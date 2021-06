Chi tiết xe ga "trẻ trâu" SYM DRG 158 2021 từ 38 triệu đồng

Hãng xe Đài Loan SYM vừa chính thức cho ra mắt thế hệ mới của một dòng xe được cho là đối thủ với Yamaha NVX trên thị trường mang tên SYM DRG 158 2021 mới. Đây là một trong những mẫu xe có thiết kế được đánh giá là "trẻ trâu" nhất trên thị trường xe tay ga Đài Loan bởi nó mang một thiết kế như được bước ra từ trong các bộ phim siêu nhân. Ở thiết kế bên ngoài, mẫu xe ga SYM DRG 158 thế hệ mới vẫn mang vẻ đẹp đậm chất phim hoạt hình với các nét cắt xẻ cũng như những khối nổi dày đặc, không giống bất kỳ một mẫu xe tay ga nào trên thị trường. Với vẻ ngoài đồ sộ và hoành tráng, vẻ đẹp siêu nhân của DRG được đánh giá là "ăn đứt" Yamaha NVX. Trên xe toàn bộ xe được trang bị bộ đèn LED với khá nhiều vị trí: ở dàn đầu với 4 đèn led, cặp đôi đèn pha được đặt cao và phía dưới là cặp đèn xi-nhan nhỏ gọn kiêm công dụng làm đèn ban ngày đầy nổi bật. Một đặc điểm hết sức đẹp mắt nữa trên chiếc xe tay ga SYM DRG 158 thế hệ mới này là bộ đồng hồ dạng LCD màu có thiết kế và điểm bắt đồng hồ đặc biệt có nét giống với siêu Naked bike Yamaha MT-09. Ngoài ra, SYM DRG 158 còn sở hữu công nghệ độc quyền của hãng xe Đài Loan Three Zero, có cơ chế hoạt động giống như Idling Stop của Honda. Mẫu xe tay ga này cũng đầy tiện ích khi sở hữu cổng sạc USB, một hộc đồ gần ổ khóa. Nhờ SYM thiết kế đặt bình xăng phía trước nên DRG 158 có một chiếc cốp rất rộng rãi, có thể dễ dàng chứa một chiếc nón Full Face cỡ lớn một cách thoải mái. Chưa kể nếu bố trí một cách hợp lý thì chiếc cốp này còn có thể chứa được vài vật dụng nhỏ. YM DRG 158 sở hữu bộ phuộc đơn monoshock trung tâm được đặt lệch như nhiều mẫu xe phân khối lớn hiện đại. Điều này giúp chiếc xe trở nên cân bằng hơn và sở hữu một dàn đuôi thể thao, nhiều tùy biến hơn so với những mẫu xe tay ga thông thường có phuộc đơn hoặc phuộc đôi nối vào khối động cơ ở phía sau. Thế nhưng, mẫu xe tay ga SYM DRG 158 này lại có chiều cao yên lên tới 805mm, khá cao so với thể hình người Việt, hệ thống phanh đĩa trước sau có ABS 2 kênh của Bosch. Sức mạnh của xe nằm ở khối động cơ 158cc 4 van tản nhiệt bằng dung dịch, cho ra công suất tối đa đạt 15,3 mã lực đạt ở ngưỡng 8.500 vòng tua/phút và mô men xoắn cực đại 15,1 Nm tại 5.500 vòng tua /phút. Xe đang được bán ra tại Đài Loan với 5 màu tương ứng khá đẹp mắt. Mức giá xe SYM DRG 158 2021 được đề xuất là 1.050 NDT (tương đương với khoảng 38 triệu đồng). Video: Giới thiệu xe tay ga SYM DRG 158 2021 thế hệ mới.

