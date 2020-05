Chiếc Rolls-Royce Wraith này có gì khiến dân chơi Việt "thèm khát"?

Gần đây, trên mạng xã hội xôn xao về việc một người dùng Facebook ở Hàn Quốc đăng tải hình ảnh một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Wraith có ngoại thất màu hồng rất nữ tính đã nhanh chóng thu hút hơn một nghìn lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận. Khá thú vị là những chia sẻ và bình luận này đa phần đến từ cư dân mạng tại Việt Nam. Hiện chưa rõ chiếc Rolls-Royce Wraith màu hồng này xuất hiện tại Hàn Quốc hay ở một đất nước nào khác, nhưng quả thực, chiếc Coupe siêu sang này có cách phối màu rất dễ đi vào lòng các chị em phái yếu. Đây chắc chắn không phải là chiếc Coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith đầu tiên và duy nhất trên thế giới có ngoại thất màu hồng, tuy nhiên, rất hiếm chiếc Rolls-Royce Wraith có màu sơn hồng lộ ảnh nội thất bên trong và đây chính là lý do vì sao chiếc xe Rolls-Royce Wraith này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cộng đồng mạng ở Việt Nam. Nói về màu sơn hồng trên chiếc Coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith này, ngoại thất xe còn có thêm điểm nhấn với các chi tiết được mạ crôm bóng loáng. Viền chụp mâm của chiếc Rolls-Royce Wraith này còn được tạo điểm nhấn với màu hồng của xe. Chưa hết, khác với nhiều chiếc Coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith khác trên thế giới có màu sơn hồng đa phần sẽ chọn logo Spirit of Ecstasy bằng bạc hoặc mạ vàng, riêng chiếc Rolls-Royce Wraith này có logo Spirit of Ecstasy dạng trong suốt và sẽ đổi màu khi màn đêm buông xuống. Xe siêu sang Rolls-Royce Wraith vẫn sử dụng khối động cơ V12, dung tích 6.6 lít, sản sinh công suất tối đa 623 mã lực tại vòng tua máy 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 800 Nm tại dải vòng tua máy 1.500 – 5.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau, nhờ đó, chiếc Coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith này chỉ mất thời gian 4,6 giây là có thể tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Video: Ngắm xe siêu sang Rolls-Royce Wraith hồng nữ tính.

Gần đây, trên mạng xã hội xôn xao về việc một người dùng Facebook ở Hàn Quốc đăng tải hình ảnh một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Wraith có ngoại thất màu hồng rất nữ tính đã nhanh chóng thu hút hơn một nghìn lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận. Khá thú vị là những chia sẻ và bình luận này đa phần đến từ cư dân mạng tại Việt Nam. Hiện chưa rõ chiếc Rolls-Royce Wraith màu hồng này xuất hiện tại Hàn Quốc hay ở một đất nước nào khác, nhưng quả thực, chiếc Coupe siêu sang này có cách phối màu rất dễ đi vào lòng các chị em phái yếu. Đây chắc chắn không phải là chiếc Coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith đầu tiên và duy nhất trên thế giới có ngoại thất màu hồng, tuy nhiên, rất hiếm chiếc Rolls-Royce Wraith có màu sơn hồng lộ ảnh nội thất bên trong và đây chính là lý do vì sao chiếc xe Rolls-Royce Wraith này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cộng đồng mạng ở Việt Nam. Nói về màu sơn hồng trên chiếc Coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith này, ngoại thất xe còn có thêm điểm nhấn với các chi tiết được mạ crôm bóng loáng. Viền chụp mâm của chiếc Rolls-Royce Wraith này còn được tạo điểm nhấn với màu hồng của xe. Chưa hết, khác với nhiều chiếc Coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith khác trên thế giới có màu sơn hồng đa phần sẽ chọn logo Spirit of Ecstasy bằng bạc hoặc mạ vàng, riêng chiếc Rolls-Royce Wraith này có logo Spirit of Ecstasy dạng trong suốt và sẽ đổi màu khi màn đêm buông xuống. Xe siêu sang Rolls-Royce Wraith vẫn sử dụng khối động cơ V12, dung tích 6.6 lít, sản sinh công suất tối đa 623 mã lực tại vòng tua máy 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 800 Nm tại dải vòng tua máy 1.500 – 5.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau, nhờ đó, chiếc Coupe siêu sang Rolls-Royce Wraith này chỉ mất thời gian 4,6 giây là có thể tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Video: Ngắm xe siêu sang Rolls-Royce Wraith hồng nữ tính.