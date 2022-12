Chiếc “biệt thự di động” Bentley Mulsanne Speed gần 14 tỷ đồng

Mặc dù được ra đời để cạnh tranh với chiếc Rolls-Royce Phantom, Bentley Mulsanne siêu sang chỉ được xếp ngang hàng với chiếc Ghost do có kích thước tổng thể khiêm tốn hơn. Tuy vậy, Bentley Mulsanne vẫn chiếm được tình cảm từ khách hàng Việt với thiết kế trẻ trung và hiện đại, đi cùng với đó là khoang nội thất được chế tác thủ công vô cùng tinh xảo. Tại Việt Nam, số lượng Mulsanne Speed không hề nhỏ với nhiều phối màu khác nhau. Một chiếc Bentley Mulsanne Speed đời 2015 mới đây đã được showroom xe sang ở Hà Nội chào bán lại với mức giá gần 14 tỷ đồng sau khi lăn bánh hơn 37.000 km. Chiếc Mulsanne này sở hữu lớp sơn màu xanh rêu đậm kết hợp với decal màu trắng tại nửa trên của xe. Về mặt thiết kế, biến thể Speed không có quá nhiều sự khác biệt so với chiếc Mulsanne tiêu chuẩn, cản trước với thiết kế vuông vức, kết hợp cùng lưới tản nhiệt đầy sắc sảo. Ngoài ra, không thể thiếu sự xuất hiện của logo “The Flying B” đặc trưng, cùng cụm đèn chiếu sáng tròn kép đối xứng hai bên. Những chi tiết mạ chrome ở ngoại thất xuất hiện tại nhiều chi tiết như viền lưới tản nhiệt, nẹp kim loại thân xe, viền cửa sổ hay chụp ống xả đều tạo vẻ sang trọng hơn cho chiếc xe. Mẫu xe sedan siêu sang Bentley Mulsanne Speed sở hữu kích thước tổng thể đồ sộ, cụ thể, chiều dài x rộng x cao của xe lần lượt là 5.575 x 2.208 x 1.521 (mm), trục cơ sở dài 3.266 m và có khối lượng hơn 3,2 tấn. Điểm khác biệt giữa Mulsanne và Phantom nằm ở những đường nét thiết kế trên mẫu xe siêu sang đầu bảng nhà Bentley có xu hướng mềm mại và tinh tế hơn, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Ở phiên bản Speed, Bentley trang bị cho mẫu sedan siêu sang bộ mâm 5 chấu đơn có đường kính 21 inch cùng cùm phanh sơn đen. Một điểm nhận dạng khác của phiên bản Speed nằm ở khe thoát gió với chữ “Speed” đặt ở hốc bánh trước. Đuôi xe sở hữu thiết kế mềm mại, quyến rũ hơn. Điểm nhấn ở cản sau chính là cụm đèn hậu với những hình oval xếp tầng đẹp mắt, chụp ống xả hình oval được mạ chrome. Tiến vào khoang nội thất, Bentley không khỏi khiến chúng ta choáng ngợp với sự xa xỉ mà họ mang lại. Để khẳng định đẳng cấp cho mẫu xe đầu bảng của mình, Bentley đã áp dụng những công nghệ chế tác đỉnh cao nhất cho Mulsanne. Hãng xe Anh Quốc quyết tâm nâng tầm sự sang trọng với các chi tiết như vô-lăng được bọc da và khâu tay một cách tỉ mỉ, gỗ ốp bên trong cũng được chọn lọc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sẽ cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt nhất, da bọc nội thất phải đi qua một quá trình thuộc da khắt khe để tạo ra mùi hương đặc trưng của Bentley. Khoang lái của chiếc Bentley Mulsanne Speed này được phối theo dạng duo-tone với lớp da tối màu kết hợp cùng phần da màu be sang trọng. Một số chi tiết như : tappi cửa, bảng táp-lô, bệ tì tay,… đều được ốp gỗ tự nhiên. Ghế ngồi của xe được thiết kế để mang lại cảm giác thoải mái, thư giãn cho cả người lái lẫn hành khách, đặc biệt là hàng ghế “ông chủ” được Bentley cung cấp với khoảng không để chân rộng rãi và được trang bị rất nhiều những tiện ích như rèm điện, điều hòa riêng, remote điều khiển các chức năng giải trí trên xe, hệ thống âm thanh Naim thượng hạng, bàn làm việc cho từng ghế… Bệ tỳ tay tích hợp các nút điều chỉnh vị trí và nhiệt độ cho hàng ghế sau, đồng thời có thể gập gọn lại để tạo thêm không gian. Một số điểm nổi bật khác trên chiếc Bentley Mulsanne Speed này còn là bệ bước chân khắc tên xe, một tấm biển kim loại khắc chữ “Speed” cũng được đặt ở bệ cửa, vô-lăng xe có thiết kế tinh tế, tích hợp lẫy chuyển số, cụm đồng hồ analog và hàng loạt chi tiết được mạ chrome sáng bóng. Bentley Mulsanne Speed sử dụng động cơ V8 tăng áp kép có dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 530 mã lực tại vòng tua máy 4.200 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt mức 1.100 Nm tại vòng tua máy 1.750 vòng/phút. Nhờ hộp số tự động 8 cấp được trang bị và hệ dẫn động cầu sau, Bentley Mulsanne Speed tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 305 km/h. Video: Bentley Mulsanne Muliner Speed 2016 đầu tiên tại Việt Nam.

