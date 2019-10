Chi tiết Volkswagen Touareg 2019 từ 3,1 tỷ đồng Việt Nam

Tại triển lãm ôtô Việt Nam - Vietnam Motor Show 2019 đang diễn ra tại TP HCM, thương hiệu xe Đức đã chính thức công bố nhận đơn đặt hàng đối với mẫu SUV Volkswagen Touareg mới. Bên cạnh đó, hãng còn cho biết sẽ phân phối mẫu xe này tới tay người tiêu dùng với 3 phiên bản, bao gồm bản Elegance, Premium và Luxury. So với phiên bản tiền nhiệm, Volkswagen Touareg 2019 mới sở hữu những thay đổi rất đáng chú ý, đặc biệt là ở phần thiết kế nội ngoại thất, hứa hẹn sẽ mang tới những trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng đang kiếm tìm một mẫu SUV Đức sở hữu nhiều công nghệ nhất. Phần đầu của Touareg 2020 được thiết kế lại, lấy cảm hứng chủ đạo từ mẫu sedan Arteon, nổi bật là cụm đèn pha kết nối trực tiếp với tản nhiệt đã được nâng lên công nghệ LED ma trận thay vì full LED như trước đây, mỗi đèn pha mới bao gồm 128 bóng LED hoạt động độc lập giúp xe có khả năng chiếu sáng đa năng và có tầm chiếu sáng cực xa, rộng. Phong cách thể thao của Volkswagen Touareg thế hệ mới tiếp tục được thể hiện qua đường gờ nổi chạy dọc thân (phía trên tay nắm cửa), cùng các bánh xe 18 inch trên các biến thể tầm thấp và 21 inch ở các bản cao cấp hơn. So với người tiền nhiệm, xe dài hơn trước 77 mm (tổng 4.878 mm), rộng hơn 44 mm (1.984 mm) trong khi thấp hơn 7 mm (1.702 mm). Bên trong nội thất, Touareg 2019 lột xác gần như hoàn toàn so với trước kia. Các phiên bản cao cấp của chiếc SUV sử dụng màn hình 12 inch kỹ thuật số thay thế cụm đồng hồ truyền thống đặt cạnh màn hình thông tin giải trí trung tâm “khổng lồ” 15 inch. Đây là lần đầu tiên 1 mẫu xe Volkswagen ứng dụng dàn màn hình “khủng” như vậy, khiến thương hiệu Đức phải đẩy hốc gió xuống dưới khá sâu để tạo chỗ trống. Một số tính năng thú vị khác trên chiếc SUV hạng sang là hàng ghế trước có chức năng làm mát/massage, vô lăng đánh lái toàn phần, hệ thống hỗ trợ tầm nhìn trong đêm, hệ thống treo 4 góc với giảm xóc điều khiển điện tử, điều hòa tự động 4 vùng, hệ thống âm thanh cao cấp 14 loa Dynaudio và cửa sổ trời siêu lớn. Ngoài ra, thể tích khoang hành lý của Touareg 2019 cũng đã tăng cường lên 810L so với chỉ 697L như trước kia. Dù kích thước gia tăng nhưng trọng lượng chiếc SUV đã giảm đi rất đáng kể (-106 kg) nhờ kết cấu mới sử dụng rộng rãi hợp kim nhôm (48%) và “thép công nghệ cao” (52%). Theo đó, động cơ xăng V-6 3.0L TFSI mới trên Volkswagen Touareg 2019 sẽ có công suất cực đại 335 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm. So với động cơ V-6 3.0 cũ, sức mạnh của động cơ mới đã tăng thêm 49 mã lực và 30 Nm. Số vòng tua máy để đạt sức kéo lớn nhất cũng được giảm từ 2.500 vòng/phút xuống còn 1.340 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh của khối động cơ V-6 3.0L TFSI mới được truyền tới hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MOTION thông qua hộp số tự động 8 cấp và bộ vi sai chống trượt giới hạn điện tử. Volkswagen cũng chính thức công bố nhận đơn đặt hàng đối với mẫu SUV Touareg mới. Bên cạnh đó, hãng còn cho biết sẽ phân phối mẫu xe này tới tay người tiêu dùng với 3 phiên bản, bao gồm bản Elegance, Premium và Luxury - Giá xe Volkswagen Touareg 2019 bán ra tương ứng từ 3,099; 3,488 và 3,888 tỷ đồng cho từng phiên bản. Video: Chi tiết Volkswagen Touareg 2019 mới.

