Có nên mua Lexus ES 250 chạy 2 năm, giá hơn 2 tỷ tại Việt Nam?

Lexus ES 250 đời 2021 được phân phối và ra mắt chính hãng tại Việt Nam hồi cuối năm 2020. Mặc dù dòng xe Lexus có tiếng là luôn giữ giá, tuy nhiên khá ngạc nhiên khi trên thị trường ôtô cũ Hà Nội những chiếc ES 250 đã qua sử dụng có mức giá không hề rẻ. Đơn cử như chiếc sedan hạng sang Lexus ES 2021 đã qua sử dụng trong bài viết này, xe đã sử dụng khoảng hơn 2 năm và lăn bánh trên 13.000km tuy nhiên mức giá cũng không hề rẻ. Cụ thể giá xe Lexus ES 2021 này được chủ xe chào bán khoảng 2,1 tỷ đồng. Lexus ES 2021 sở hữu kích thước dài hơn 65mm, rộng hơn 45mm nhưng thấp hơn 5mm so với thế hệ trước. Phần đầu xe nổi bật với mặt ca lăng hình con suốt kết hợp hoàn hảo với viền ca lăng mạ chrome sáng bóng. Cụm đèn pha projector với dải đèn ban ngày hình chữ L đặc trưng, đặc biệt phiên bản năm 2021 được cải tiến với 3 bóng LED (thay vì 2 như trước kia) đem lại khả năng chiếu sáng hiệu quả hơn. Phần đuôi xe với cụm đèn hậu 3 dải LED hình chữ L được tạo hình nổi khối 3 chiều. Chạy ngang đuôi xe là nẹp chrome cong nhẹ về 2 phía đem lại sự mượt mà, không bị gò bó cho tổng thể. Xe được trang bị bộ vành 18 inch đa chấu, thiết kế mới giúp tối ưu cấu trúc bên trong giúp giảm tiếng ồn, góp phần đem lại sự yên tĩnh trong khoang lái. Bên trong khoang lái của Lexus ES 2021 sở hữu vẻ sang trọng của chiếc sedan Nhật Bản không phải kiểu bóng bẩy mà nhẹ nhàng tinh tế, thậm chí có thể dùng từ đơn giản. Cụm điều khiển trung tâm rất ít nút bấm, nổi bật với màn hình giải trí 12.3 inch với tone màu hiển thị chủ đạo là xanh nước biển, đem lại cảm giác êm dịu thư thái. Ghế xe có thể điều chỉnh theo 10 hướng khác nhau, hệ thống âm thanh vòm 17 loa Mark Levinson và hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập... Vô lăng bọc da, ốp gỗ và trang bị sưởi, lẫy số tay cũng như nhiều nút bấm chức năng cơ bản. Phía sau tay lái là màn hình hiển thị LCD kích cỡ 7 inch, mọi thông tin được bố trí trực quan và hợp lí. Hệ thống hiển thị kính lái HUD là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản ES tại Việt Nam. Về chức năng giải trí, Lexus ES 2021 sở hữu hệ thống 10 loa Lexus Premium Sound System, hỗ trợ một số nguồn phát thông dụng như AM/FM/USB/AUX/Bluetooth, bổ sung khả năng kết nối smartphone như Apple CarPlay hay Android Auto. Hành khách có thể sạc điện thoại không dây với chuẩn Qi trên xe, tương thích với nhiều thiết bị. Lexus ES 2021 được trang bị động cơ xăng 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 2.5L cho công suất tối đa 204 mã lực và mô men xoắn cực đại 243 Nm. Đi cùng với đó là hộp số tự động 8 cấp cho cảm giác chuyển số mượt mà êm ái. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được Lexus đưa ra là 6,6L/100km. ES 2021 được bổ sung hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe PKSB (Parking Support Brake). Hệ thống quản lý thông tin từ cảm biến đỗ xe xung quanh, cảm biến radar của Hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi (RCTA), hình ảnh từ camera, qua đó cảnh báo người lái về va chạm có thể xảy ra với vật thể tĩnh, với xe đang di chuyển từ phía sau, hay với người đi bộ,… Nếu người lái không đạp phanh, hệ thống sẽ phanh tự động để tránh va chạm. Tại thị trường Việt Nam, Lexus ES sẽ được phân phối với hai phiên bản là ES 300h và ES 250. Giá xe Lexus ES 2021 chính hãng phiên bản ES 250 bán ra 2,55 tỷ đồng, phiên bản ES 300h cao cấp hơn với mức bán ra 3,04 tỷ đồng vào năm 2021, đem lại nhiều lựa chọn khác nhau cho khách hàng. Chiếc xe trong bài đang được chào bán trên sàn xe cũ Hà Nội khoảng hơn 2,1 tỷ đồng sau khoảng hơn 2 năm lăn bánh. Như vậy, chủ xe chỉ lỗ nhẹ khoảng 400 triệu đồng cho một chiếc xe sedan hạng sang. So với các thương hiệu xe sang như Mercedes-Benz hay BMW, đây được xem là một khoản phí rất ít. Video: Đánh giá chi tiết Lexus ES 250 tại Việt Nam.

