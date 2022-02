Đấu giá Jeep Gladiator Bandit Outlaw "khủng" độ Pontiac Trans Am

Hiện có rất ít thông tin chi tiết về chiếc Jeep Gladiator đặc biệt này, nhưng nó được cho là có số thứ tự 10 thuộc phiên bản đặc biệt Bandit Outlaw Edition. Rất rõ ràng là chiếc Jeep Gladiator này lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu xe cơ bắp Mỹ Pontiac Trans Am. Ngoại hình đặc biệt dễ dàng khiến chiếc xe trở nên nổi bật khi di chuyển trên đường phố, với phối màu độc đáo bao gồm nước sơn đen bóng được tạo điểm nhấn bởi các đường nét màu đồng trên cản trước, lưới tản nhiệt, hông và đuôi xe. Trên mui xe Jeep Gladiator độ Pontiac Trans Am này còn được dán decal “Screaming Chicken”, nó mang tính biểu tượng của dòng xe Pontiac Trans Am. Nền tảng của chiếc Jeep Gladiator này là phiên bản High Altitude và đã trải qua một số sửa đổi về mặt kỹ thuật. Nó được trang bị bộ nâng Rough Country giúp tăng thêm 3,5 inch (~ 89mm) khoảng sáng gầm, bộ mâm màu đen với một số đường nét màu đồng tương phản, lốp địa hình 38 inch,... Ở bên trong khoang nội thất, chiếc xe có một vài điểm nhấn màu cam sáng trên táp-lô, họa tiết Bandit thể thao trên tựa đầu, ký hiệu phiên bản đặc biệt ở bảng điều khiển trung tâm,...





Theo mô tả, chiếc Jeep Gladiator này đã lăn bánh 5.121 dặm (tương đương khoảng 8.241 km), dự kiến sẽ được bán đấu giá vào cuối tháng này. Mức giá xe Jeep Gladiator Bandit Outlaw hiện chưa được đơn vị Barrett-Jackson tiết lộ.

Video: Xem bán tải Jeep Gladiator trải nghiệm địa hình.





