Đại gia Việt hé lộ sắp đón Ferrari LaFerrari tới hơn 200 tỷ đồng?

Mới đây, cộng đồng mạng đã khui ra được 1 siêu phẩm hypercar được một đại gia kín tiếng tại TP HCM chia sẻ lên mạng xã hội rằng sắp về dải đất hình chữ S. Cái tên chúng tôi muốn thông tin đến độc giả chính là mẫu xe hypercar hybrid Ferrari LaFerrari siêu hiếm. Đây thực sự sẽ là tin vui đối với không ít người yêu xe tại Việt Nam. Sau gần 3 năm chờ đợi siêu phẩm Ferrari LaFerrari, cuối cùng cũng đã có 1 đại gia tiết lộ đủ duyên để mang siêu phẩm đình đám nhất thế kỷ 21 này về garage để làm bộ sưu tập siêu xe cho mình. Một số nguồn tin nội bộ cho biết, người đăng video siêu xe Ferrari LaFerrari về Việt Nam đã từng sở hữu bộ sưu tập xe rất hoành tráng bao gồm Ferrari SF90 Stradale, Ferrari F8 Spider, Lamborghini Aventador SVJ, McLaren 765LT và gần đây nhất là siêu phẩm Porsche 918 Spyder. Tuy nhiên dàn xe này đã bị bán đi phân nửa, trong đó, số phận của Ferrari SF90 Stradale và Lamborghini Aventador SVJ đã được định đoạt tìm khách hàng mới, còn chiếc xe hypercar hybrid Porsche 918 Spyder vẫn chưa rõ đã bán luôn hay gửi nhờ 1 công ty nhập khẩu tư nhân. Chiếc siêu xe Ferrari LaFerrari được đại gia Việt tiết lộ sắp về Việt Nam có màu sơn đỏ Rosso Corsa truyền thống của hãng xe Ý. Ngoài ra, xe còn đi kèm bộ mâm 5 chấu đơn sơn màu đen cùng với đó là nhiều chi tiết carbon ở khoang lái. Nội thất xe có tông màu đỏ nổi bật. Về siêu xe Ferrari LaFerrari được đại gia mua Porsche 918 Spyder tiết lộ sắp về nước, đây là 1 trong những mẫu xe từng khó mua nhất thế giới lúc ra mắt, lý do là hãng Ferrari cần khách hàng phải có đến 5 chiếc xe của mình trong garage mới xét duyệt bán hàng. Ngoài ra, khách phải cam kết không bán lại siêu phẩm LaFerrari nếu chưa đủ 18 tháng sở hữu. Lý do hãng siêu xe Ý làm vậy để tránh các đại gia mua Ferrari LaFerrari về đầu tư, bán lại kiếm lời thay vì lái xe ra đường như Ferrari mong muốn. Tuy nhiên, cũng có không ít cuộc mua bán ồn ào xảy ra, thậm chí, nhiều đại lý siêu xe và đại gia chấp nhận "đắp chiếu" mẫu xe Ferrari LaFerrari cho đủ 18 tháng để bán lại theo kiểu xe mới với giá "cắt cổ" gấp 3 đến 5 lần con số 1,3 triệu đô la, tương đương 30 tỷ đồng của hãng đưa ra. Hiện tại, giá xe Ferrari LaFerrari đã qua sử dụng thấp nhất không dưới 2,3 triệu đô la, có chiếc được rao bán với giá lên đến 5,5 triệu đô la, chênh lệch khoảng 4,2 triệu đô la so với giá công bố của hãng Ferrari. Điều này đồng nghĩa khi về Việt Nam và để ra biển và lăn bánh trên đường thì chủ nhân phải bỏ ra số tiền không tưởng là 9,2 triệu USD (tương đương khoảng 212 tỷ đồng). Siêu phẩm hybrid Ferrari LaFerrari được trang bị động cơ V12, dung tích 6.3 lít, sản sinh công suất tối đa 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Ngoài ra, hãng xe Ferrari còn trang bị cho LaFerrari mô-tơ điện sản sinh ra công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Kết hợp cùng động cơ xăng và điện, tổng công suất tối đa trên hypercar Ferrari LaFerrari sẽ là 963 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm. LaFerrari cũng là chiếc xe Ferrari mạnh thứ 2 trên thế giới chỉ sau đàn em là Ferrari SF90 Stradale được trang bị hệ dẫn động hybrid nhưng là loại plug-in hybrid. Nhờ hệ dẫn động hybrid đầy mạnh mẽ này đã giúp siêu xe triệu đô Ferrari LaFerrari có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong 3,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Dòng siêu xe LaFerrari sẽ mang tính sưu tập nhiều hơn thay vì chăm chỉ lăn bánh trên đường. Hiện giới mê xe trong nước đang chờ ngày được nhìn thấy bộ đôi hypercar hybrid Porsche 918 Spyder và Ferrari LaFerrari đọ dáng cùng nhau. Video: errari LaFerrari xứng đáng là siêu xe khủng nhất khi về Việt Nam.

