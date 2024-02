Đại gia "tậu" Bugatti Chiron Super Sport độc nhất thế giới tặng vợ

Là bản nâng cấp của Chiron, Bugatti Chiron Super Sport đặc biệt được giới thiệu lần đầu vào tháng 6/2021 cùng nhiều trang bị ấn tượng. Hãng xe này chỉ sản xuất giới hạn 60 chiếc toàn cầu. Chủ nhân của những chiếc hypercar Bugatti Chiron Super Sport độc nhất thế giới đặc biệt này có thể thỏa sức sáng tạo với bất kỳ cấu hình mong muốn. Mới đây, bộ phận đặc biệt Bugatti Sur Mesure đã giới thiệu một dự án hàng thửa độc nhất thế giới "57 One of One". Nguồn cảm hứng cho chiếc Chiron Super Sport chính là huyền thoại Bugatti Type 57 SC Atlantic mang số khung 57374. Với màu sơn xanh Petrol Blue Metallic, chiếc xe này xuất xưởng vào năm 1936 và được bán cho Victor Rothschild. Theo nữ chủ nhân chia sẻ, bà đã ấn tượng trước vẻ đẹp của chiếc Bugatti Type 57 SC Atlantic được trưng bày trong bảo tàng ôtô Mullin, vốn cũng là chủ sở hữu cũ của chiếc xe cổ điển giàu biểu tượng này. Do đó, nhân dịp sinh nhật lần thứ 70, bà đã được người chồng, vốn cũng là một nhà sưu tập xe nổi tiếng, trao tặng một chiếc Bugatti Chiron Super Sport với phối màu và trang bị lấy cảm hứng từ chiếc Type 57 SC Atlantic mà bà hằng yêu thích. Bên cạnh nước sơn Petrol Blue Metallic, chiếc Chiron Super Sport còn sở hữu thiết kế lưới tản nhiệt mới với các nan dọc mạ chrome sáng bóng. Bộ mâm thể thao 5 chấu đặc trưng của dòng Chiron Super Sport cũng sở hữu phối màu tương tự. Lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 có thể chịu được vận tốc trên 400 km/h. Hình ảnh chiếc Bugatti Type 57 SC Atlantic cũng được phát họa ở mặt dưới cánh gió khí động học chủ động, đi kèm ký tự "57 One of One" cỡ lớn. Chiếc Chiron Super Sport "57 One of One" sở hữu nội thất được bọc da cổ điển Gaucho màu nâu, đi kèm các chi tiết trang trí tương phản được mạ chrome sáng. Tựa đầu mỗi ghế được thêu họa tiết "Dancing Elephant" (chú voi nhảy múa) của Rembrandt Bugatti. Hình ảnh này cũng xuất hiện trên các mẫu xe khác của Bugatti như W16 Mistral... Bề mặt tapi cửa cũng được trang trí với hình ảnh của chiếc Bugatti Type 57 SC Atlantic. Tên gọi của chiếc xe "57 One of One" được đặt ngay bệ tay trung tâm. Bugatti Chiron Super Sport được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ tăng áp, công suất tối đa 1.600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm, mạnh hơn Chiron tiêu chuẩn 100 mã lực. Kết hợp với động cơ W16 này là hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hệ thống treo được tinh chỉnh nhằm cân bằng giữa tốc độ và sự êm ái, với giảm chấn cứng hơn 7%. Phiên bản nâng cấp của Chiron có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,4 giây.Tốc độ tối đa của Chiron Super Sport có thể lên đến 440 km/h. Giá trị của chiếc Bugatti Chiron Super Sport "57 One of One" không được công bố. Tại thời điểm ra mắt, Bugatti Chiron Super Sport có mức giá khởi điểm lên đến 3,9 triệu USD. Video: Giới thiệu Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One.

