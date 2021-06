Cristiano Ronaldo sở hữu từ siêu xe đến siêu du thuyền triệu USD

Ronaldo đã ra quân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đối đầu với Hungary ở trận đấu mở màn bảng F của Euro 2020. Không chỉ được đánh giá cao hơn trên sân cỏ, chỉ riêng bộ sưu tập siêu xe và du thuyền của Ronaldo đã có giá 30 triệu USD, áp đảo so với toàn bộ các cầu thủ Hungary. Garage siêu xe của Ronaldo có gần như đầy đủ các thương hiệu xe siêu sang, siêu xe với giá trị lên đến 22,5 triệu USD. Gần đây, siêu sao này bắt đầu chuyển sang thú chơi xa xỉ hơn - du thuyền. Ảnh: Motor1. Bugatti Centodieci (10 triệu USD): Cách đây 2 năm, Bugatti giới thiệu chiếc La Voiture Noire độc nhất thế giới có giá 19 triệu USD thuộc về một người chơi xe bí ẩn. Ngay lập tức, nhiều tin đồn cho rằng Ronaldo là người đứng sau siêu xe đắt giá này. Ngôi sao này đã đặt mua một siêu xe Bugatti bản đặc biệt nhưng là chiếc Centodieci. Ảnh: Paultan. Centodieci là chiếc Bugatti thứ 3 trong bộ sưu tập siêu xe của Ronaldo, bên cạnh Veyron Grand Sport Vitesse và Chiron. Hypercar này là mẫu xe kỷ niệm 110 năm thành lập Bugatti. Từ Centodieci trong tiếng Italy có nghĩa là 110. Ảnh: Paultan. Bugatti Centodieci phát triển dựa trên nền tảng của Chiron nhưng có thiết kế hầm hố hơn. Cung cấp sức mạnh cho Centodieci là động cơ W16 dung tích 8.0L, sản sinh sức mạnh lên đến 1.600 mã lực. Ronaldo là 1 trong 10 khách hàng sở hữu siêu xe này với giá khoảng 10 triệu USD. Ảnh: Paultan. Bugatti Chiron (3 triệu USD): Năm 2017, Ronaldo bỏ ra 3 triệu USD để mua chiếc Bugatti Chiron màu bạc. Với tốc độ tối đa 418 km/h, Chiron không phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc tại Turin (Italy). Do đó, trong suốt thời gian khoác áo Juventus, Ronaldo không sử dụng siêu xe này. Ảnh: The Sun. Ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha chỉ cầm lái chiếc Chiron sau khi về quê nhà Lisbon. Chiron sử dụng động cơ W16 8.0L, đi kèm 4 bộ tăng áp cho ra công suất 1.500 mã lực. Ảnh: BackGrid. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse (2,2 triệu USD): Không quá nếu nói Ronaldo là tín đồ của Bugatti. Mẫu Bugatti đầu tiên trong bộ sưu tập của ngôi sao này là chiếc Veyron Grand Sport Vitesse. Bugatti sản xuất tổng cộng 450 chiếc Veyron, chia cho tất cả phiên bản. Phiên bản mà Ronaldo sở hữu chỉ có 92 chiếc được sản xuất. Ảnh: The Sun. Siêu xe này được ngôi sao Bồ Đào Nha mua vào năm 2016, sau khi giành chức vô địch Champions League cùng Real Madrid. Được sản xuất từ năm 2012 đến năm 2015, Grand Sport Vitesse là phiên bản cuối cùng của Veyron trước khi hãng xe Pháp thay thế bằng Chiron. Ảnh: Carscoops. Ferrari Monza SP2 (1,9 triệu USD): Giữa tháng 5, Ronaldo có chuyến tham quan nhà máy Ferrari và đặt mua chiếc Monza SP2 có giá 1,9 triệu USD. Monza SP2 là một trong những mẫu xe thuộc dòng đặc biệt Special Series của Ferrari. Ảnh: NetCarShow. Monza SP2 nổi bật với cửa mở cắt kéo, không có kính chắn gió, 2 ghế được chia tách bằng một vách ngăn. Siêu xe này có sức mạnh 799 mã lực. Ảnh: NetCarShow. Video: Dàn siêu xe của Cristiano Ronaldo năm 2021.

