ khác. Video: Giới thiệu siêu sedan điện Lucid Air Sapphire 2024.

