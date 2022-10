Có nên mua Range Rover LWB Autobiography chạy 7 năm, hơn 5 tỷ đồng?

Mới đây, một chiếc Range Rover LWB Autobiography đời 2015 đã được chào bán trên sàn xe cũ gần 5 tỷ đồng - ngang với một chiếc Mercedes-Benz GLS 450 mới “đập hộp”. Cho dù tính đến nay đã khoảng 7 năm tuổi, chiếc SUV siêu sang đến từ Anh Quốc vẫn ở trong tình trạng khá mới. Về ngoại thất, chiếc xe SUV Range Rover LWB Autobiography 2015 hạng sang này được sơn màu đen bóng, các chi tiết ốp thân xe, viền cửa đều được sơn màu bạc mạ chrome. Ngoài ra, chiếc xe này đã được nâng cấp phần bodykit của phiên bản 2020 hiện đại hơn với các chi tiết mới như cản trước/sau, đèn pha, đèn hậu, mâm xe và lưới tản nhiệt. Chiếc xe Range Rover LWB Autobiography hạng sang này thuộc phiên bản trục cơ sở dài nên xe có thông số dài x rộng x cao lần lượt là 5.200 x 2.220 x 1.868 mm, trục cơ sở dài 3.120 mm, từ đây đem tới một không gian phía sau thoải mái, rộng rãi. Khoang nội thất của xe được trang trí với hai màu da chính bao gồm màu nâu da bò Brogue cho các phần ghế ngồi, bụng cửa cùng phần dưới bảng táp lô. Những chi tiết khác quanh khoang nội thất xe được bọc chất liệu da màu đen sang trọng. Kết hợp với những chi tiết bọc da cao cấp chính là loạt chi tiết ốp gỗ sang trọng. Ở bảng điều khiển phía trước, các thiết lập và tính năng dường như không có nhiều sự khác biệt so với những phiên bản thông thường khác. Xe cũng có bệ bước kích hoạt và thu gọn theo thao tác đóng mở cửa để người dùng có thể dễ dàng lên xuống. Vô lăng 4 chấu bọc da với nhiều phím bấm tích hợp, lẫy chuyển số kim loại sau vô lăng. Ẩn sâu bên trong vô lăng là màn hình 12,3 inch hiển thị tốc độ và nhiều tiện ích của chiếc xe. Màn hình cảm ứng trung tâm hiển thị đầy đủ các chức năng cần thiết cũng như giải trí đa phương tiện, kết hợp cùng hệ thống âm thanh loa vòm Meridian với 29 loa, cho tổng công suất 1700W. Nội thất xe là dạng 5 chỗ được bọc da cao cấp. Chất liệu da trên mẫu xe 7 năm tuổi vẫn còn như mới dù đã xuất hiện một vài nếp nhăn theo thời gian. Hàng ghế sau có khoảng để chân rộng rãi cho hành khách,. Màn hình cảm ứng 10,2 inch cho mỗi ghế, đi kèm với hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập. Range Rover sở hữu nhiều hệ thống an toàn như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử DSC, tay lái trợ lực điện tử EPAS, điều khiển lực kéo điện tử ETC, hỗ trợ phanh khẩn cấp/xuống dốc EBA và HDC. Range Rover Autobiography LWB được trang bị khối động cơ V8 dung tích 5.0 lít Supercharged. Khối động cơ này có khả năng sản sinh mức công suất cực đại lên tới 510 mã lực và mô-men xoắn đạt mức 620 Nm. Range Rover Autobiography LWB được trang bị khối động cơ V8 dung tích 5.0 lít Supercharged. Khối động cơ này có khả năng sản sinh mức công suất cực đại lên tới 510 mã lực và mô-men xoắn đạt mức 620 Nm. Với sức mạnh này, chiếc SUV siêu sang có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 5,4 giây và có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 250 km/h. Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian và kiểm soát địa hình Terrain Response danh tiếng của Land Rover Hiện tại, chiếc xe này đang được rao bán với mức giá khoảng 5 tỷ đồng tại Hà Nội. Video: Range Rover Autobiography LWB Black Edition tại Hà Nội.

