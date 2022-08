Chi tiết xe ga VinFast Evo chạy 200km/lần sạc, chỉ từ 22 triệu đồng

Mới đây, những hình ảnh thực tế của mẫu xe máy điện VinFast Evo 2022 mới bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội và nhận được nhiều quan tâm của khách hàng. Mặc dù đã được công bố giá bán vào hồi tháng 4/2022 nhưng VinFast Evo 2022 vẫn chưa được mở bán. Đến nay, hình ảnh thực tế của VinFast Evo 2022 lộ diện cho thấy mẫu xe này hiện đã sẵn sàng để được giao đến tay người tiêu dùng Việt. Kể từ khi trình làng, VinFast Evo 2022 chạy điện đã được kì vọng sẽ là mẫu xe “đe dọa” vị trí của Honda Vision tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe Vinfsat Evo 200 2022 sở hữu kiểu dáng mềm mại, theo phong cách hiện đại của các dòng xe tay ga châu Âu. Với kích thước dài, rộng, cao lần lượt 1.800 x 710 x 1.063 (mm), chiều cao yên 750 mm, VinFast Evo 200 phù hợp với vóc dáng người Việt. Khác với các mẫu xe máy điện VinFast từng sản xuất và phân phối, VinFast Evo 200 có thiết kế cụm đèn pha tròn, đèn xi-nhan thiết kế thẳng đứng và đặt hai bên yếm xe trước, tương tự cách bố trí của một số dòng xe Vespa hiện nay Trong khi đó, phần yên xe thiết kế liền khối, tích hợp thêm phần tay nắm phía sau. Mẫu xe này cũng được trang bị màn hình điện tử kỹ thuật số đơn sắc, hệ thống đèn LED... Xe máy điện VinFast Evo 200 hoàn toàn mới trang bị động cơ Inhub, công suất danh định 1.500 W. Xe đạt vận tốc tối đa 60 km/giờ và có thể tăng tốc từ 0-50 km/giờ trong 14 giây. VinFast Evo 200 sử dụng pin LFP - loại pin Lithium - ion tiên tiến do VinFast hợp tác với Gotion Hightech, giúp xe có thể di chuyển quãng đường 200 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện thử nghiệm với tốc độ 30 km/h. Ngoài ra, pin LFP của Evo 200 có tính năng xác thực, không thể thay pin khác hay can thiệp vào phần cứng. Một điểm mới trong thiết kế cũng là ưu điểm của xe máy điện VinFast Evo 200 là hệ thống pin lắp đặt dưới sàn để chân, giúp tăng không gian cốp xe cũng như đặt trọng tâm xe thấp hơn, ổn định ở tốc độ cao. Động cơ và pin Evo 200 đều đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép xe vận hành ổn định ở mức ngập nước 0,5 mét trong thời gian 30 phút. Mức giá xe VinFast Evo 200 tại Việt Nam bán ra với mức niêm yết chỉ từ 22 triệu đồng (chưa gồm chi phí thuê pin) – mức giá rẻ hơn đáng kể nếu so với Honda Vision.. Đây sẽ là lựa chọn giá rẻ mới của người tiêu dùng Việt trong thời gian tới. Khách hàng mua xe ga điện VinFast Evo 2022 có thể lựa chọn thuê pin hàng tháng với số tiền 189.00 đồng/tháng với gói 500 km hoặc 350.000 đồng/tháng với gói không giới hạn quãng đường di chuyển. Video: 5 xe máy điện Vinfast mới hứa hẹn thay thế xe xăng.

