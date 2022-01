Cizeta-Moroder V16T - siêu xe cực hiếm, dùng động cơ Lamborghini

Cizeta-Moroder V16T hàng hiếm không phải là một siêu xe phổ thông, bởi chỉ có khoảng 10 chiếc được chế tạo trong đợt sản xuất đầu tiên, và rồi thêm 3 chiếc nữa sau khi công ty đã đóng cửa 5 năm. Nhưng ngay cả đối với một công ty có tính độc quyền như vậy, thì không phải chiếc Cizeta V16T nào cũng có giá trị như nhau. Siêu xe Cizeta-Moroder V16T mà chúng ta nhìn thấy trong bài viết này là một chiếc rất đáng chú ý bởi nó là chiếc đầu tiên từng được sản xuất, một nguyên mẫu. Do vậy, nó có một nội thất độc nhất và thân vỏ khác biệt một chút, cùng với một cái tên đặc biệt. Trong khi những chiếc xe sản xuất sau đó đã được đặt tên khác biệt do sự tan vỡ trong mối quan hệ giữa những người đồng sáng lập công ty là Zamolli và Moroder, chiếc xe này đã được sản xuất trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ và được đặt tên là Cizeta-Moroder V16T. Trước đây thuộc sở hữu của Giorgio Moroder, chiếc xe rất hiếm và thú vị này hiện sẽ được đấu giá để tìm kiếm một chủ nhân mới. Chiếc xe đã được thiết kế bởi Marcelo Gandini, người chịu trách nhiệm cho Lancia Stratos và thậm chí cả những siêu xe nổi tiếng như Lamborghini Countach và Miura. Chỉ riêng điều đó đã làm cho Cizeta-Moroder V16T trở nên đặc biệt, và với thân xe màu trắng ngọc trai kết hợp nội thất bọc da màu đỏ, siêu xe khung gầm mã số 001 thực sự nắm bắt được thiết kế nổi bật, gần như điển hình của giai đoạn đầu những năm 1990. Hơn nữa, nó cũng là một siêu xe rất tốc độ khi trang bị động cơ Lamborghini V16 dung tích 6.0 lít, có thể đạt tốc độ tối đa 328 km/h, và gia tốc từ 0-100 km/h trong 4 giây. Kể từ lúc ra đời, chiếc xe chủ yếu được cất giữ yên một chỗ, nhưng sau này có được phục chế hoàn toàn và nhận được một số nâng cấp cần thiết, bao gồm cả tấm chắn nhiệt bổ sung xung quanh bình nhiên liệu. Công việc phục chế dường như đã được thực hiện tốt, vì RM Sotheby's, đơn vị đứng ra bán đấu giá chiếc xe, nói rằng nó "vẫn khiến khán giả kinh ngạc. Giá xe Cizeta-Moroder V16T cực hiếm này sẽ được công bố vào cuối tháng 1/2022, và không có niêm yết giá ước tính. Khi còn mới, chiếc xe này trị giá 300.000 USD (tương đương 650.000 USD ngày nay), do vậy ta có thể giả định nó sẽ thu hút số tiền không nhỏ trên sàn đấu giá. Video: Ngắm chi tiết Cizeta-Moroder V16T trên đường phố.

