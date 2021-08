Honda SH350i chính hãng Việt Nam, rẻ hơn nhập tư hơn 200 triệu

Honda SH350i 2021 mới được định hình là một mẫu xe nội đô mang trong mình sức mạnh vượt trội nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt, thoải mái khi di chuyển và sự đặc trưng trong diện mạo nên ngoài việc thừa hưởng triết lý thiết kế hiện đại cao cấp quen thuộc của dòng xe SH, mẫu xe mới còn gây ấn tượng với hai yếu tố là “công nghệ hiện đại” và “vẻ bề thề”. Đặc biệt hơn, thông qua việc giới thiệu phiên bản thể thao trên mẫu xe mang tính chiến lược hoàn toàn mới của xe ga Honda SH350i, HVN hy vọng thể hiện tầm nhìn và định hướng của Công ty cho các dải sản phẩm tương lai, hướng đến đa dạng đối tượng hơn với sự tập trung vào tính trẻ trung, nét thể thao và sự năng động của sản phẩm. Mặt trước mẫu xe gây ấn tượng với chi tiết mạ chrome cao cấp cùng tạo khối góc cạnh, sắc nét gợi lên hình ảnh của một người đàn ông thành đạt, đầy cuốn hút. Toàn bộ hệ thống đèn của xe được sử dụng đèn LED, không chỉ hướng đến cảm nhận về một mẫu xe cao cấp mang tính tương lai mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm khối lượng tổng thể xe, thu gọn kích thước và tiết kiệm nhiên liệu. Cụm đồng hồ LCD mới hiển thị tất cả các thông số, đèn báo về hoạt động của cả hệ thống kiểm soát lực xoắn (HSTC) và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Tốc độ được hiển thị nổi bật trên màn hình điện tử giúp người dùng dễ dàng nắm bắt được khi vận hành trên đường. Bên cạnh đó, điểm nhấn trên cụm đồng hồ còn đến từ chi tiết ốp kim loại mạ chrome hình chữ H, tạo sự đẳng cấp và độc đáo. Kích thước tổng thể của Honda SH350i 2021 là 2.160 x 742 x 1.161 mm (dài x rộng x cao), trọng lượng 174 kg. So với "đàn anh" Honda SH300i đang được bán tại Việt Nam thì SH350i dài hơn 30 mm, rộng hơn 12 mm, nhưng thấp hơn 34 mm. Xe vẫn được trang bị chìa khóa thông minh chống trộm smartkey. Bên cạnh ổ khóa được Honda trang bị thêm một hộc chứa đồ nhỏ đựng các vật dụng như ví tiền hay chìa khoá... Theo HVN cho hay, một trong những điểm nhấn của diện mạo Honda SH350i hoàn toàn mới đó chính là bộ khung sườn được thiết kế mới với các chất liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, nhằm đạt được sự yên tâm và thoải mái trong tư thế lái của khách hàng. Yên xe Honda SH350i tại Việt Nam được thiết kế dạng 2 tầng, vị trí người ngồi lái có chiều cao 805 mm.Hộc đựng đồ dưới yên có thể chứa được một mũ bảo hiểm cả đầu và chiều cao yên xe là 805 mm. Tại đây cũng có một ổ cắm USB Type-C để dễ dàng sạc thiết bị di động. Nhằm giúp nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng xe còn có chức năng kết nối bluetooth trên một mẫu xe máy đi kèm với ứng dụng My Honda+ trên điện thoại thông minh (thiết bị Apple iOS và Google Android) được phát triển với các tính năng như thông báo cuộc gọi, tin nhắn SMS/SNS trên màn hình đồng hồ xe, đồng thời khách hàng có thể đọc toàn bộ các thông tin xe...

Hệ thống treo trước có phuộc ống lồng đường kính 35 mm và giảm xóc đôi phía sau với cánh tay đòn bằng nhôm đúc liên kết Oleo-Link dưới động cơ. Lốp xe có kích thước 110/70-16 ở phía trước và 130/70R16 ở phía sau, hệ thống phanh ABS hai kênh là tiêu chuẩn trên phanh đĩa đơn 256 mm ở phía trước và 240 mm ở phía sau, kết hợp với bộ vành 16 inch, tối ưu sự cân bằng, độ chắc chắn và sự linh hoạt khi di chuyển với tốc độ cao. Honda SH350i vẫn dùng kiểu động cơ cũ, nhưng được nâng dung tích thêm 51 phân khối. Từ đó kéo theo tăng công suất máy từ 25,2 mã lực tại 7.500 v/ph và 25,5 Nm mô-men xoắn tại 5.000 v/ph trước đó, lên thành 29,3 mã lực tại tua máy 7.000 vòng/phút và 35 Nm từ 5.250 vòng/phút. Thân bướm ga tăng từ 34 lên 36 mm, các van cũng tăng từ 27 lên 28 mm, các ống hút và ống xả đã được sửa đổi hoàn toàn. Hệ thống ống xả cũng có thiết kế hoàn toàn mới, với một ống dẫn thẳng thay vì cong như trên 300 và một ống giảm thanh gồm hai buồng thay vì ba. Ngoài ra, xe cũng sử dụng cấu trúc trục cân bằng giúp giảm rung lắc không mong muốn do động cơ tạo ra. Động cơ của SH350i cũng được thiết kế hướng tới tiêu chuẩn khí thải Euro4*. Phiên bản SH350i được cải thiện sức mạnh nhằm đáp ứng tối đa cho nhu cầu vận hành trơn tru ở tốc độ cao nhưng vẫn đem lại sự an tâm và thoải mái cho người dùng, được coi là một trong 3 yếu tố quan trọng tạo nên sự toàn diện cho danh hiệu “Ông hoàng xe tay ga”. Mức giá xe Honda SH350i 2021 được lắp ráp tại Việt Nam từ 145,990 triệu đồng cho phiên bản cao cấp; 147,490 triệu đồng. Xe sở hữu 3 màu; trắng, đỏ, xám đen. Video: Honda SH350i 2021 chốt giá sốc tại Việt Nam.

