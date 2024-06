Chi tiết Yamaha Lexi 155 VVA - ABS từ hơn 47 triệu tại Việt Nam

Yamaha Lexi 155 VVA - ABS 2024 mới đã chính thức ra mắt Việt Nam, đánh dấu một bước tiến mới trong phân khúc xe ga thể thao. Với hai phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp, cùng sáu tùy chọn màu sắc đa dạng, LEXi 155 2024 hứa hẹn sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Hướng đến đối tượng khách hàng nam giới, mẫu xe ga Yamaha LEXi 155 2024 sở hữu ngoại hình mạnh mẽ và bề thế. So với đối thủ Honda Vario 160, LEXi 155 có kích thước nhỉnh hơn với các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 1.968 x 719 x 1.138 (mm), cùng độ cao yên 768 mm. Thiết kế phần đầu xe ga Yamaha LEXi 155 2024 nổi bật với mặt nạ sắc sảo, cụm đèn pha LED hiện đại, đèn định vị xanh dương thể thao, cùng kính chắn gió ngắn giúp người dùng dễ dàng di chuyển trong mọi điều kiện thời tiết. Mẫu xe tay ga thể thao nhà Yamaha sở hữu cụm đồng hồ dạng LCD với đầy đủ các thông số như tốc độ, báo xăng, vòng tua,... và có các thông báo từ điện thoại khi kết nối qua ứng dụng Y-Connect của Yamaha. Hệ thống khóa thông minh smartkey mang lại sự tiện lợi và bảo mật cao. Hộc để đồ phía trước có cổng sạc tiện lợi, cùng cốp xe rộng rãi có thể chứa 1 mũ bảo hiểm 3/4 và các vật dụng cá nhân khác... Dù phần đầu xe có vẻ "quá khổ", nhưng thiết kế của Yamaha LEXi 155 lại được vuốt gọn gàng về phía sau, tạo nên cảm giác chuyển động linh hoạt. Các đường nét tam giác trên thân xe được tô đậm, mang lại hiệu ứng thị giác của sự chuyển động liên tục. Bánh trước và sau đều sử dụng vành 14 inch cùng lốp to bản với các vân gai cơ bắp, tăng thêm phần mạnh mẽ cho xe. Hệ thống phanh ABS trên bánh trước giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp, trong khi phuộc nhún lò xo với bình dầu thủy lực giúp xe vận hành êm ái và ổn định. Sở hữu vẻ ngoài hầm hố nhưng Yamaha LEXi LX 155 2024 vẫn linh hoạt và dễ dàng di chuyển trong đô thị. Phần hông và ghế ngồi được thiết kế để tạo tư thế thoải mái cho người lái. Theo Yamaha, mẫu xe ga LEXi 155 hoàn toàn mới này không chỉ là phương tiện di chuyển trong thành phố mà còn là lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi du ngoạn cuối tuần cùng gia đình nhỏ. Yamaha LEXi LX 155 2024 sử dụng động cơ Blue Core 155cc VVA 4 thì, làm mát bằng chất lỏng, động cơ này chia sẻ piston với "người anh em" là mẫu xe thể thao YZF-R15, giúp cải thiện hiệu suất. Hệ thống van biến thiên VVA không chỉ giúp xe bứt tốc mạnh mẽ và mượt mà hơn, mà còn đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu. Nắp máy được sửa đổi để gia tăng công suất lọc không khí, giúp duy trì nhiệt độ và công suất ổn định. Mức giá xe Yamaha LEXi LX 155 2024 tại Việt Nam đề xuất theo mức thuế VAT 8% là 47,6 triệu đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn và 48 triệu đồng cho phiên bản Cao cấp. Xe dự kiến sẽ được giao tới tay khách hàng từ ngày 21/6. Dự đoán, đây sẽ là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe tay ga thể thao tại thị trường Việt. Video: Giới thiệu Yamaha Lexi 155 VVA - ABS 2024 mới.

