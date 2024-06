Đại gia Thanh Hóa tậu "biệt thự" Rolls-Royce Phantom VIII gần 60 tỷ đồng

Mới đây, những hình ảnh về chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII biển số Thanh Hoá là 36A-986.99 đã thu hút sự quan tâm của giới mê xe trong nước. Được biết đây là 1 trong số ít các xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII mang biển trắng tại Việt Nam. Theo thông tin chúng tôi có được, đây cũng là xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 thứ 2 xuất hiện tại tỉnh Thanh Hóa, chiếc đầu tiên còn đặc biệt hơn, vì là bản Tranquillity, giới hạn 25 chiếc trên toàn thế giới, và chỉ có đúng 2 xe xuất hiện tại dải đất hình chữ S. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce PhantomVIII của đại gia Thanh Hóa có màu xanh than, xe thuộc bản trục cơ sở dài, được nhập khẩu chính hãng với giá trên 50 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh, nội thất mang màu cam Hermes. Để mang đến sự tương xứng cho xe, đại gia này đã đấu giá luôn chiếc biển số 36A-986.99, với mức giá 105 triệu đồng, trong phong thủy, biển số này mang ý nghĩa rất đẹp vì chỉ toàn các con số may mắn như 9 là cửu, trường thọ, 8 là phát tài, 6 là lộc.Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 có đèn pha hoàn toàn mới với đôi mắt ứng dụng 2 công nghệ chiếu sáng là Laser và LED, mang đến tầm chiếu xa lên đến 600 m vào ban đêm, Điểm nhấn ở ngoại hình xe còn có các chi tiết mạ crôm bóng loáng, đường kẻ coachline hoàn thành với tông màu cam nổi bật. Logo Spirit of Ecstasy của xe nằm cao hơn gần 12 mm trên nắp capô và lưới tản nhiệt cũng được chỉnh sửa nhẹ thiết kế, so với bản cũ. Điểm làm nên sự thú vị và cá tính cho xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII chính hãng của đại gia Thanh Hóa chính là nội thất xe mang màu sắc cam rất thời trang, và cũng từng là trào lưu độ nội thất cho các siêu xe, xe siêu sang và cả xe thể thao của nhà giàu Việt. Nội thất xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 được làm mới với điểm nhấn chính là chi tiết mang tên gọi The Gallery xuất hiện ở bảng táp-lô có thể được cá nhân hóa từ sơn dầu, gốm sứ, dùng lụa, lông vũ tạo hình hay thậm chí in 3D dát vàng, xe được trang bị màn hình màu TFT 12,3 inch, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, rạp hát là dàn âm thanh Rolls-Royce Bespoke với 18 loa công suất 1.300W. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với thế hệ cũ. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" khi sang số, nhờ đó, Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ. Video: Rolls-Royce Phantom VIII với vách ngăn hơn 10 tỷ tại Việt Nam.

Mới đây, những hình ảnh về chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII biển số Thanh Hoá là 36A-986.99 đã thu hút sự quan tâm của giới mê xe trong nước. Được biết đây là 1 trong số ít các xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII mang biển trắng tại Việt Nam. Theo thông tin chúng tôi có được, đây cũng là xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 thứ 2 xuất hiện tại tỉnh Thanh Hóa, chiếc đầu tiên còn đặc biệt hơn, vì là bản Tranquillity, giới hạn 25 chiếc trên toàn thế giới, và chỉ có đúng 2 xe xuất hiện tại dải đất hình chữ S. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce PhantomVIII của đại gia Thanh Hóa có màu xanh than, xe thuộc bản trục cơ sở dài, được nhập khẩu chính hãng với giá trên 50 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh, nội thất mang màu cam Hermes. Để mang đến sự tương xứng cho xe, đại gia này đã đấu giá luôn chiếc biển số 36A-986.99, với mức giá 105 triệu đồng, trong phong thủy, biển số này mang ý nghĩa rất đẹp vì chỉ toàn các con số may mắn như 9 là cửu, trường thọ, 8 là phát tài, 6 là lộc. Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 có đèn pha hoàn toàn mới với đôi mắt ứng dụng 2 công nghệ chiếu sáng là Laser và LED, mang đến tầm chiếu xa lên đến 600 m vào ban đêm, Điểm nhấn ở ngoại hình xe còn có các chi tiết mạ crôm bóng loáng, đường kẻ coachline hoàn thành với tông màu cam nổi bật. Logo Spirit of Ecstasy của xe nằm cao hơn gần 12 mm trên nắp capô và lưới tản nhiệt cũng được chỉnh sửa nhẹ thiết kế, so với bản cũ. Điểm làm nên sự thú vị và cá tính cho xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII chính hãng của đại gia Thanh Hóa chính là nội thất xe mang màu sắc cam rất thời trang, và cũng từng là trào lưu độ nội thất cho các siêu xe, xe siêu sang và cả xe thể thao của nhà giàu Việt. Nội thất xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 được làm mới với điểm nhấn chính là chi tiết mang tên gọi The Gallery xuất hiện ở bảng táp-lô có thể được cá nhân hóa từ sơn dầu, gốm sứ, dùng lụa, lông vũ tạo hình hay thậm chí in 3D dát vàng, xe được trang bị màn hình màu TFT 12,3 inch, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, rạp hát là dàn âm thanh Rolls-Royce Bespoke với 18 loa công suất 1.300W. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với thế hệ cũ. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" khi sang số, nhờ đó, Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ. Video: Rolls-Royce Phantom VIII với vách ngăn hơn 10 tỷ tại Việt Nam.