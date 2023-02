Dân chơi Đồng Nai tậu Mazda CX-5 biển “ngũ quý 5” giá 2,5 tỷ

Mới đây nhất, một vụ giao dịch chiếc xe Mazda CX-5 đời 2018 biển ngũ quý 5 (51G-555.55) đã nhận được không ít sự quan tâm của cộng đồng mạng và những tay chơi biển số đẹp tại Việt Nam. Người mua chiếc Mazda CX-5 mang biển số 55555 của đầu số 51G của TP HCM đã chia sẻ tốn 2,5 tỷ đồng cho giao dịch này, trước đó, xe được bán với giá 2,4 tỷ đồng và có thể thấy, giá trị của chiếc Mazda CX-5 đời 2018 không bị trượt giá sau 5 năm. Lý do chiếc xe Mazda CX-5 đời 2018 trong bài viết này không bị mất giá mà là do chiếc biển số siêu VIP 51G-555.55 quyết định. Với số tiền 2,5 tỷ đồng, giá trị của chiếc xe Mazda CX-5 đời 2018 mang biển số "ngũ quý 5" này cao gấp gần 3 lần xe mới, ngoài ra, với tầm tiền trên, nhiều khách hàng đã có sự lựa chọn tuyệt vời hơn là Mercedes-Benz GLC. Được biết, tay buôn bán xe biển VIP ở Đồng Nai mới mang về đội chiếc xe Mazda CX-5 đời 2018 sở hữu biển số "ngũ quý 5" với giá 2,5 tỷ đồng, còn sở hữu hàng chục chiếc xe máy đủ loại với điểm chung là biển số ngũ quý siêu đỉnh, ngoài ra, trong garage của dân chơi này còn có chiếc xe Ford Ranger Raptor biển ngũ quý 6 của tỉnh Thanh Hóa, từng thuộc sở hữu của 1 tay chơi lan đột biến có tiếng. Có thể thấy, các xe biển đẹp thường mang đến nhiều lộc mạnh cho chủ nhân, trường hợp như xe Mazda CX-5 đời 2018 sở hữu biển ngũ quý được rao bán gấp 3 lần giá xe mới không hiếm gặp tại Việt Nam, thậm chí, có trường hợp chủ nhân một chiếc xe Mazda CX-5 may mắn bấm được biển số 30F-666.66 của thủ đô Hà Nội đã được các dân chơi định giá phải trên 3 tỷ đồng. Trong giới luận biển, số 5 nằm ở trung tâm của chuỗi dãy số tự nhiên từ 1 đến 9, chính vì vậy đây được coi là con số trung lập, hài hòa, cân bằng nhất chứa cả thái âm và thái dương, ngoài ra, số 5 là con số vua, tượng trưng cho sự trường thọ và bất diệt biểu tượng cho cuộc sống có sự hòa hợp, yên ổn, an lành khi có 5 ngũ phúc: phú, quý, thọ, khang, ninh và là con số của đời người, tượng trưng cho danh dự, uy lực, và quyền lực, đạo quân tử phải có 5 đức tính cần thiết của con người: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Sự lặp lại của bộ số 5 y hệt nhau tạo thành bộ ngũ quý đẹp đặc biệt, biểu tượng cho sự bền chặt, chắc chắn, vẹn toàn, bình yên và mang lại sự ổn định lâu dài. còn là con số đứng ở giữa trong dãy số tự nhiên giúp hòa hợp và cân bằng các mối quan hệ trong kinh doanh và gia đình, giúp cho công việc được thuận lợi, phát triển, gia đình được bình an, hạnh phúc. Chính vì điều này mà nhiều người săn lùng bằng được biển ngũ quý 5. Video: Xem chi tiết chiếc xe Mazda CX-5 thế hệ mới nhất.