Ronaldo đã ra quân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đối đầu với Hungary ở trận đấu mở màn bảng F của Euro 2020. Không chỉ được đánh giá cao hơn trên sân cỏ, chỉ riêng bộ sưu tập siêu xe và du thuyền của Ronaldo đã có giá 30 triệu USD, áp đảo so với toàn bộ các cầu thủ Hungary. Garage siêu xe của Ronaldo có gần như đầy đủ các thương hiệu xe siêu sang, siêu xe với giá trị lên đến 22,5 triệu USD. Gần đây, siêu sao này bắt đầu chuyển sang thú chơi xa xỉ hơn - du thuyền. Ảnh: Motor1. Bugatti Centodieci (10 triệu USD): Cách đây 2 năm, Bugatti giới thiệu chiếc La Voiture Noire độc nhất thế giới có giá 19 triệu USD thuộc về một người chơi xe bí ẩn. Ngay lập tức, nhiều tin đồn cho rằng Ronaldo là người đứng sau siêu xe đắt giá này. Ngôi sao này đã đặt mua một siêu xe Bugatti bản đặc biệt nhưng là chiếc Centodieci. Ảnh: Paultan. Centodieci là chiếc Bugatti thứ 3 trong bộ sưu tập siêu xe của Ronaldo , bên cạnh Veyron Grand Sport Vitesse và Chiron. Hypercar này là mẫu xe kỷ niệm 110 năm thành lập Bugatti. Từ Centodieci trong tiếng Italy có nghĩa là 110. Ảnh: Paultan. Bugatti Centodieci phát triển dựa trên nền tảng của Chiron nhưng có thiết kế hầm hố hơn. Cung cấp sức mạnh cho Centodieci là động cơ W16 dung tích 8.0L, sản sinh sức mạnh lên đến 1.600 mã lực. Ronaldo là 1 trong 10 khách hàng sở hữu siêu xe này với giá khoảng 10 triệu USD. Ảnh: Paultan. Bugatti Chiron (3 triệu USD): Năm 2017, Ronaldo bỏ ra 3 triệu USD để mua chiếc Bugatti Chiron màu bạc. Với tốc độ tối đa 418 km/h, Chiron không phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc tại Turin (Italy). Do đó, trong suốt thời gian khoác áo Juventus, Ronaldo không sử dụng siêu xe này. Ảnh: The Sun. Ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha chỉ cầm lái chiếc Chiron sau khi về quê nhà Lisbon. Chiron sử dụng động cơ W16 8.0L, đi kèm 4 bộ tăng áp cho ra công suất 1.500 mã lực. Ảnh: BackGrid. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse (2,2 triệu USD): Không quá nếu nói Ronaldo là tín đồ của Bugatti. Mẫu Bugatti đầu tiên trong bộ sưu tập của ngôi sao này là chiếc Veyron Grand Sport Vitesse. Bugatti sản xuất tổng cộng 450 chiếc Veyron, chia cho tất cả phiên bản. Phiên bản mà Ronaldo sở hữu chỉ có 92 chiếc được sản xuất. Ảnh: The Sun. Siêu xe này được ngôi sao Bồ Đào Nha mua vào năm 2016, sau khi giành chức vô địch Champions League cùng Real Madrid. Được sản xuất từ năm 2012 đến năm 2015, Grand Sport Vitesse là phiên bản cuối cùng của Veyron trước khi hãng xe Pháp thay thế bằng Chiron. Ảnh: Carscoops. Ferrari Monza SP2 (1,9 triệu USD): Giữa tháng 5, Ronaldo có chuyến tham quan nhà máy Ferrari và đặt mua chiếc Monza SP2 có giá 1,9 triệu USD. Monza SP2 là một trong những mẫu xe thuộc dòng đặc biệt Special Series của Ferrari. Ảnh: NetCarShow. Monza SP2 nổi bật với cửa mở cắt kéo, không có kính chắn gió, 2 ghế được chia tách bằng một vách ngăn. Siêu xe này có sức mạnh 799 mã lực. Ảnh: NetCarShow. Video: Dàn siêu xe của Cristiano Ronaldo năm 2021.