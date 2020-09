City 2020 hybrid kèm Honda Sensing tại Malaysia có về Việt Nam?

Honda City 2020 mới sẽ ra mắt thị trường Malaysia vào tháng sau với 4 phiên bản. Trong đó, cao cấp nhất là phiên bản City RS e:HEV sử dụng động cơ hybrid. Tất cả phiên bản của Honda City 2020 tại Malaysia đều có các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.553 x 1.748 x 1.467 (mm). City thế hệ thứ 5 dài hơn thế hệ cũ 111 mm, rộng hơn 54 mm và thấp hơn 10 mm. Honda Malaysia chưa công bố chiều dài cơ sở của City 2020. Trước đó, City 2020 đã được ra mắt tại Ấn Độ với chiều dài cơ sở 2.600 mm. Ở bên ngoài, phiên bản V và RS được trang bị hệ thống đèn hoàn toàn bằng LED. Các phiên bản còn lại chỉ có đèn daylight và đèn hậu bằng LED, đèn chiếu sáng chính vẫn dùng loại halogen. Phiên bản RS (Road Sailing) sở hữu lưới tản nhiệt, ốp gương chiếu hậu, bộ khuếch tán sau và cánh gió được sơn đen bóng. Trong khi đó, cánh chia gió trước được ốp họa tiết carbon. Phiên bản RS đi kèm bộ mâm hợp kim 16 inch 2 tone màu. Tính năng đáng chú ý trên City là gói an toàn Honda Sensing. Trước đó, City 2020 tại Thái Lan không được trang bị Honda Sensing. Malaysia sẽ là thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á đón nhận chiếc Honda City có tính năng an toàn này. Trên phiên bản City RS, gói Honda Sensing sẽ bao gồm đầy đủ các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh thông minh, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu sáng thông minh. Tính năng camera quan sát làn đường bên phụ LaneWatch sẽ có mặt trên bản V và RS. Với LaneWatch, hình ảnh từ điểm mù sẽ được hiển thị trên màn hình trung tâm, giúp người lái rẽ hoặc chuyển làn an toàn hơn. Honda City 2020 có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng hút khí tự nhiên 4 xy-lanh, dung tích 1.5L. Động cơ này sản sinh công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm. Đi cùng động cơ là hộp số vô cấp CVT giả lập 7 cấp số. Như đã đề cập ở đầu bài, phiên bản cao cấp nhất của City sẽ đi kèm động cơ hybrid. Như vậy, Malaysia là thị trường đầu tiên trên thế giới ra mắt City 2020 phiên bản hybrid. Công nghệ hybrid trên City có tên gọi Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD). Động cơ hybrid này gồm động cơ xăng i-VTEC I4 dung tích 1.5L kết hợp cùng mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 108 mã lực cùng mô-men xoắn 253 Nm. Tại Việt Nam, Honda City đang được bán ra với 2 phiên bản thuộc thế hệ thứ 4, mức giá lần lượt là 559 triệu và 599 triệu đồng. Tại Thái Lan, xe có 4 phiên bản với giá xe Honda City 2020 khởi điểm từ 18.820 USD. Honda City nằm ở phân khúc sedan hạng B, cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia Soluto và Mazda2. Video: Honda City 2020 hybrid kèm Honda Sensing ra mắt tại Malaysia.

