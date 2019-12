Đại gia Hải Phòng "tậu" Mercedes-AMG G63 độ Brabus

Mới đây, một người chuyên nhập các dòng siêu xe và SUV siêu sang về Việt Nam đã tiết lộ siêu phẩm SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 độ Brabus 800 Widestar thứ hai "hàng hiếm" tại Việt Nam đã được bàn giao cho một khách hàng đến từ Hải Phòng. SUV Mercedes-AMG G63 mới độ Brabus 800 Widestar này không giống bất kỳ chiếc G-Class đời mới nào tại Việt Nam thời gian vừa qua. So với phiên bản Mercedes G63 AMG thông thường, Brabus 800 đã được tinh chỉnh đáng kể về thiết kế ngoại thất với gói bodykit thân rộng. Phần đầu xe sở hữu thiết kế góc cạnh với những đường nét vuông vức, cứng cáp giúp tăng thêm vẻ hầm hố. Bên cạnh đó, Brabus còn bổ sung thêm đèn LED trên nóc xe. Nắp ca-pô xe được thiết kế lại trông dữ dằn hơn với những khe hút gió nổi và làm từ chất liệu Carbon. Ngoài ra, cụm lưới tản nhiệt và cản trước của Brabus 800 cũng được tái thiết kế. Logo ngôi sao ba cánh đặc trưng của Mercedes được thay thế bằng logo chữ B lớn của Brabus. Bên cạnh đó, Brabus 800 còn được trang bị bộ la-zăng sơn đen đa chấu kép kích thước 23 inch, hệ thống ống xả bằng thép không gỉ. Đuôi xe được trang bị bánh dự phòng gắn logo Brabus, cánh gió cỡ lớn làm từ carbon gắn trên nóc. Bên trong nội thất của chiếc Brabus 800 độ từ G63 AMG 2019 được lột xác theo phong cách của thương hiệu thời trang hàng hiệu Hermes. Cụ thể, loại da cao cấp được sử dụng có màu cam làm chủ đạo cực kì nổi bật. Một số chỗ nhấn nhá bằng loại da màu xanh trùng màu ngoại thất. Ngoài ra còn là chất liệu Carbon siêu nhẹ và nhôm cao cấp. Xe vẫn được trang bị những tiện nghi tương tự bản tiêu chuẩn bao gồm màn hình đôi Widescreen Cockpit 12.3 inch, lỗ thông gió điều hoà kiểu tuabin, hệ thống đèn viền nội thất 64 tùy chọn màu sắc. Một số trang bị nổi bật khác gồm hệ thống âm thanh Burmester, cửa sổ trời chỉnh điện, gói ghế ngồi chỉnh đa hướng chủ động Active Multicontour Seat tích hợp chức năng sưởi ấm, chỉnh điện và ghi nhớ 3 vị trí,... Hệ thống điều hòa tự động ba vùng, cửa sổ trời, hệ thống định vị cao cấp Comand Online, hệ thống âm thanh và hệ thống camera 360 độ. Đặc biệt, khối động cơ V8, 4.0L, tăng áp kép trên Brabus 800 đã được hiệu chỉnh cho sức mạnh lên đến 789 mã lực, mô men xoắn lên tới 1.000 Nm. Những nâng cấp ở động cơ cũng giúp Brabus 800 Widestar rút ngắn thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 4,1 giây. Vận tốc tối đa vẫn là 240 km/h do bị khóa tua điện tử. Hộp số đi kèm là loại 9 cấp, được nâng cấp lẫy chuyển số trên vô lăng bằng nhôm mang tên Brabus Race. Số lượng mẫu xe Mercedes-AMG G63 đời mới độ Brabus ở Việt Nam hiện tại chỉ có 3 chiếc. Hai chiếc trước đó về nước đều mang ngoại thất màu đen nhám. Ngoài ra còn có một số chiếc Mercedes-AMG G63 Edition One 2019 được các đại gia Việt nâng cấp lên gói độ body kit của Brabus.Giá xe Mercedes-AMG G63 độ Brabus 800 Widestar này hiện chưa được công bố . Theo một số nguồn tin, vị đại gia Hải Phòng này cũng đã tậu một cặp xe "mới toanh" tại Việt Nam là Ferrari 812 Superfast và Lamborghini Urus có màu sơn xanh Blu Eleos. Ngoài ra doanh nhân này còn mua lại chiếc siêu xe Ferrari F430 từng của Chủ tịch Trung Nguyên. Video: Chi tiết Mercedes-AMG G63 độ Brabus 800 Widestar.

