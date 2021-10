Dàn xe sang Maserati APEC 2018 - thanh lý 3 năm, bán được 2 chiếc

Vào năm 2018, chính phủ Papua New Guinea đã nhập khẩu dàn xe gồm 40 chiếc Maserati Quattroporte về nước để phục vụ Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Theo một số nguồn tin, chính phủ nước này đã mua những chiếc Maserati Quattroporte hạng sang với giá hơn 500.000 Kina/xe (khoảng 3,2 tỷ đồng). Tổng cộng, 40 xe Maserati Quattroporte phục vụ APEC 2018 này có giá trị 20 triệu Kina (129 tỷ đồng). Ngoài ra, còn có 3 chiếc Bentley Flying Spur và hàng trăm ôtô bình dân mang các thương hiệu như Toyota Land Cruiser, Ford, Mazda hay Mitsubishi Pajero, cũng được nhập khẩu về Papua New Guinea để phục vụ Hội nghị APEC 2018. Sau khi Hội nghị APEC 2018 kết thúc, dàn xe sang Maserati Quattroporte bán thanh lý với giá 400.000 Kina/chiếc (2,58 tỷ đồng). Ông Justin Tkatchenko, Bộ trưởng APEC, đã từng hứa hẹn với Papua New Guinea rằng những chiếc xe này sẽ "bán chạy như tôm tươi" khi được thanh lý. Tuy nhiên, 3 năm sau, chỉ có đúng 2 chiếc Maserati Quattroporte tìm thấy chủ mới. Mới đây, ông John Pundari, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Papua New Guinea đã thừa nhận việc mua dàn xe sang này là "một sai lầm nghiêm trọng". "Nếu biết trước, ngay từ đầu, chúng tôi đã không mua những chiếc Maserati này. Chúng tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Nếu không có đại lý Maserati nào ở Papua New Guinea thì chẳng có lý do gì để mua những chiếc xe này", ông Pundari nói với phóng viên tờ Post Courier. Việc chính phủ Papua New Guinea lựa chọn Maserati Quattroporte làm loại xe để phục vụ Hội nghị APEC 2018 đã khiến nhiều người thắc mắc. Đúng như ông Pundari nói, Maserati hiện chưa có đại lý chính hãng tại quốc gia này. Vì thế, những chiếc Maserati Quattroporte đã được mua từ một đại lý ôtô ở Sri Lanka rồi chuyển về Papua New Guinea bằng máy bay Jumbo. Vào năm 2015, hãng BMW đã tài trợ hơn 200 chiếc ô tô để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC tổ chức tại Philippines. Sau sự kiện, những chiếc xe BMW đã được thanh lý cho người dân. Trong khi đó, Maserati chưa có đại lý chính hãng ở Papua New Guinea nên không thể có chuyện tài trợ như BMW. Tờ BBC cho biết, Papua New Guinea là một trong những quốc gia nghèo nhất trong khối APEC. Theo Liên hợp quốc, hơn 40% dân số tại quốc gia này có mức sống dưới 1 USD (23.000 đồng) một ngày. Do đó, việc chính phủ nước này mua dàn xe Maserati Quattroporte đã gây tranh cãi trong thời gian vài tuần trước khi diễn ra Hội nghị APEC 2018. Những chiếc xe này vốn được mua để đưa đón các lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị. Tuy nhiên, do những tranh cãi xung quanh dàn xe nên một số lãnh đạo như Thủ tướng New Zealand, ông Jacinda Ardern, đã từ chối đi lại bằng xe này. Ngay từ đầu, ông Banker đã lên tiếng chỉ trích việc mua dàn xe sang phục vụ APEC và bày tỏ sự hoài nghi về khả năng có thể tìm thị trường cho những chiếc ôtô này sau khi Hội nghị kết thúc. Theo ông, những chiếc Maserati Quattroporte không phù hợp với điều kiện đường sá địa phương. Bên cạnh đó, tại nước này còn không có nơi để bảo dưỡng những chiếc xe. Vào năm 2019, ông James Marape, khi đó còn là Bộ trưởng Bộ Tài chính và hiện là Thủ tướng Papua New Guinea, đã đưa các phóng viên địa phương đến nhà kho ở cảng Moresby, nơi những chiếc Maserati Quattroporte được cất giữ, để chứng minh không có xe nào bị thất lạc hay mất cắp và vẫn trong tình trạng như mới. Trong khi đó, hàng trăm chiếc ôtô khác mang các thương hiệu Toyota Land Cruiser, Ford, Mazda và Mitsubishi Pajero kể trên thì lại "không cánh mà bay". Video: Quảng bá mẫu xe sang Maserati Quattroporte bản APEC 2018.