Mới đây, một chiếc Range Rover LWB Autobiography đời 2015 đã được chào bán trên sàn xe cũ gần 5 tỷ đồng - ngang với một chiếc Mercedes-Benz GLS 450 mới “đập hộp”. Cho dù tính đến nay đã khoảng 7 năm tuổi, chiếc SUV siêu sang đến từ Anh Quốc vẫn ở trong tình trạng khá mới. Về ngoại thất, chiếc xe SUV Range Rover LWB Autobiography 2015 hạng sang này được sơn màu đen bóng, các chi tiết ốp thân xe, viền cửa đều được sơn màu bạc mạ chrome. Ngoài ra, chiếc xe này đã được nâng cấp phần bodykit của phiên bản 2020 hiện đại hơn với các chi tiết mới như cản trước/sau, đèn pha, đèn hậu, mâm xe và lưới tản nhiệt. Chiếc xe Range Rover LWB Autobiography hạng sang này thuộc phiên bản trục cơ sở dài nên xe có thông số dài x rộng x cao lần lượt là 5.200 x 2.220 x 1.868 mm, trục cơ sở dài 3.120 mm, từ đây đem tới một không gian phía sau thoải mái, rộng rãi. Khoang nội thất của xe được trang trí với hai màu da chính bao gồm màu nâu da bò Brogue cho các phần ghế ngồi, bụng cửa cùng phần dưới bảng táp lô. Những chi tiết khác quanh khoang nội thất xe được bọc chất liệu da màu đen sang trọng. Kết hợp với những chi tiết bọc da cao cấp chính là loạt chi tiết ốp gỗ sang trọng. Ở bảng điều khiển phía trước, các thiết lập và tính năng dường như không có nhiều sự khác biệt so với những phiên bản thông thường khác. Xe cũng có bệ bước kích hoạt và thu gọn theo thao tác đóng mở cửa để người dùng có thể dễ dàng lên xuống. Vô lăng 4 chấu bọc da với nhiều phím bấm tích hợp, lẫy chuyển số kim loại sau vô lăng. Ẩn sâu bên trong vô lăng là màn hình 12,3 inch hiển thị tốc độ và nhiều tiện ích của chiếc xe. Màn hình cảm ứng trung tâm hiển thị đầy đủ các chức năng cần thiết cũng như giải trí đa phương tiện, kết hợp cùng hệ thống âm thanh loa vòm Meridian với 29 loa, cho tổng công suất 1700W. Nội thất xe là dạng 5 chỗ được bọc da cao cấp. Chất liệu da trên mẫu xe 7 năm tuổi vẫn còn như mới dù đã xuất hiện một vài nếp nhăn theo thời gian. Hàng ghế sau có khoảng để chân rộng rãi cho hành khách,. Màn hình cảm ứng 10,2 inch cho mỗi ghế, đi kèm với hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập. Range Rover sở hữu nhiều hệ thống an toàn như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử DSC, tay lái trợ lực điện tử EPAS, điều khiển lực kéo điện tử ETC, hỗ trợ phanh khẩn cấp/xuống dốc EBA và HDC. Range Rover Autobiography LWB được trang bị khối động cơ V8 dung tích 5.0 lít Supercharged. Khối động cơ này có khả năng sản sinh mức công suất cực đại lên tới 510 mã lực và mô-men xoắn đạt mức 620 Nm. Range Rover Autobiography LWB được trang bị khối động cơ V8 dung tích 5.0 lít Supercharged. Khối động cơ này có khả năng sản sinh mức công suất cực đại lên tới 510 mã lực và mô-men xoắn đạt mức 620 Nm. Với sức mạnh này, chiếc SUV siêu sang có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 5,4 giây và có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 250 km/h. Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian và kiểm soát địa hình Terrain Response danh tiếng của Land Rover Hiện tại, chiếc xe này đang được rao bán với mức giá khoảng 5 tỷ đồng tại Hà Nội. Video: Range Rover Autobiography LWB Black Edition tại Hà Nội.