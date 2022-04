Xe máy điện Vinfast từ 22 triệu đồng, lăn bánh 200 km/lần sạc

Bên cạnh ra mắt sản phẩm xe máy điện VinFast Evo 200 hoàn toàn mới, VinFast cũng đồng thời tung ra thị phiên bản mới cho 4 mẫu xe hiện có là Feliz S, Klara S 2022, Vento S, và Theon S. Trên thế hệ mới này, toàn bộ 4 mẫu xe này đều được nâng cấp bộ pin LFP công nghệ mới giúp xe đi được xa hơn sau mỗi lần sạc. Cụ thể, công nghệ pin LFP mới là sản phẩm do VinFast hợp tác cùng Gotion High-Tech nghiên cứu và phát triển. So với bộ pin truyền thống, công nghệ pin LFP có tuổi thọ cao hơn, độ ổn định và an toàn cũng tốt hơn. Theo công bố, pin LFP vẫn có thể dung nạp tới 70% năng lượng sau 2.000 lần sạc/xả và vẫn đảm bảo khả năng chống cháy nổ. Hiện VinFast đã làm chủ công nghệ sản xuất pin LFP. Trong 4 mẫu xe máy điện phiên bản mới, Feliz S là phiên bản nâng cấp của dòng xe Feliz giá rẻ, có khả năng di chuyển tới 198km sau một lần sạc đầy, tốc độ tối đa đạt khoảng 80km/h, thể tích cốp cũng được mở rộng lên tới 25L. Tiếp đến là Vinfast Klara S phiên bản 2022 ở phân khúc tầm trung, sử có khoảng cách di chuyển lên tới 194km sau một lần sạc đầy, tốc độ tối đa đạt khoảng 80km/h, thể tích cốp 22L. Thuộc phân khúc cao cấp, VinFast Vento S và Theon S cho khoảng cách di chuyển tương ứng là khoảng 160km và 150km sau một lần sạc đầy, tốc độ tối đa đạt khoảng 90km/h và 100km/h, thể tích cốp tương ứng là 25L cho Vento S và 24L cho Theon S. VinFast Vento S và Theon S 2022 mới đều ứng dụng công nghệ PAAK (dùng điện thoại thông minh làm chìa khóa xe) cho khả năng điều khiển xe dễ dàng bằng một chạm qua App điện thoại không cần chìa khóa vật lý. Đi kèm với các mẫu xe máy điện VinFast mới là bộ sạc thế hệ mới 1000W với thời gian sạc đầy trong khoảng 6 giờ. Bên cạnh đó, các mẫu xe máy điện này đều có tính năng kết nối điện thoại thông minh, mang đến các tiện ích như tìm xe, chống trộm, chẩn đoán lỗi và hiển thị trạng thái xe. Nhằm tối ưu chi phí sử dụng và quyền lợi của khách hàng, VinFast sẽ triển khai mô hình cho thuê pin, với hai gói thuê bao Cố định và Linh hoạt dành cho cả 5 dòng xe máy điện mới. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể mua pin để sở hữu trọn đời với chi phí 19.900.000 đồng/pin. Để tri ân các khách hàng tiên phong ủng hộ sản phẩm xe máy điện thế hệ mới, VinFast sẽ dành tặng gói thuê bao pin 12 tháng không giới hạn cho các đơn đặt hàng sớm dòng xe Feliz S, Klara S (2022), Vento S và Theon S thông qua website https://vinfastauto.com/, hệ thống Showroom/Nhà phân phối VinFast trên toàn quốc. Thời gian đặt hàng: từ ngày 26/04/2022 đến hết ngày 31/05/2022. Mức đặt cọc: 02 triệu đồng/xe. Số lượng đăng ký không hạn chế cho mỗi khách hàng. Khách hàng được chuyển cọc cho các loại xe khác nhau và rút cọc nếu không hài lòng. VinFast sẽ công bố chính sách ưu đãi đặt cọc dành cho mẫu Evo 200 vào tháng 08/2022. Mức giá bán lẻ và các gói thuê bao pin dành cho 5 dòng xe máy điện VinFast sử dụng pin LFP. Video: Xe máy điện Vinfast đi được 200km, vận tốc 100km/h.

