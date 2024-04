Rolls-Royce Wraith Black Badge Sportive độc nhất thế giới về Việt Nam?

Thị trường xe nhập ngoài ở Việt Nam đã bị đóng băng gần 2 năm này, sau khi vụ các siêu xe, xe siêu sang nhập về nước theo diện quà biếu bị phanh phui. Tuy nhiên, mới đây, 1 người chuyên sửa chữa các siêu xe và xe sang tại TP HCM đã chia sẻ video khui công 1 chiếc coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith Black Badge Sportive kịch độc. Sự việc đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới nhập xe, cũng như cộng đồng mạng. Càng thú vị hơn là, người này khẳng định đây là độc phẩm trên thế giới, tức không có xe thứ 2 được hãng Rolls-Royce sản xuất, giống với Phantom Mặt trời Phương Đông của đại gia Lê Thanh Thản hay Phantom Lửa thiêng của Trịnh Văn Quyết. Theo tìm hiểu, đây chính là chiếc coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith Black Badge Sportive đã từng lộ ảnh khui công vào đầu năm nay, nhiều khả năng đây mới là hình ảnh và video chính thức của xe ở Việt Nam, còn ảnh đầu năm là ở Hồng Kông, khi xe quá cảnh để đi bằng đường thủy về nước. Với cách phối màu rất đặc trưng của Trung Đông, đây hứa hẹn sẽ là chiếc Rolls-Royce Wraith nổi bật nhất tại Việt Nam, từ trước đến nay, chưa kể xe còn thuộc bản Black Badge với biến thể Sportive chỉ đúng 1 xe trên toàn thế giới. Về ngoại thất, chiếc xe Rolls-Royce Wraith Black Badge Sportive có màu đen và vàng, nhưng ảnh thực tế cho thấy, xe có màu đồng mờ khi có ánh sáng chiếu vào, còn không, nó là màu đen nâu. Để tạo điểm nhấn, hãng sơn nắp capô, mui xe, và nắp khoang hành lý màu vàng theo phong cách mạ vàng của các đại gia Trung Đông. Chưa hết, viền logo của bánh xe còn được khoác màu vàng. Ngoài ra, chưa kể chiếc coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith này còn thuộc bản Black Badge nên còn có nhiều chi tiết vốn mạ crôm, hay bạc được sơn màu đen như logo thiếu phụ bay, lưới tản nhiệt, viền cửa Các thanh nẹp và quan trọng là bộ mâm 22 inch được chế tạo từ hợp kim nhôm kết hợp cùng sợi carbon cũng là trang bị đắt giá của những chiếc Rolls-Royce Wraith phiên bản Black Badge. Với 44 lớp carbon phủ lên bề mặt, bộ vành mới nhẹ và cứng như những trang bị trong ngành hàng không chứ không phải dành cho xe hơi. Tương tự như ngoại thất, bên trong khoang lái của chiếc coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith Black Badge Sportive này có 1 ký hiệu đặc biệt, xuất hiện ngay dưới logo vô cực, ở giữa 2 hàng ghế sau, còn ở bên ngoài, nó nằm ngay trên đường coachline, vòm bánh xe. Tiếp đến là được phối màu vàng Austin Yellow rất sang trọng, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ so với ngoại thất của xe. Đó còn chưa kể đến nhiều chi tiết được làm từ carbon, như toàn bộ bảng điều khiển trung tâm, các tấm ốp trên bảng đồng hồ, cùng nhiều chi tiết kim loại đánh bóng cao cấp. Tuy nhiên, khác biệt của Rolls-Royce Wraith Black Badge Sportive so với 2 xe đã về nước còn có logo đặc biệt cùng dòng chữ Sportive ở trên bậc cửa, và ký hiệu one of one, ám chỉ đây là sản phẩm độc nhất vô nhị trên thế giới. Họa tiết độc đáo được truyền tải từ đường nét bên ngoài đến nội thất của xe. Ghế ngồi bọc da sang trọng trông hấp dẫn nhưng chính bảng điều khiển mới là điểm nổi bật. Các bệ cửa bằng da dệt và các phím âm thanh Bespoke được chạm khắc, có tông màu tối, càng làm tăng thêm bầu không khí thể thao. Tuy nhiên, đẳng nhất phải kể đến đồng hồ Black Badge Indulge, trên bảng táp lô. Về mặt sức mạnh, Rolls-Royce Wraith Black Badge Sportive vẫn được trang bị khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.6 lít, tạo ra công suất tối đa 624 mã lực, tương tự như Rolls-Royce Wraith tiêu chuẩn. Tuy nhiên, "kỵ sĩ bóng đêm" này lại có mô-men xoắn cực đại đạt ngưỡng 870 Nm, tăng thêm 70 Nm. Đi kèm với hộp số tự động ZF 8 cấp, nhờ đó, Rolls-Royce Wraith Black Badge có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100km/h chỉ trong vòng thời gian 4,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Ngoài ra, cũng phải kể tới hệ thống phản ứng chân ga đặc biệt Rolls-Royce trang bị cho những chiếc Wraith Black Badge. Nếu đạp ga đủ sâu để mở họng ga tới mức 25%, hộp số sẽ chuyển chậm hơn thông thường khoảng 300 - 500 vòng/phút. Còn nếu người lái muốn có cảm giác dính lưng, đạp ga sát ván, những chiếc Rolls-Royce sang trọng sẽ gầm rú và chỉ nhảy số ở vòng tua cao nhất, 6.000 vòng/phút. Mức giá xe Rolls-Royce Wraith Black Badge Sportive vẫn là ẩn số. Video: Giới thiệu Rolls-Royce Wraith Black Badge Sportive 1 of 1.