Tại triển lãm ôtô Việt Nam - Vietnam Motor Show 2019 đang diễn ra tại TP HCM, thương hiệu xe Đức đã chính thức công bố nhận đơn đặt hàng đối với mẫu SUV Volkswagen Touareg mới. Bên cạnh đó, hãng còn cho biết sẽ phân phối mẫu xe này tới tay người tiêu dùng với 3 phiên bản, bao gồm bản Elegance, Premium và Luxury. So với phiên bản tiền nhiệm, Volkswagen Touareg 2019 mới sở hữu những thay đổi rất đáng chú ý, đặc biệt là ở phần thiết kế nội ngoại thất, hứa hẹn sẽ mang tới những trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng đang kiếm tìm một mẫu SUV Đức sở hữu nhiều công nghệ nhất. Phần đầu của Touareg 2020 được thiết kế lại, lấy cảm hứng chủ đạo từ mẫu sedan Arteon, nổi bật là cụm đèn pha kết nối trực tiếp với tản nhiệt đã được nâng lên công nghệ LED ma trận thay vì full LED như trước đây, mỗi đèn pha mới bao gồm 128 bóng LED hoạt động độc lập giúp xe có khả năng chiếu sáng đa năng và có tầm chiếu sáng cực xa, rộng. Phong cách thể thao của Volkswagen Touareg thế hệ mới tiếp tục được thể hiện qua đường gờ nổi chạy dọc thân (phía trên tay nắm cửa), cùng các bánh xe 18 inch trên các biến thể tầm thấp và 21 inch ở các bản cao cấp hơn. So với người tiền nhiệm, xe dài hơn trước 77 mm (tổng 4.878 mm), rộng hơn 44 mm (1.984 mm) trong khi thấp hơn 7 mm (1.702 mm). Bên trong nội thất, Touareg 2019 lột xác gần như hoàn toàn so với trước kia. Các phiên bản cao cấp của chiếc SUV sử dụng màn hình 12 inch kỹ thuật số thay thế cụm đồng hồ truyền thống đặt cạnh màn hình thông tin giải trí trung tâm “khổng lồ” 15 inch. Đây là lần đầu tiên 1 mẫu xe Volkswagen ứng dụng dàn màn hình “khủng” như vậy, khiến thương hiệu Đức phải đẩy hốc gió xuống dưới khá sâu để tạo chỗ trống. Một số tính năng thú vị khác trên chiếc SUV hạng sang là hàng ghế trước có chức năng làm mát/massage, vô lăng đánh lái toàn phần, hệ thống hỗ trợ tầm nhìn trong đêm, hệ thống treo 4 góc với giảm xóc điều khiển điện tử, điều hòa tự động 4 vùng, hệ thống âm thanh cao cấp 14 loa Dynaudio và cửa sổ trời siêu lớn. Ngoài ra, thể tích khoang hành lý của Touareg 2019 cũng đã tăng cường lên 810L so với chỉ 697L như trước kia. Dù kích thước gia tăng nhưng trọng lượng chiếc SUV đã giảm đi rất đáng kể (-106 kg) nhờ kết cấu mới sử dụng rộng rãi hợp kim nhôm (48%) và “thép công nghệ cao” (52%). Theo đó, động cơ xăng V-6 3.0L TFSI mới trên Volkswagen Touareg 2019 sẽ có công suất cực đại 335 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm. So với động cơ V-6 3.0 cũ, sức mạnh của động cơ mới đã tăng thêm 49 mã lực và 30 Nm. Số vòng tua máy để đạt sức kéo lớn nhất cũng được giảm từ 2.500 vòng/phút xuống còn 1.340 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh của khối động cơ V-6 3.0L TFSI mới được truyền tới hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MOTION thông qua hộp số tự động 8 cấp và bộ vi sai chống trượt giới hạn điện tử. Volkswagen cũng chính thức công bố nhận đơn đặt hàng đối với mẫu SUV Touareg mới. Bên cạnh đó, hãng còn cho biết sẽ phân phối mẫu xe này tới tay người tiêu dùng với 3 phiên bản, bao gồm bản Elegance, Premium và Luxury - Giá xe Volkswagen Touareg 2019 bán ra tương ứng từ 3,099; 3,488 và 3,888 tỷ đồng cho từng phiên bản. Video: Chi tiết Volkswagen Touareg 2019 mới.