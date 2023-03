Crossover “ngon rẻ” Fengshen Yixuan GS từ 295 triệu đồng tại Trung Quốc

Để không bị lép vế trong việc tạp ra các thương hiệu con, đáp ứng nhiều phân khúc các khách hàng khác nhau, tập đoàn Dongfeng đã giới thiệu thương hiệu Fengshen và chiếc xe đầu tiên mà họ trình làng là mẫu xe Yixuan GS vào năm 2020. Đến nay, thương hiệu xe được mệnh danh là "ngon rẻ" của Trung Quốc đã giới thiệu 1 phiên bản mới của Dongfeng Fengshen Yixuan GS 2023 mới mang tên gọi Mach Edition. Dongfeng Fengshen Yixuan GS Mach Edition mới ra mắt sẽ có tổng cộng 3 mẫu với mức giá 85.900 nhân dân tệ (295 triệu đồng), 95.900 nhân dân tệ (329 triệu đồng) và 99.900 nhân dân tệ (343 triệu đồng). Như vậy so với bản cũ, Fengshen Yixuan GSMach Edition giá rẻ hơn và hứa hẹn sẽ khuấy đảo phân khúc xe crossover cỡ nhỏ. Dongfeng Fengshen Yixuan GS Mach Edition được nâng cấp về ngoại hình, nội thất, sức mạnh, đồng thời, tất cả các dòng xe đều được trang bị động cơ Dongfeng Mach tiêu chuẩn, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm mới thú vị hơn cho người sử dụng. Xe mới về cơ bản giữ nguyên thiết kế kiểu dáng của mẫu xe hiện tại nhưng được điều chỉnh một số chi tiết thiết kế, chẳng hạn như nhận diện phiên bản xe Yixuan GS Mach Edition có lưới tản nhiệt mới đầy khỏe khoắn với các nan lưới to bản, kéo dài sang 2 bên đầu xe, sơn đen. Tiếp đến là logo thương hiệu được dập nổi trên 1 thanh mạ crôm nối liền 2 đèn pha với nhau, thiết kế này mang đến phần đầu xe liền mạch, gọn gàng và thể theo, tiếp đến là đèn pha sắc cạnh, tiếp đến 2 hốc gió bên và hốc gió giữa được mở rộng, ngoài ra thanh chia gió còn được sơn màu cam nổi bật. Hình dáng bên hông xe tương đối thanh mảnh, mang hơi hướng của một chiếc crossover station wagon năng động. Tiếp đến là việc xe được trang bị bộ mâm kích thước 17 inch thể thao được sơn 2 màu tương phản và nhấn nhá thêm màu sắc tươi sáng do kẹp phanh để tăng thêm không khí năng động cho tổng thể xe. Đuôi xe và cản sau của Fengshen Yixuan GS Mach Edition cũng được thiết kế lại với những đường nét rất cứng cáp, xe được trang bị ống xả kép "giả cầy" 2 bên đuôi nhìn cứng cáp hơn bản tiêu chuẩn. Chưa hết, 2 hốc gió bên đuôi có thêm thanh nẹp sơn màu cam tạo điểm nhấn nhá. Về kích thước, xe có chiều dài, rộng và cao lần lượt là 4.610 x 1.830 mm và 1.610 mm, chiều dài cơ sở của xe đạt 2.680 mm. Nội thất có thể nói là tâm điểm của lần nâng cấp này với tông màu đen/xám nhạt cũng điểm thêm các chi tiết màu cam rực rỡ. Vô-lăng đa chức năng của xe mang phong cách mới. Chiếc xe mới có đồng hồ LCD 7 inch và việc bổ sung màn hình giải trí lớn có kích thước 13 inch, đặt dọc cũng giúp giảm số lượng nút bấm vật lý ở khu vực điều khiển trung tâm. Ngoài ra, hình dáng hốc gió điều hòa của xe cũng được nâng cấp. Về sức mạnh, chiếc xe Fengshen Yixuan GS Mach Edition sẽ được trang bị động cơ Dongfeng Mach theo tiêu chuẩn. Fengshen Yixuan GS Mach Edition ra mắt lần này có thể nói là đã được nâng cấp rất nhiều về ngoại hình, nội thất và sức mạnh, càng làm nổi bật bầu không khí trẻ trung và thể thao của nó. Đối với các sản phẩm cạnh tranh, Fengshen Yixuan GS sẽ đối đầu cùng với Changan Auchan X5, Haval First Love, Chery Omenda và các mẫu xe khác khi được tung ra thị trường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của phiên bản Yixuan GS Mach nổi bật hơn, cùng với sự nâng cấp về sức mạnh, hứa hẹn sẽ chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Video: Chi tiết Fengshen Yixuan GS 2023 tại Trung Quốc.

