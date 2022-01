Chi tiết Toyota GRMN Yaris bản giới hạn 500 chiếc, từ 64.108 USD

Chiếc hot hatch chỉ được bán ra tại thị trường Nhật Bản với số lượng sản xuất giới hạn 500 xe trên toàn quốc. Toyota GRMN Yaris 2022 mới nhận được một số nâng cấp so với GR Yaris tiêu chuẩn và được cung cấp 2 gói trang bị tùy chọn là Circuit Package và Rally Package. Hộp số sàn 6 cấp trên Toyota GRMN Yaris bản giới hạn cũng được tinh chỉnh so với phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, hàng ghế sau đã được loại bỏ, đi kèm với nắp ca-pô bằng sợi carbon. Số lượng mối hàn điểm cũng đã tăng thêm 545 so với Yaris GR, dẫn đến độ cứng của thân xe được cải thiện. Ngoài ra, xe còn được trang bị ghế ngồi Recaro mới. Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe hothatch Toyota GRMN Yaris là động cơ tăng áp 1.6L, 3 xi-lanh sản sinh công suất tối đa 268 mã lực và mô-men xoắn cực đại 390 Nm, tăng nhẹ so với mức 370 Nm của mẫu GR Yaris thông thường. GRMN Yaris được trang bị bộ vi sai chống trượt ở cả phía trước và phía sau. Nếu lựa chọn gói trang bị Circuit Package, người dùng sẽ nhận được những nâng cấp như mâm xe 18 inch bespoke từ BBS, hệ thống phanh nâng cấp, giảm xóc điều chỉnh Bilstein mới, cánh gió sau bằng sợi carbon, ốp sườn mở rộng… Theo Toyota, với gói trang bị này, GRMN Yaris nhẹ hơn GR Yaris tiêu chuẩn 20 kg. Phiên bản Circuit Package của GRMN Yaris cũng có sẵn màu sơn Matte Steel, với số lượng giới hạn chỉ 50 chiếc. Đối với gói trang bị Rally Package, người dùng sẽ nhận được hệ thống giảm xóc Toyota mới và các thanh ổn định, bộ bảo vệ gầm và thanh cuộn. Phiên bản Rally Package nhẹ hơn 30 kg so với GR Yaris. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Toyota GRMN Yaris 2022 có mức bán ra khởi điểm từ 64.108 USD và tăng lên 74.183 USD với gói trang bị Circuit Package và 73.410 USD với gói trang bị Rally Package. Video: Giới thiệu Toyota GRMN Yaris bản giới hạn 500 chiếc tại Nhật.

