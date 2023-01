Chiếc xe siêu sang Bentley Mulliner thứ 500 đã có khách "đặt gạch"

2022 là một năm mà số lượng xe Mulliner tăng đột biến vì trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2021, thương hiệu chỉ xuất xưởng được tổng khoảng 1.000 xe. Mẫu Bentley Mulliner thứ 500 trong năm nay là chiếc Flying Spur S Hybrid cho một khách hàng ở Vương quốc Anh. Chiếc xe Bentley Mulliner đặc biệt này có ngoại thất màu xanh Spark và đây là màu mới của bộ phận cá nhân hóa Mulliner. Thân xe cũng có trang bị chi tiết Blackline Specification giúp mẫu xe trông thể thao hơn so với các chi tiết chrome nguyên bản. Chiếc Bentley Mulliner cá nhân hoá còn được trang bị bộ mâm 10 chấu có kích thước 22 inch màu đen cùng logo Flying B phát sáng ở phần đầu xe. Về nội thất, mẫu xe sedan siêu sang được trang trí ghế bọc da màu Beluga với họa tiết thêu dạng kim cương và các chi tiết màu Xanh Klein. Xe còn được trang bị các tấm ốp được làm bằng vật liệu sợi carbon độ bóng cao trang trí nội thất của xe. Các lỗ thông hơi bằng kim loại, gờ mặt số và các nút điều khiển khác có lớp hoàn thiện với độ bóng cao. Flying Spur S ra mắt sớm hơn vào năm 2022 và có buổi ra mắt công chúng tại Goodwood Festival of Speed. Mẫu xe được trang bị đi kèm với các bộ phận màu đen cho lưới tản nhiệt, tấm chắn dưới, cửa hút gió bên, nắp gương, viền cửa sổ, điểm nhấn cản sau và ống xả. Mẫu xe này có sẵn động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít tạo ra công suất 543 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Ngoài ra, chủ xe còn có thể lựa chọn tùy chọn trang bị khối động cơ tăng áp kép V6 2.9 lít và động cơ này tạo ra công suất 536 mã lực, mô-men xoắn 750 Nm. Mẫu xe có thể vận hành khoảng 41 km hoàn toàn bằng năng lượng điện. Bentley đã thành lập bộ phận Mulliner để cá nhân hóa phương tiện vào năm 2014. Nhà sản xuất ô tô báo cáo rằng các đơn đặt hàng đã tăng gấp 5 lần kể từ năm 2018. Sự phổ biến này đã góp phần khiến doanh thu cho các mẫu xe cá nhân hóa tăng 36% trong cùng kỳ. Paul Dickinson, giám đốc thương mại của Bentley cho Mulliner và đua xe thể thao cho biết: "Năm 2021 đã là một năm kỷ lục đối với Mulliner Design khi thấy nhóm cần tăng trưởng 50% để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và vào năm 2022 và đã chứng kiến lượng khách hàng tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái đối với những mẫu xe cá nhân hóa Mulliner”. Video: Điều gì khiến các đại gia tranh nhau mua Bentley Mulliner Batur?

