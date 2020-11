Chi tiết xe "Tàu", mác Anh - MG HS PHEV từ 685 triệu đồng

MG HS phiên bản PHEV đang có giá bán 1,3 triệu Bath (1 tỷ đồng) tại Thái Lan, hiện tại MG HS PHEV chính là phiên bản cao cấp nhất trong tất cả 3 phiên bản còn lại của dòng MG HS đang có giá bán từ 919.000 – 1.119.000 bath (685 – 830 triệu đồng). Mặc dù MG Việt Nam hiện tại chưa có kế hoạch phân phối phiên bản PHEV này tại thị trường Việt Nam. Xét trong phân khúc CUV 5 và 5+2 chỗ hiện tại ở khu vực Đông Nam Á, cùng với Mitsubishi Outlander - MG HS là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc có lựa phiên bản Hybrid cắm sạc PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Khi các đối thủ khác Honda CR-V, Nissan X-Trail, Mazda CX-5 và Subaru Forester chỉ dừng lại ở phiên bản hybrid và mild hybrid như Subaru Forester e-BOXER. So với các phiên bản máy xăng khác, ngoại thất của MG HS 2021 mới phiên bản PHEV không khác biệt quá nhiều so với phiên bản thông thường. Chi tiết mới và dễ dàng phân biệt là “dàn chân” lắp mâm hợp kim 18 inch thiết kế mới, đi với cỡ lốp (235/50 R18) và logo “PHEV” ở phía sau. Tuy nhiên, điểm “đáng tiền” ở MG HS PHEV so với các phiên bản còn lại chính là nội thất được trang bị nhiều tiện nghi, chỉnh chu và mang hơi hướng sang trọng hơn so với các phiên bản khác. Có thể MG muốn định vị mẫu HS PHEV tiệm cận sang trọng nhằm tăng sức cạnh tranh sòng phẳng với các phiên bản hàng đầu của các đối thủ, đồng thời giúp đẩy mạnh việc xây dựng tên tuổi cũng như thu hút nhóm khách hàng có yêu cầu cao. Ghế bọc da sáng màu kết hợp với vải Alcantara, thêm âm thanh vòm từ BOSE là những trang bị chỉ có trên phiên bản MG HS PHEV thế hệ mới. Trong khi vẫn duy trì các trang bị “đồ chơi” có trên phiên bản hàng đầu như: cửa sổ trời toàn cảnh panorama, màn hình giải trí trung tâm 10 inch, đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số… MG HS PHEV sử dụng động cơ xăng 4cyl phun xăng trực tiếp, dung tích 1.5L (1.490cc) tăng áp, cho công suất tối đa 162 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250Nm đạt được tại dải vòng tua máy từ 1.700 - 4.300 vòng/phút. Động cơ đốt trong 1.5L tăng áp này sử dụng kết hợp với động cơ điện, riêng động cơ điện đã sản sinh công suất 122 mã lực và mô men xoắn cực đại 230 Nm. Dự trữ và cung cấp năng lượng cho động cơ điện là bộ pin công nghệ Lithium-ion với 6 mô-đun, dung lượng 16,6 kW, làm mát bằng dung dịch và cho phép sửa chữa bảo dưỡng riêng lẻ từng mô-đun. Tổng công suất động cơ xăng kết hợp với động cơ điện đạt 284 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480Nm. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 10 cấp (EDU II Gearbox). Nhờ đó, MG HS PHEV có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong thời gian 7,5 giây. Khi chạy bằng điện, xe có thể thực hiện quãng đường đi 67 km theo Chu trình thử nghiệm Châu Âu NEDC (New European Drive Cycle). Trong khi xe được bảo hành 4 năm hoặc 120.000 km, riêng bộ Pin được bảo hành 8 năm và không giới hạn số km. Thời gian bảo hành khá hào phóng, đủ để người dùng tự tin trải nghiệm xe. Để sạc cho xe, hãng MG còn tặng miễn phí bộ sạc MG Home Charger trị giá 45.000 baht (khoảng 33 triệu đồng) và miễn phí công lắp đặt cho những khách hàng mua xe đầu tiên và nằm trong thời gian ưu đãi của hãng. Mặc dù MG đang được phân phối chính hãng dòng HS tại Việt Nam, tuy nhiên rất khó có khả năng MG Việt Nam giới thiệu HS PHEV tại thị trường Việt trong tương lai gần. Như đã đề cập ở phía trên, người dùng Việt chỉ đang ở bước đầu làm quen với xe hybrid, bên cạnh chưa có nhiều chính sách hỗ trợ cho dòng xe này. Xe hybrid và hybrid cắm sạc sử dụng kết hợp với động cơ đốt trong không yêu cầu cơ sở hạ tầng, đường sá hay các trạm sạc đặc biệt như xe điện. Nếu MG HS PHEV được phân phối tại thị trường Việt, đây chắc chắn sẽ là một tin vui đối với người dùng trong nước, vì có cơ hội tiếp cận dòng sản phẩm hybrid cắm sạc mới trên một mẫu xe phổ thông có giá bán mà số đông có thể tiếp cận được. Mặc khác, xe hybrid cũng góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu và môi trường tại Việt Nam. Video: Chi tiết xe Tàu, mác Anh - MG HS PHEV 2021 mới.

