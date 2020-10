Chi tiết Toyota Innova 2021 từ 533 triệu đồng tại Indonesia

Sau Việt Nam, Indonesia là thị trường tiếp theo chào đón Toyota Innova 2021 mới. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu MPV này được thay đổi về thiết kế cũng như trang bị tiện nghi. Tại Indonesia, Innova có tên là Kijang Innova. Tổng thể, kích thước của Kijang Innova 2021 mới không thay đổi so với đời trước. Các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.735 x 1.830 x 1.795 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm. Trên phiên bản nâng cấp, Kijang Innova thế hệ mới có lưới tản nhiệt hình thang ngược kích thước nhỏ hơn và được viền chrome. Lưới tản nhiệt mới được loại bỏ các thanh mạ chrome trên đời cũ, mang đến cái nhìn mạnh mẽ hơn. Phiên bản V và V Luxury sử dụng đèn LED projector. Ở phía sau, thay đổi của Kijang Innova 2021 đến từ thanh nhựa đen bóng nối liền cụm đèn hậu và mảng màu đen ở khu vực biển số. Năm phiên bản của Kijang Innova 2021 đều đi kèm bộ mâm 16 inch 2 tone màu và lốp kích thước 205/65. Phiên bản Venturer sở hữu mâm 17 inch. Khác với Việt Nam, Kijang Innova 2021 tại Indonesia có đến 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xy-lanh 2.0L, sản sinh công suất 136 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn 183 Nm ở 4.000 vòng/phút. Đây cũng là phiên bản động cơ duy nhất của Innova tại Việt Nam. Tiếp theo là động cơ diesel tăng áp 4 xy-lanh 2.4L, sản sinh công suất 146 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn 342 Nm tại 1.200-2.800 vòng/phút. Cả 2 tùy chọn động cơ đều đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 6 cấp. Kijang Innova 2021 được phân phối với 5 phiên bản, gồm G, G Luxury, V, V Luxury và Venturer. Tùy chọn động cơ xăng có trên cả 5 phiên bản trong khi động cơ diesel là tùy chọn trên bản G, V và Venturer. Nội thất của Kijang Innova 2021 gồm màn hình trung tâm 8 inch, kết nối Bluetooth, USB, màn hình đa thông tin 4,2 inch trong bảng đồng hồ. Các trang bị an toàn gồm 7 túi khí, phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc... Tại Indonesia, giá xe Toyota Innova 2021 từ 23.000 USD (khoảng 533 triệu đồng), trong khi bản Venturer có giá từ 29.600 USD (khoảng 686 triueej đồng). Tại Đông Nam Á, Indonesia và Việt Nam là 2 thị trường lớn nhất của Innova. Do đó, việc 2 thị trường này đón nhận mẫu MPV sớm hơn cả Ấn Độ là điều có thể hiểu được. Trong bối cảnh Mitsubishi Xpander đang bành trướng thị phần, nâng cấp Innova là việc làm cần thiết của Toyota. Video: Chi tiết Toyota Innova 2021 thế hệ mới.

Sau Việt Nam, Indonesia là thị trường tiếp theo chào đón Toyota Innova 2021 mới. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu MPV này được thay đổi về thiết kế cũng như trang bị tiện nghi. Tại Indonesia, Innova có tên là Kijang Innova. Tổng thể, kích thước của Kijang Innova 2021 mới không thay đổi so với đời trước. Các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.735 x 1.830 x 1.795 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm. Trên phiên bản nâng cấp, Kijang Innova thế hệ mới có lưới tản nhiệt hình thang ngược kích thước nhỏ hơn và được viền chrome. Lưới tản nhiệt mới được loại bỏ các thanh mạ chrome trên đời cũ, mang đến cái nhìn mạnh mẽ hơn. Phiên bản V và V Luxury sử dụng đèn LED projector. Ở phía sau, thay đổi của Kijang Innova 2021 đến từ thanh nhựa đen bóng nối liền cụm đèn hậu và mảng màu đen ở khu vực biển số. Năm phiên bản của Kijang Innova 2021 đều đi kèm bộ mâm 16 inch 2 tone màu và lốp kích thước 205/65. Phiên bản Venturer sở hữu mâm 17 inch. Khác với Việt Nam, Kijang Innova 2021 tại Indonesia có đến 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xy-lanh 2.0L, sản sinh công suất 136 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn 183 Nm ở 4.000 vòng/phút. Đây cũng là phiên bản động cơ duy nhất của Innova tại Việt Nam. Tiếp theo là động cơ diesel tăng áp 4 xy-lanh 2.4L, sản sinh công suất 146 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn 342 Nm tại 1.200-2.800 vòng/phút. Cả 2 tùy chọn động cơ đều đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 6 cấp. Kijang Innova 2021 được phân phối với 5 phiên bản, gồm G, G Luxury, V, V Luxury và Venturer. Tùy chọn động cơ xăng có trên cả 5 phiên bản trong khi động cơ diesel là tùy chọn trên bản G, V và Venturer. Nội thất của Kijang Innova 2021 gồm màn hình trung tâm 8 inch, kết nối Bluetooth, USB, màn hình đa thông tin 4,2 inch trong bảng đồng hồ. Các trang bị an toàn gồm 7 túi khí, phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc... Tại Indonesia, giá xe Toyota Innova 2021 từ 23.000 USD (khoảng 533 triệu đồng), trong khi bản Venturer có giá từ 29.600 USD (khoảng 686 triueej đồng). Tại Đông Nam Á, Indonesia và Việt Nam là 2 thị trường lớn nhất của Innova. Do đó, việc 2 thị trường này đón nhận mẫu MPV sớm hơn cả Ấn Độ là điều có thể hiểu được. Trong bối cảnh Mitsubishi Xpander đang bành trướng thị phần, nâng cấp Innova là việc làm cần thiết của Toyota. Video: Chi tiết Toyota Innova 2021 thế hệ mới.