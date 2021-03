Chi tiết Volvo XC90 đời 2021 từ hơn 2 tỷ đồng tại Đông Nam Á

Sau khi bản nâng cấp được ra mắt vào tháng 11/2019, Volvo XC90 tiếp tục được làm mới trong năm 2021. Xe vừa được ra mắt tại Malaysia với 2 phiên bản là T5 Momentum và Recharge T8 Inscription Plus, giá xe Volvo XC90 2021 lượt là 350.810 RM và 391.150 RM, tương đương 86.770 - 96.473 USD (từ hơn 2 tỷ - 2,26 tỷ đồng). Ngoại hình của Volvo XC90 đời 2021 không có sự thay đổi đáng kể so với bản nâng cấp 2019. Phiên bản T5 Momentum có đèn pha LED, được trang bị mâm hợp kim 5 chấu 19 inch màu đen. Bản Recharge T8 Inscription Plus có mâm hợp kim 10 chấu Diamond Cut 20 inch, đồng thời được bổ sung đèn pha thích ứng. Các điểm nhấn ngoại thất được mạ chrome nhằm tăng tính sang trọng như lưới tản nhiệt, cản trước/sau, ốp sườn và tay nắm cửa. Bên trong Volvo XC90 thế hệ mới, tất cả phiên bản đều có chi tiết trang trí bằng gỗ theo tiêu chuẩn. Bản T5 Momentum có các tấm ốp nội thất bằng gỗ Linear Walnut, thay vì lớp khảm nhôm Iron One như trước đây. Trong khi đó, bản Recharge T8 Inscription Plus có ốp trang trí làm từ gỗ màu đen hoặc xám, tùy thuộc vào màu da được chọn. Ghế ngồi được bọc da thông thường đối với bản T5 Momentum, phiên bản cao cấp hơn có ghế bọc da Nappa đục lỗ với hàng ghế trước có chức năng sưởi. Cả 2 phiên bản đều được nâng cấp tiện nghi gồm bộ sạc không dây chuẩn Qi, cổng sạc USB-C ở hàng ghế sau và cổng sạc USB-A ở phía trước. Những tính năng cơ bản khác có trên mẫu xe 7 chỗ hạng sang gồm ra vào không cần chìa khóa, khởi động bằng núm xoay, điều hòa 4 vùng tự động, cửa gió riêng cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu chóng chói, ghế trước chỉnh điện có chức năng nhớ vị trí, rèm che ở hàng ghế sau. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, bảng điều khiển trung tâm có chuột cảm ứng 9 inch. Hệ thống âm thanh 10 loa, công suất 330 W. Volvo XC90 2021 còn được trang bị tiêu chuẩn camera lùi, cảm biến đỗ xe trước/sau, cốp đóng/mở điện. Là phiên bản cao cấp nhất, Volvo XC90 Recharge T8 Inscription Plus được trang bị hệ thống treo khí nén, bảng điều khiển và ta-bi cửa bọc da cao cấp, cần số bằng pha lê Orrefors, cửa sổ nhiều lớp, cửa sổ trời toàn cảnh và đèn trang trí nội thất. Hệ thống âm thanh trên phiên bản này gồm 19 loa của Bowers & Wilkins, công suất 1.300 W. Hàng ghế thứ 2 có thế gập điện, cốp sau có thêm các móc hành lý. Hệ thống an toàn trên Volvo XC90 đời 2021 vẫn giống với "tiền nhiệm", bao gồm hệ thống hỗ trợ lái bán tự động Pilot Assist, kết hợp giữa kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Ngoài ra, xe còn có hệ thống phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ, người đi xe đạp, xe ngược chiều và động vật lớn băng qua đường, hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện phía sau. Cả 2 phiên bản Volvo XC90 2021 đều được trang bị động cơ 4 xy-lanh 2.0L tăng áp, hộp số tự động 8 cấp. Ở phiên bản T5, mức công suất được tạo ra là 250,5 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn 350 Nm từ 1.500 đến 4.800 vòng/phút, hệ dẫn động 4 bánh. Động cơ của bản XC90 Recharge T8 Inscription Plus được hỗ trợ bởi một bộ siêu nạp, cho công suất cực đại 315,6 mã lực tại 5.700 vòng/phút, mô-men xoắn 400 Nm trong khoảng 2.200-5.400 vòng/phút. Cầu sau của mẫu xe này tích hợp động cơ điện 85,8 mã lực và 240 Nm, cho tổng công suất động cơ là 401 mã lực và mô-men xoắn 640 Nm. Bộ pin lithium-ion 11,6 kWh cho tầm hoạt động 50 km khi chạy bằng động cơ điện. Mức tiêu hao nhiên liệu của Volvo XC90 Recharge T8 Inscription Plus là 2,4 lít/100 km. Theo Volvo, cả 2 phiên bản đều được giới hạn tốc độ điện tử ở mức 180 km/h nhằm hạn chế việc chạy quá tốc độ quy định. Phiên bản T5 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây, trong khi bản Recharge T8 Inscription Plus là khoảng 5,6 giây. Video: Giới thiệu Volvo XC90 thế hệ mới.

