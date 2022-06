Continental GT Mulliner - Coupe mạnh nhất của Bentley có gì "hot"?

Mẫu Bentley Coupe Continental GT Mulliner 2022 nâng cấp vừa được công bố sẽ sở hữu cấu hình động cơ W12 dung tích 6.0 lít cùng hệ thống đánh lái 4 bánh và vi sai hạn chế trượt điện tử. Dưới nắp capô của Continental GT Mulliner là phiên bản mạnh mẽ nhất của động cơ W12 6.0 lít tăng áp kép tạo ra công suất 650 mã lực, mô-men xoắn 900 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp. Mẫu Bentley Continental GT Mulliner 2022 siêu sang có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây (chậm hơn 0,1 giây so với mẫu cũ) và tốc độ tối đa đạt được là 335 km/h. Với những khách hàng ưa thích cảm giác lái thể thao, vận hành mạnh mẽ sẽ có tùy chọn đáng chú ý nhưu phanh carbon-gốm, hệ thống cân bằng điện tử biến thiên, hệ thống đánh lái 4 bánh và bộ vi sai hạn chế trượt điện tử. Động cơ W12 mới sẽ hiện diện trên cả phiên bản Coupe hoặc mui trần. Hơn nữa, hệ thống Bentley Dynamic Ride và hệ thống treo khí nén chủ động ba buồng là tiêu chuẩn, tương tự Continental GT Speed và Azure. Sự khác biệt giữa Continental GT Mulliner so với các phiên bản khác nằm ở bộ vành 22 inch độc đáo với logo tự cân bằng, hoạ tiết hoa văn Double Diamond đặc trưng của Mulliner trên lưới tản nhiệt và cản trước. Ngoài ra, một số chi tiết ngoại thất có thể được mạ chrome hoặc sơn màu đen bóng (gói Blackline) làm điểm nhấn. Chẳng hạn, nắp gương có màu bạc hoặc đen sa tanh tích hợp đèn chào mừng chiếu sáng ban đêm kết hợp với ngưỡng cửa chiếu sáng bên ngoài. Về nội thất bên trong, hãng xe sang Anh Quốc đề xuất 8 sự kết hợp ba màu và trong số 88 lớp ván gỗ piano, tương tự bản tiền nhiệm. Ghế ngồi, bệ tỳ tay và các tấm ốp phía sau có lớp chần bông “Diamond in Diamond” với tổng số khoảng 400.000 đường khâu theo màu sắc mong muốn của chủ xe. Logo Mulliner được thêu trên tựa đầu, bảng điều khiển trung tâm được hoàn thiện có các hoạ tiết kim cương. Mẫu xe cũng được lắp mẫu đồng hồ của hãng Beitling trên bảng điều khiển trung tâm kết hợp với đồ họa kim loại ăn khớp trên cụm đồng hồ kỹ thuật số. Bentley Continental GT Mulliner trang bị động cơ W12 sẽ có màn ra mắt tại Lễ hội Tốc độ Goodwood năm 2022 cùng với Continental GT S. Hãng xe này cũng tiếp tục cung cấp chiếc Continental trang bị động cơ V8. Mức giá xe Bentley Continental GT Mulliner 2022 siêu sang hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Video: Xem chi tiết Continental GT Mulliner siêu sang của Bentley.

Mẫu Bentley Coupe Continental GT Mulliner 2022 nâng cấp vừa được công bố sẽ sở hữu cấu hình động cơ W12 dung tích 6.0 lít cùng hệ thống đánh lái 4 bánh và vi sai hạn chế trượt điện tử. Dưới nắp capô của Continental GT Mulliner là phiên bản mạnh mẽ nhất của động cơ W12 6.0 lít tăng áp kép tạo ra công suất 650 mã lực, mô-men xoắn 900 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp. Mẫu Bentley Continental GT Mulliner 2022 siêu sang có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây (chậm hơn 0,1 giây so với mẫu cũ) và tốc độ tối đa đạt được là 335 km/h. Với những khách hàng ưa thích cảm giác lái thể thao, vận hành mạnh mẽ sẽ có tùy chọn đáng chú ý nhưu phanh carbon-gốm, hệ thống cân bằng điện tử biến thiên, hệ thống đánh lái 4 bánh và bộ vi sai hạn chế trượt điện tử. Động cơ W12 mới sẽ hiện diện trên cả phiên bản Coupe hoặc mui trần. Hơn nữa, hệ thống Bentley Dynamic Ride và hệ thống treo khí nén chủ động ba buồng là tiêu chuẩn, tương tự Continental GT Speed và Azure. Sự khác biệt giữa Continental GT Mulliner so với các phiên bản khác nằm ở bộ vành 22 inch độc đáo với logo tự cân bằng, hoạ tiết hoa văn Double Diamond đặc trưng của Mulliner trên lưới tản nhiệt và cản trước. Ngoài ra, một số chi tiết ngoại thất có thể được mạ chrome hoặc sơn màu đen bóng (gói Blackline) làm điểm nhấn. Chẳng hạn, nắp gương có màu bạc hoặc đen sa tanh tích hợp đèn chào mừng chiếu sáng ban đêm kết hợp với ngưỡng cửa chiếu sáng bên ngoài. Về nội thất bên trong, hãng xe sang Anh Quốc đề xuất 8 sự kết hợp ba màu và trong số 88 lớp ván gỗ piano, tương tự bản tiền nhiệm. Ghế ngồi, bệ tỳ tay và các tấm ốp phía sau có lớp chần bông “Diamond in Diamond” với tổng số khoảng 400.000 đường khâu theo màu sắc mong muốn của chủ xe. Logo Mulliner được thêu trên tựa đầu, bảng điều khiển trung tâm được hoàn thiện có các hoạ tiết kim cương. Mẫu xe cũng được lắp mẫu đồng hồ của hãng Beitling trên bảng điều khiển trung tâm kết hợp với đồ họa kim loại ăn khớp trên cụm đồng hồ kỹ thuật số. Bentley Continental GT Mulliner trang bị động cơ W12 sẽ có màn ra mắt tại Lễ hội Tốc độ Goodwood năm 2022 cùng với Continental GT S. Hãng xe này cũng tiếp tục cung cấp chiếc Continental trang bị động cơ V8. Mức giá xe Bentley Continental GT Mulliner 2022 siêu sang hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Video: Xem chi tiết Continental GT Mulliner siêu sang của Bentley.