Bên cạnh ra mắt sản phẩm xe máy điện VinFast Evo 200 hoàn toàn mới, VinFast cũng đồng thời tung ra thị phiên bản mới cho 4 mẫu xe hiện có là Feliz S, Klara S 2022, Vento S, và Theon S. Trên thế hệ mới này, toàn bộ 4 mẫu xe này đều được nâng cấp bộ pin LFP công nghệ mới giúp xe đi được xa hơn sau mỗi lần sạc. Cụ thể, công nghệ pin LFP mới là sản phẩm do VinFast hợp tác cùng Gotion High-Tech nghiên cứu và phát triển. So với bộ pin truyền thống, công nghệ pin LFP có tuổi thọ cao hơn, độ ổn định và an toàn cũng tốt hơn. Theo công bố, pin LFP vẫn có thể dung nạp tới 70% năng lượng sau 2.000 lần sạc/xả và vẫn đảm bảo khả năng chống cháy nổ. Hiện VinFast đã làm chủ công nghệ sản xuất pin LFP. Trong 4 mẫu xe máy điện phiên bản mới, Feliz S là phiên bản nâng cấp của dòng xe Feliz giá rẻ, có khả năng di chuyển tới 198km sau một lần sạc đầy, tốc độ tối đa đạt khoảng 80km/h, thể tích cốp cũng được mở rộng lên tới 25L. Tiếp đến là Vinfast Klara S phiên bản 2022 ở phân khúc tầm trung, sử có khoảng cách di chuyển lên tới 194km sau một lần sạc đầy, tốc độ tối đa đạt khoảng 80km/h, thể tích cốp 22L. Thuộc phân khúc cao cấp, VinFast Vento S và Theon S cho khoảng cách di chuyển tương ứng là khoảng 160km và 150km sau một lần sạc đầy, tốc độ tối đa đạt khoảng 90km/h và 100km/h, thể tích cốp tương ứng là 25L cho Vento S và 24L cho Theon S. VinFast Vento S và Theon S 2022 mới đều ứng dụng công nghệ PAAK (dùng điện thoại thông minh làm chìa khóa xe) cho khả năng điều khiển xe dễ dàng bằng một chạm qua App điện thoại không cần chìa khóa vật lý. Đi kèm với các mẫu xe máy điện VinFast mới là bộ sạc thế hệ mới 1000W với thời gian sạc đầy trong khoảng 6 giờ. Bên cạnh đó, các mẫu xe máy điện này đều có tính năng kết nối điện thoại thông minh, mang đến các tiện ích như tìm xe, chống trộm, chẩn đoán lỗi và hiển thị trạng thái xe. Nhằm tối ưu chi phí sử dụng và quyền lợi của khách hàng, VinFast sẽ triển khai mô hình cho thuê pin, với hai gói thuê bao Cố định và Linh hoạt dành cho cả 5 dòng xe máy điện mới. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể mua pin để sở hữu trọn đời với chi phí 19.900.000 đồng/pin. Để tri ân các khách hàng tiên phong ủng hộ sản phẩm xe máy điện thế hệ mới, VinFast sẽ dành tặng gói thuê bao pin 12 tháng không giới hạn cho các đơn đặt hàng sớm dòng xe Feliz S, Klara S (2022), Vento S và Theon S thông qua website https://vinfastauto.com/, hệ thống Showroom/Nhà phân phối VinFast trên toàn quốc. Thời gian đặt hàng: từ ngày 26/04/2022 đến hết ngày 31/05/2022. Mức đặt cọc: 02 triệu đồng/xe. Số lượng đăng ký không hạn chế cho mỗi khách hàng. Khách hàng được chuyển cọc cho các loại xe khác nhau và rút cọc nếu không hài lòng. VinFast sẽ công bố chính sách ưu đãi đặt cọc dành cho mẫu Evo 200 vào tháng 08/2022. Mức giá bán lẻ và các gói thuê bao pin dành cho 5 dòng xe máy điện VinFast sử dụng pin LFP. Video: Xe máy điện Vinfast đi được 200km, vận tốc 100km/h.