Dàn Jeep - Ram khủng “chống lưng” các huấn luyện viên Rap Việt mùa 3

Một trong những điểm nhấn ấn tượng trong chương trình Rap Việt chính dàn xe phía sau các HLV. Tại mùa 1 và không ít khán giả đã xuýt xoa và thích thú với những chiếc xe hoài cổ và Jeep độc đáo cùng màu sắc bắt mắt. Đến mùa 3, Rap Việt đã có sự nâng cấp khi xuất hiện dàn xe Jeep và Ram khủng, có bề dày lịch sử và được yêu thích trên toàn cầu. Tại vị trí của hai giám khảo B Ray là dòng SUV off-road chủ lực Jeep Wrangler Rubicon địa hình với màu vàng trẻ trung, phá cách. Đặc biệt, xe có khả năng tháo rời hoàn toàn trần, mui xe phía sau và 2 cánh cửa để tạo thành một mẫu xe gầm cao mui trần độc đáo. Phía sau HLV Thái VG là dòng SUV phong cách thể thao Jeep Wrangler Rubicon 2 cửa màu tím cực cá tính. Xe được xây dựng trên nền tảng thân trên khung (body-on-frame) đề cao khả năng chinh phục địa hình. Wrangler Rubicon 2 cửa sử dụng động cơ 2.0L turbo, công suất 270 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 2 cầu kèm khóa vi sai. Wrangler trang bị đèn LED, màn hình trung tâm giải trí 8,4inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto, khóa thông minh khởi động từ xa. Các công nghệ an toàn như cân bằng điện tử, kiểm soát áp suất lốp, kiểm soát hành trình, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ xuống/khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, kiểm soát chống lật. Đằng sau ghế quyền lực của HLV Andree Right Hand là mẫu bán tải Jeep Gladiator Rubicon màu cam nổi bật. Xe đã được lắp thêm các món đồ chơi địa hình như mâm, lốp, cản, tời kéo, mắt đèn, cửa sắt, tháo mui.... biến chiếc xe trở nên hầm hố và chất chơi hơn. Đúng với style “ăn chơi, sang chảnh” của HVL Andree. Gladiator chung khung gầm với Wrangler, là chiếc bán tải khác biệt với hầu hết đối thủ trên thị trường. Khó tìm ra mẫu xe nào trên thị trường có kiểu đèn xi-nhan trên ốp bánh xe, kính chắn gió có thể mở về phía trước, trần xe 3 mảnh tháo rời tạo thành thiết kế mui trần, bên trong xe có khung gia cố như Gladiator. Mặc dù là dòng xe off-road nhưng Jeep Gladiator không thiếu các trang bị an toàn như xe đô thị: Kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, chìa khóa thông minh. Bên cạnh đó là kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, camera lùi, hỗ trợ xuống/khởi hành ngang dốc. Dẫu vậy tất cả các ghế vẫn chỉnh cơ, nhanh, gọn, dứt khoát. Cuối cùng là hàng khủng RAM 1500 Night Edition màu xanh với bộ decal phong cách trường đua đang chống lưng cho HLV BigDaddy. Được biết, mẫu bán tải full-size của Mỹ nặng khoảng 2,5 tấn trang bị động cơ HEMI V8, 5,7L công suất 395 mã lực, tiện nghi như xe sang. Mẫu bán tải của RAM 1500 Night Edition sở hữu ngoại hình bề thế, thiết kế cơ bắp đậm chất Mỹ trên khắp thân xe, từ mặt ca-lăng, nắp ca-pô cho đến đuôi xe. Đèn pha trên cả 3 phiên bản đều loại LED, tự động bật/tắt và điều chỉnh chiếu gần/chiếu xa. Khoang lái RAM 1500 như các mẫu xe sang khi cung cấp hàng dài các tiện nghi như ghế trước chỉnh điện 8 hướng, sưởi/làm mát. Ghế, vô-lăng bọc da, màn hình cảm ứng thông tin 12 inch, kết nối Apple/CarPlay. Hệ thống thông tin, giải trí trên xe có thể điều khiển bằng giọng nói, đàm thoại rảnh tay. Âm thanh harman kardon 19 loa, gương chiếu hậu chống chói, cửa sổ trời toàn cảnh. Xe trang bị hàng loạt các công nghệ an toàn như: Kiểm soát hành trình thức ứng, hỗ trợ đỗ xe song song, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn, cân bằng điện tử, kiểm soát chống lật, kiểm soát lực kéo, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, theo dõi áp suất lốp... Với dàn xế hộp siêu chất của thương hiệu Jeep – RAM đang được Jeep Vietnam Automobiles phân phối chính hãng, khán giả có cơ hội chiêm ngưỡng những khung hình đẹp, những cảnh quay hoành tráng, bùng nổ, cháy hết mình với Rap Viet mùa 3. Video: Dàn Jeep vài chục tỷ góp mặt trong Rap Việt mùa 3.

