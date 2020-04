Đại gia Cần thơ chi 6 tỷ, tậu Lincoln Aviator độc nhất Việt Nam

Mới đây, hình ảnh về chiếc Lincoln Aviator độc nhất tại Việt Nam mang cặp biển số của thành phố Cần Thơ đã bất xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Như vậy, sau khoảng thời gian gần 3 tháng kể từ ngày về nước, chiếc SUV 7 chỗ hầm hố đến từ Mỹ đã chính thức về tay chủ nhân mới. Mức giá xe Lincoln Aviator được đồn đoán khoảng 6 tỷ đồng. Lincoln Aviator thế hệ mới là mẫu SUV 7 chỗ có cá tính khác biệt và không dành cho phần đông đại chúng. Đối tượng tìm tới mẫu xe này thường là các đại gia, các doanh nhân ưa thích vẻ ngoài nổi bật và hầm hố. Bên cạnh đó, Lincoln Aviator vẫn đảm bảo đầy đủ các yếu tố về sự tiện nghi, sang trọng và khả năng vận hành bền bỉ và mạnh mẽ. Bên dưới nắp ca-pô, Lincoln Aviator tại Việt Nam thuộc phiên bản Black Label, do đó xe sử dụng động cơ V6 3.0L tăng áp kép, cho ra công suất tối đa 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 542 Nm mô-men, đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Về thiết kế ngoại thất, cũng giống như những "người anh em" khác trong gia đình Lincoln, Aviator sở hữu ngôn ngữ thiết kế to lớn, mạnh mẽ và khoẻ khoắn với rất nhiều chi tiết mạ chrome sáng bóng. Ở phần đầu xe, nổi bật hơn cả là bộ mặt ca-lăng to bản với các chi tiết hình thoi bên trong, "cặp mắt" cách điệu cùng những đường gân dập nổi... Tất cả góp phần làm nên một diện mạo khó có thể nhầm lẫn của mẫu xe SUV cơ bắp tới từ nước Mỹ. Với kích thước tổng thể DxRxC tương ứng 5.062 x 2.022 x 1.768 mm, chiều dài cơ sở 3.025 mm, Lincoln Aviator thuộc nhóm có kích thước to lớn bậc nhất trong phân khúc của mình, minh chứng là bằng mắt thường bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa Aviator và các đối thủ. Phần đuôi xe có thiết kế khá đơn giản, tương tự "đàn anh" Navigator với cụm đèn LED hậu chạy dài xuyên suốt đuôi xe. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều ốp mạ chrome càng gia tăng thêm vẻ bảnh bao và cuốn hút cho xe. Không gian nội thất của chiếc Lincoln Aviator đầu tiên tại Việt Nam được chủ nhân phối màu theo tông nâu, tạo cảm giác sang trọng. Mẫu xe này được thiết kế với 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi. Video: Chi tiết SUV hạng sang Lincoln Aviator 2020.

