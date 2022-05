Chiếc Rolls-Royce Boat Tail siêu sang thứ 2 trị giá 648 tỷ đồng

Rolls-Royce Boat Tail siêu sang được chế tạo hoàn toàn thủ công. Các tấm thân xe được làm từ những tấm nhôm đơn, có kích thước lớn để tạo ra đường nét đặc biệt, gợi nhớ đến những chiếc du thuyền đua hồi đầu thế kỷ 20. Xét về mọi mặt, chiếc xe hơi xuất sắc này hoàn toàn là sản phẩm độc nhất vô nhị. Vị chủ sở hữu xe có xuất thân từ một gia đình đã phát triển công việc kinh doanh nhờ kinh nghiệm của người cha trong lĩnh vực mò ngọc trai. Là một người từng đi du lịch nhiều nơi, được hưởng nền giáo dục quốc tế và có sở thích cũng như tầm nhìn đa văn hoá, vị khách hàng này là một nhà bảo trợ nghệ thuật uy tín. Ông cũng sở hữu một bộ sưu tập khổng lồ gồm các xe hơi cổ điển và hiện đại trưng bày tại bảo tàng tư nhân. Kiệt tác Rolls-Royce Boat Tail mới này đã thể hiện tầm nhìn thẩm mỹ vô cùng tinh tế của khách hàng, mà ông có được nhờ vốn kiến thức sâu rộng về lối sống sang trọng. Tính thẩm mỹ trong thiết kế tổng thể có phần tối giản; hãng đã cẩn thận nghiên cứu các chất liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng và các chi tiết chuẩn chỉnh. Tất cả những yếu tố đó, khi kết hợp với nhau, đã truyền đạt một cảm xúc kính trọng vô cùng cá nhân và đầy sâu sắc đối với người cha của vị khách hàng. Khi bắt đầu quá trình uỷ quyền, khách hàng đã mang đến cho các nhà thiết kế Rolls-Royce Coachbuild một bộ sưu tập gồm bốn vỏ ngọc trai mang màu sắc độc đáo và độ phức tạp cao, do đích thân ông chọn từ bộ sưu tập cá nhân. Các lớp vỏ này đã trở thành nguồn cảm hứng cho màu sắc ngoại thất, đây cũng là một trong những lớp sơn hoàn thiện Bespoke phức tạp nhất từng được Rolls-Royce tạo ra. Màu sắc chủ đạo của lớp sơn ngoại thất là sự pha trộn giữa màu vỏ ngọc trai óng ánh và màu hồng nhẹ nhàng. Lớp sơn này chứa các mảnh mica lớn màu trắng và đồng, mang đến vẻ đẹp độc đáo như của những viên ngọc trai và có khả năng thay đổi màu sắc đầy tinh tế dưới những điều kiện ánh sáng khác nhau. Nắp ca-pô tạo hiệu ứng tương phản nhờ lớp sơn cá nhân hoá màu rượu cognac. Lớp sơn kết hợp với các mảnh mica bằng nhôm mịn màu vàng và đồng, và được hoàn thiện bằng một lớp áo bóng bẩy, trong suốt như pha lê. Chi tiết này làm tăng thêm đáng kể độ ấm và chiều sâu cho vẻ đẹp ngoại thất của chiếc xe. Các ngưỡng cửa dưới của Boat Tail được làm bằng sợi kỹ thuật và được phối với sợi dệt màu vàng hồng. Phần ‘boong’ phía sau, nơi chứa buồng tiếp khách Hosting Suite với ‘hiệu ứng cánh bướm' độc đáo của Boat Tail, được phủ lớp gỗ veneer Royal Walnut và khảm các đường viền mạ vàng hồng. Khu vực này được hoàn thiện bằng lớp sơn bóng satin, tạo nên vẻ ngoài tinh xảo và đầy xúc cảm cho phần đuôi xe. Ở phần trước của chiếc xe, bộ phận lưới tản nhiệt Pantheon được đúc từ một phôi nhôm nguyên khối và được tô điểm duyên dáng bởi bức tượng Spirit of Ecstasy màu vàng hồng. Không gian nội thất là sự kết hợp tuyệt đẹp của chất liệu da màu rượu cognac và màu vỏ ngọc trai với lớp gỗ veneer Royal Walnut, được nhấn nhá bởi các chi tiết màu vàng hồng và xà cừ. Bề mặt và kiểu dáng của ghế ngồi, cũng như thiết kế nội thất của Boat Tail, hiện lên nổi bật nhờ những tấm da bọc có hiệu ứng óng ánh như ngọc trai. Ống truyền động được làm bằng gỗ veneer Royal Walnut với các đường viền màu vàng hồng, tạo nên một liên tưởng trực tiếp đến phần boong phía sau và mang đến vẻ ấm áp rực rỡ cho nội thất của Boat Tail Trung tâm của bảng điều khiển đặt một chiếc đồng hồ làm từ xà cừ, do đích thân khách hàng lựa chọn từ bộ sưu tập cá nhân của ông. Thiết kế bảng táp-lô được tối giản về hình thức để làm tôn lên vẻ đẹp thẩm mỹ của chất liệu quý giá này. Loại chất liệu này cũng được dùng để trang trí phần công tắc điều khiển và mặt đồng hồ, nhằm gợi lên một sự liên kết mạnh mẽ về hình ảnh và chất liệu giữa chiếc xe, chủ sở hữu và di sản của gia đình. Alex Innes, Trưởng bộ phận Thiết kế Coachbuild, cho biết, “Boat Tail đánh dấu một bước ngoặt về tài năng khéo léo và sự tự do sáng tạo. Việc chế tác thủ công một chiếc xe ô tô động cơ đã mở ra một lĩnh vực khám phá và khả năng mới: chúng tôi có thể đạt được những thành tựu và giải quyết những thách thức mà bị giới hạn khi sử dụng các phương pháp công nghiệp hóa thông thường. Đây là câu chuyện về hai thế giới: một chiếc xe hơi hiện đại với thiết kế đương đại, được tạo ra nhờ sử dụng các kỹ thuật lâu đời và nghệ thuật thủ công vượt thời gian. Tác phẩm này quả thực là một sáng kiến độc nhất vô nhị”. Mức giá xe Rolls-Royce Boat Tail lên tới 28 triệu USD (tương đương khoảng 648 tỷ đồng). Video: Chi tiết Rolls-Royce Boat Tail giá 28 triệu USD.

