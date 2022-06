Dân chơi Sài Gòn hạ gầm Toyota Hilux độ bánh "khủng" tốn 300 triệu

Một xưởng độ có tiếng tại TP. HCM mới đây đã chia sẻ những hình ảnh của một chiếc Toyota Hilux độ bắt mắt. Cũng giống như nhiều chiếc bán tải tại TP. HCM được độ hạ gầm trong thời gian gần đây, chiếc này cũng được chủ xe hạ thấp gầm xuống để trở nên khác biệt và nổi bật giữa đám đông. Ngoại thất của chiếc Toyota Hilux hạ gầm này được thay bộ vành hoàn toàn mới, kích thước lên tới 20 inch thay vì 18 inch nguyên bản. Thay đổi này giúp xe trông hầm hố hơn, đồng thời độ rộng của lốp mới lớn hơn (315/35) sẽ giúp cảm giác lái đầm và chắc hơn. Tuy nhiên, loại lốp này cũng sẽ hạn chế khả năng off-road vốn có của dòng bán tải. Chưa hết, phần nắp capo, ốp gương được thay bằng loại carbon giúp giảm trọng lượng và mang lại vẻ hầm hố cho xe. Một điểm đáng chú ý đó là hệ thống treo nguyên bản đã được thay thế bằng loại của hãng Pro-Plus, có thể nâng/hạ. Tuy nhiên, để điều chỉnh độ cao cần phải đưa lên cầu nâng thay vì thông qua nút bấm hay điện thoại như loại treo khí nén. Theo chia sẻ của xưởng độ, chủ nhân chiếc Toyota Hilux hàng độc này muốn giảm khoảng sáng gầm của xe nhằm cải thiện cảm giác lái, hạn chế độ nghiêng do trọng tâm cao. Các hạng mục khác cũng nhận được nâng cấp bao gồm hệ thống lọc gió, ống xả, phanh và chip cảm biến chân ga giúp tăng độ nhạy. Mặc dù vậy, công suất của xe vẫn giữ nguyên so với ban đầu. Theo chia sẻ của hãng độ, tổng số tiền mà chủ xe phải bỏ ra để lột xác chiếc Toyota Hilux là khoảng 300 triệu đồng và mất khoảng 1 tuần để hoàn thiện (chưa bao gồm thời gian đặt đồ về nước). Chiếc bán tải này cũng hoàn toàn có thể về trạng thái "zin" khi cần thiết. Toyota Hilux trong bài viết thuộc phiên bản facelift (nâng cấp giữa vòng đời) được ra mắt Việt Nam vào tháng 8/2020 với 4 phiên bản gồm 2.4L 4x2 MT, 2.4L 4x2 AT, 2.4L 4x4 MT và 2.8L 4x4 AT Adventure. Chiếc xe độ thuộc bản cao nhất. Động cơ của xe là loại máy dầu 2.8L tăng áp, cho ra công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Video: Đánh giá Toyota Hilux 2021 Adventure tại Việt Nam.

