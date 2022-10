Thương hiệu Jeep mang dàn “xế khủng” đổ bộ triển lãm VMS 2022

Tại triển lãm, cả hai hãng xe tập trung vào hoạt động trưng bày xe theo phong cách gắn liền với thiên nhiên gồm 4 dòng xe tiêu biểu: Jeep Wrangler, Jeep Gladiator, RAM 1500 Laramie, RAM TRX. Chưa hết, trong khuôn khối triển lãm VMS 2022 lần này, hãng xe Mỹ còn tổ chức chương trình Jeep Wow Amazing Drive 2022. Cụ thể, đây là sự kiện lái thử xe Jeep với quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Jeep Vietnam Automobiles. Hãng sẽ bố trí các bài thử chướng ngại vật với độ khó khác nhau như dốc trơn trượt, đường gập ghềnh, mặt đường nghiêng và “lội nước” giống như bạn đang di chuyển trên cung đường thực tế từ on road đến offroad. Qua đó, khách hàng có thể đưa ra cảm nhận, đánh giá một cách chân thực nhất về khả năng vận hành của các dòng xe. “Ngôi sao sáng” tại gian hàng lần này là mẫu xe Jeep Grand Cherokee L 2022 hoàn toàn mới lần đầu được phân phối được tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe được mệnh danh “The best SUV Ever". Đúng như tên gọi, Grand Cherokee L là phiên bản kéo dài so với Grand Cherokee. Nếu như bản thường cạnh tranh với BMW X5 thì bản L lại cạnh tranh với BMW X7 bởi có kích thước gần tương đương. Số đo dài x rộng của Grand Cherokee L là 5.204 x 1.979mm. So với bản gốc, là bản mới này được nâng cấp lên 3 hàng ghế và 7 chỗ ngồi, cùng với đó là tùy chọn 6 ghế cao cấp (bản Summit Reserved). >>> Mời độc giả xem thêm video

Việt Nam tham dự triển lãm công nghiệp quốc phòng tại Indonesia | (Nguồn: THĐT)

Tại triển lãm, cả hai hãng xe tập trung vào hoạt động trưng bày xe theo phong cách gắn liền với thiên nhiên gồm 4 dòng xe tiêu biểu: Jeep Wrangler, Jeep Gladiator, RAM 1500 Laramie, RAM TRX. Chưa hết, trong khuôn khối triển lãm VMS 2022 lần này, hãng xe Mỹ còn tổ chức chương trình Jeep Wow Amazing Drive 2022. Cụ thể, đây là sự kiện lái thử xe Jeep với quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Jeep Vietnam Automobiles. Hãng sẽ bố trí các bài thử chướng ngại vật với độ khó khác nhau như dốc trơn trượt, đường gập ghềnh, mặt đường nghiêng và “lội nước” giống như bạn đang di chuyển trên cung đường thực tế từ on road đến offroad. Qua đó, khách hàng có thể đưa ra cảm nhận, đánh giá một cách chân thực nhất về khả năng vận hành của các dòng xe. “Ngôi sao sáng” tại gian hàng lần này là mẫu xe Jeep Grand Cherokee L 2022 hoàn toàn mới lần đầu được phân phối được tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe được mệnh danh “The best SUV Ever". Đúng như tên gọi, Grand Cherokee L là phiên bản kéo dài so với Grand Cherokee. Nếu như bản thường cạnh tranh với BMW X5 thì bản L lại cạnh tranh với BMW X7 bởi có kích thước gần tương đương. Số đo dài x rộng của Grand Cherokee L là 5.204 x 1.979mm. So với bản gốc, là bản mới này được nâng cấp lên 3 hàng ghế và 7 chỗ ngồi, cùng với đó là tùy chọn 6 ghế cao cấp (bản Summit Reserved).

Việt Nam tham dự triển lãm công nghiệp quốc phòng tại Indonesia | (Nguồn: THĐT) >>> Mời độc giả xem thêm video