Mới đây, một người chuyên nhập các dòng siêu xe và SUV siêu sang về Việt Nam đã tiết lộ siêu phẩm SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 độ Brabus 800 Widestar thứ hai "hàng hiếm" tại Việt Nam đã được bàn giao cho một khách hàng đến từ Hải Phòng. SUV Mercedes-AMG G63 mới độ Brabus 800 Widestar này không giống bất kỳ chiếc G-Class đời mới nào tại Việt Nam thời gian vừa qua. So với phiên bản Mercedes G63 AMG thông thường, Brabus 800 đã được tinh chỉnh đáng kể về thiết kế ngoại thất với gói bodykit thân rộng. Phần đầu xe sở hữu thiết kế góc cạnh với những đường nét vuông vức, cứng cáp giúp tăng thêm vẻ hầm hố. Bên cạnh đó, Brabus còn bổ sung thêm đèn LED trên nóc xe. Nắp ca-pô xe được thiết kế lại trông dữ dằn hơn với những khe hút gió nổi và làm từ chất liệu Carbon. Ngoài ra, cụm lưới tản nhiệt và cản trước của Brabus 800 cũng được tái thiết kế. Logo ngôi sao ba cánh đặc trưng của Mercedes được thay thế bằng logo chữ B lớn của Brabus. Bên cạnh đó, Brabus 800 còn được trang bị bộ la-zăng sơn đen đa chấu kép kích thước 23 inch, hệ thống ống xả bằng thép không gỉ. Đuôi xe được trang bị bánh dự phòng gắn logo Brabus, cánh gió cỡ lớn làm từ carbon gắn trên nóc. Bên trong nội thất của chiếc Brabus 800 độ từ G63 AMG 2019 được lột xác theo phong cách của thương hiệu thời trang hàng hiệu Hermes. Cụ thể, loại da cao cấp được sử dụng có màu cam làm chủ đạo cực kì nổi bật. Một số chỗ nhấn nhá bằng loại da màu xanh trùng màu ngoại thất. Ngoài ra còn là chất liệu Carbon siêu nhẹ và nhôm cao cấp. Xe vẫn được trang bị những tiện nghi tương tự bản tiêu chuẩn bao gồm màn hình đôi Widescreen Cockpit 12.3 inch, lỗ thông gió điều hoà kiểu tuabin, hệ thống đèn viền nội thất 64 tùy chọn màu sắc. Một số trang bị nổi bật khác gồm hệ thống âm thanh Burmester, cửa sổ trời chỉnh điện, gói ghế ngồi chỉnh đa hướng chủ động Active Multicontour Seat tích hợp chức năng sưởi ấm, chỉnh điện và ghi nhớ 3 vị trí,... Hệ thống điều hòa tự động ba vùng, cửa sổ trời, hệ thống định vị cao cấp Comand Online, hệ thống âm thanh và hệ thống camera 360 độ. Đặc biệt, khối động cơ V8, 4.0L, tăng áp kép trên Brabus 800 đã được hiệu chỉnh cho sức mạnh lên đến 789 mã lực, mô men xoắn lên tới 1.000 Nm. Những nâng cấp ở động cơ cũng giúp Brabus 800 Widestar rút ngắn thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 4,1 giây. Vận tốc tối đa vẫn là 240 km/h do bị khóa tua điện tử. Hộp số đi kèm là loại 9 cấp, được nâng cấp lẫy chuyển số trên vô lăng bằng nhôm mang tên Brabus Race. Số lượng mẫu xe Mercedes-AMG G63 đời mới độ Brabus ở Việt Nam hiện tại chỉ có 3 chiếc. Hai chiếc trước đó về nước đều mang ngoại thất màu đen nhám. Ngoài ra còn có một số chiếc Mercedes-AMG G63 Edition One 2019 được các đại gia Việt nâng cấp lên gói độ body kit của Brabus. Giá xe Mercedes-AMG G63 độ Brabus 800 Widestar này hiện chưa được công bố . Theo một số nguồn tin, vị đại gia Hải Phòng này cũng đã tậu một cặp xe "mới toanh" tại Việt Nam là Ferrari 812 Superfast và Lamborghini Urus có màu sơn xanh Blu Eleos. Ngoài ra doanh nhân này còn mua lại chiếc siêu xe Ferrari F430 từng của Chủ tịch Trung Nguyên. Video: Chi tiết Mercedes-AMG G63 độ Brabus 800 Widestar.